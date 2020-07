Hot Sale: la Defensoría brinda consejos para cuidar los derechos de los consumidores

Como en años anteriores, la institución brindó recomendaciones para las personas que deseen adquirir productos en las jornadas de descuentos online que se realizarán entre el lunes y miércoles próximos. También advirtió sobre medidas de seguridad para evitar robos de información.

Entre este lunes 27 y el miércoles 29 de julio se realizará una nueva edición del Hot Sale, una serie jornadas de ofertas, promociones y descuentos para compras a través de internet.

Esta iniciativa, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), va acompañada de una gran cantidad de publicidad, más aún teniendo en cuenta el contexto especial de distanciamiento social, en que se han incrementado de manera importante las transacciones a través de medios digitales.

Es por ello que la Defensoría del Pueblo brinda una serie de recomendaciones para que las personas protejan sus derechos como consumidores y, además, eviten ser víctimas de estafas de personas que, aprovechando el contexto, procuran robar información o datos personales con técnicas como el phishing (suplantación de identidad).

PARA RESGUARDAR SU SEGURIDAD

– Verificar los datos de la empresa donde se está comprando (teléfono, domicilio legal, entre otros). Para garantizarse de que los sitios corresponden a las empresas que participan del Hot Sale, los consumidores pueden ingresar a través del sitio oficial (https://www.hotsale.com.ar/).

– Comprobar que la dirección URL desde la cual se realiza la compra comience con “https”. Esto significa que el sitio es seguro y que los datos ingresados están resguardados. Algunos navegadores lo señalan con un candado, en algunos casos verdes, y con la consigna “Este sitio es seguro”.

– Controlar los movimientos de la tarjeta de crédito a fin de verificar si se corresponden a compras realizadas. En caso de alguna sospecha, es necesario realizar el aviso al banco emisor y a la empresa de la tarjeta de crédito.

– Evitar brindar información de cuentas bancarias o tarjetas de crédito por canales como el correo electrónico o WhatsApp.

PARA PROTEGER LOS DERECHOS COMO CONSUMIDOR

¿CÓMO SABER SI REALMENTE ESTOY ANTE UNA OFERTA?

– Realizar previamente un relevamiento del precio del producto para saber si tiene un precio de oferta. Un mismo producto puede estar publicado en diferentes lugares a distintos precios, dado que algunas promociones son por negocio, otras por marcas y algunas en conjunto. También conviene mirar los precios antes del comienzo de las promociones, dado que en algunos casos los vendedores los incrementan al comenzar el Hot Sale publicitando luego falsas rebajas.

¿PUEDO DEVOLVER EL PRODUCTO?

– Si el producto no es similar al ofrecido en la página o bien no es del agrado del consumidor, este debe devolverse al vendedor dentro del plazo de 10 días de recibido el producto. Aunque en las promociones esto generalmente no se publicita, está explicitado en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que también aclara que los gastos del traslado deberán ser afrontados por el vendedor. Se aconseja realizar una captura de pantalla o imagen al momento de realizar la compra para resguardar las características ofrecidas, de manera de tenerlo en caso de tener que realizar un reclamo. También es importante, dentro de lo posible, buscar en internet el manual del producto elegido (en caso de que lo tuviera) para ver si los atributos coindicen con los deseados.

¿QUÉ PASA SI EL PRECIO QUE ME QUIEREN COBRAR ES MAYOR AL QUE PUBLICITABAN?

– Las tiendas tienen la obligación de publicar el precio completo del producto. Está prohibido publicar la leyenda “más IVA”. También, si el costo de transporte no está incluido, debe estar debidamente informado, junto con el precio de envío dependiendo del domicilio del comprador.

¿QUÉ OCURRE SI TRAS LA COMPRA ME INFORMAN QUE NO TIENEN STOCK?

El vendedor tiene la obligación, si se trata de una oferta por cantidades limitadas, de informarlo claramente, detallando las unidades disponibles y su distribución geográfica. La Ley de Defensa del Consumidor obliga a las empresas a cumplir con la oferta en caso de que la operación falle por culpa de los mecanismos de venta o falta de productos. Incluso, si eso ocurre, la tienda deberá mantener el precio una vez finalizado el tiempo de la promoción.

¿QUÉ PLAZO TIENEN PARA ENTREGAR MI PRODUCTO?

– El plazo de entrega debe estar explicitado claramente al momento de la compra y ser preciso. Por ejemplo, si hace referencia a un plazo aproximado de diez días hábiles, se computarán como plazo los diez días hábiles.

¿QUÉ TENGO QUE CONTROLAR AL RECIBIR EL PRODUCTO?

– En el momento de entrega debe verificarse que el producto se encuentre en buen estado. El consumidor tiene un plazo de tres días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes.

¿QUÉ TENGO QUE VERIFICAR TRAS LA COMPRA?

– Es importante, una vez concretada la transacción, controlar el resumen de la tarjeta de crédito, ya que de existir algún error existe un plazo de 30 días para cuestionarlo. Deben guardarse la factura y el remito de entrega, documentos necesarios para realizar reclamos.

Por cualquier duda o consulta, los ciudadanos pueden contactarse con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe para recibir asesoramiento. Actualmente, dado el contexto de distanciamiento social, las presentaciones se reciben a través de medios no presenciales disponibles en https://www.defensoriasantafe.gob.ar/coronavirus-telefonos.