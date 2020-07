Florencia: Zorzón destacó las gestiones de Quain

El secretario de hábitat, vivienda y urbanismo de la Provincia de Santa Fe, Amado “titi” Zorzón, comento los detalles de la reunión que mantuvo con el intendente de la ciudad de Florencia, Rubén Quain.

En el encuentro, que se trataron temas referentes a la cartera que representa Zorzón, el funcionario indicó: “estuve en Avellaneda inaugurando viviendas, y cumpliendo con lo que le había prometido al intendente Quain, fui hasta Florencia, siendo un gusto verlo nuevamente al compañero», expresó Zorzón.

«Quain es un intendente que lucha por su comunidad, tienen muchos proyectos de viviendas y nosotros lo vamos apoyar, porque sabemos que sus convicciones están de lado del que más necesita y las viviendas sociales hoy son una urgencia imperante. El me comento que tiene varios proyectos y le estamos dando seguimiento, si todo va bien pronto empezaran las obras. Tenemos que recordar que la gestión anterior nos dejó deudas y que la pandemia complico más las finanzas de la provincia», informó.

«Mi presencia allí, no solo fue para cumplir con la promesa que hice, sino también para decirle al compañero intendente, que no está solo, que estamos con él y que hay un gobierno provincial que va acompañar su gestión, al igual que a los demás intendentes y jefes comunales” sostuvo el profesor y ex intendente de Malabrigo».

Zorzón recordó las palabras del gobernador Omar Perotti, en el día de la inauguración del periodo ordinario de sesiones del poder legislativo, “no queremos más ranchos, en Santa Fe, la gente merece vivir dignamente”, “y eso es lo que vamos a hacer, vamos a dignificar a la gente, a los que menos tienen, que son nuestra prioridad” sostuvo.

Por otra parte, recordó que la Municipalidad de Florencia está en varios proyectos que están esperando para empezar a ser activas, una vez que la pandemia dé tregua, “están en los programas Argentina Hace, Argentina Construye y en Hábitat de la provincia, a esto hay que sumarle que se viene el Procrear y que sigue en vigencia el programa que tiene alrededor de 20 años, Lotes Propios” detalló.

Gentileza: Narciso Medina