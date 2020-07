Las Toscas: Que haya diversidad pero que siga lejos

Por Analí Macuglia



El miércoles 22 de julio Mujeres Organizadas de Las Toscas se juntaron en la plazoleta de la diversidad (ahí mismo nos enteramos del nombre) en barrio Santa Lucía para pintar un banco de la diversidad sexual y de género en el marco de los 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario.



En diálogo con Sandra y Agustina, contaron: «Esta actividad la organizamos en simultáneo con la provincia porque es una propuesta de la organización colectiva Savia de Reconquista y que adhiere la Secretaría de Política de Estado de Igualdad y Género, entonces nos acercamos a la municipalidad local solicitando un banco público para realizarla».

Si bien fue una actividad para seguir visibilizando la lucha por los derechos y necesidades del colectivo LGBTIQ+, y en especial la importancia de simplemente visibilizar porque en pueblos y pequeñas ciudades donde la moral cristiana aún pesa mucho con mentalidades arcaicas que imponen maneras de vivir, sentir y relacionarse, llamó mucho mi atención que la municipalidad haya decidido que dicha actividad se realice en una plazoleta que pocos conocen y que queda bastante lejos del caso urbano y barrial.

Por ello, le pregunto a las chicas sobre esto y responden: «Cuando concurrimos a solicitar el banco, pedimos un lugar visible, este lugar que lo que obtuvimos y nos cedieron».

«Nosotras realizamos la invitación a todo el gabinete municipal y a la comunidad en general». Cuentan, pero en ningún momento hubo presencia de municipal ni de otros periodistas.

«Todavía hay un recelo en la sociedad, por eso estaría bueno que se acerquen y conozcan cómo trabajamos y sobre qué temas, ya que son problemáticas sociales», invitan. Y agregan: «Está bueno demostrar que hay un grupo que no les interesa lo que digan los demás, esos señalamientos de dedo y esos grandes estigmas que aún siguen es ciudades pequeñas como estas. Para quienes se sienten así, acá lxs esperamos».

MESA DE ARTICULACIÓN PÚBLICA COMUNITARIA



El grupo se encuentra trabajando con la Mesa de Articulación Pública Comunitaria de la provincia, zona norte. A partir de la misma, obtuvieron la invitación inicial para esta actividad. Y cuentan que con ellos van a trabajar a partir de este año para orientar proyectos y capacitación sobre la temática de diversidad.

PINTAR UN BANCO QUE NADIE VE



Es real que Las Toscas crece con sus barrios y que la centralización es seguir perpetuando una idea divisoria en una comunidad. También es real que la actividad era pintar UN banco y no varios, pero al ser el PRIMER banco o la primera actividad visible y donde hay adherencia de la municipalidad, duele y hacer ruido que la decisión política del lugar del banco sea una plazoleta que ni siquiera pertenece al barrio, que queda tan lejos que la rodean lotes vacíos.

En una ciudad pequeña, y como pequeña y lejana a grandes urbes, prejuiciosa, la NECESIDAD de visibilizar a la comunidad LGBTIQ+ es urgente, porque muchxs vivimos y sufrimos y no encontramos una pertenencia que nos cuide o nos diga que todo está bien y que no estás mal. Donde les niñes y adolescentes y jóvenes y adultxs puedan vivir su sexualidad y su identidad de género tranquilamente. Un banco alejado de todo no molesta y así es lo que demuestran al ponerlo allá.

Yo sigo haciendo un llamamiento a molestar. Pintemos todos los bancos de todas las plazas porque nos siguen escondiendo. Sigamos realizando actividades autoconvocadas, porque otra vez el Estado nos quiere lejos.

Pero al closet no volvemos más.