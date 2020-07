En 2019 se exportaron por puertos del Gran Rosario 79 Millones de toneladas de granos, harinas y aceites. El volumen supera a los otros nodos portuarios como Nueva Orleans en EE.UU, o Santos en Brasil, convirtiéndolo en el nodo portuario agroexportador más importante del mundo.

Por Patricia Bergero – Julio Calzada – Federico Di Yenno – Emilce Terré

El Gran Rosario es el nodo portuario agroexportador más importante del mundo. Con un total bruto de 79 millones de toneladas (Mt) despachadas de granos, harinas y aceites en el año 2019, el nodo portuario del Gran Rosario se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial. Le sigue de cerca el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos con 64,45 Mt exportadas mientras que en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos, con 42,65 Mt.

Argentina, en términos de volumen, se encuentra tercero en el ranking de exportadores de commodities agrícolas a nivel global con un total de 98,4 Mt exportadas en la campaña agrícola 18/19 (el primer puesto es peleado por Brasil y Estados Unidos que exportaron en la 18/19 145,5 y 133,3 Mt respectivamente). Solamente con los embarques que salieron del Gran Rosario en el año 2019, Argentina se coloca en el tercer lugar superando al resto del mundo en volumen exportado. Debido a esto último, el análisis siguiente se enfocará solamente sobre los puertos de Estados Unidos, Brasil y Argentina, sin consignar detalle de los puertos de países de menor exportación de granos y derivados que la región del Gran Rosario como lo son Ucrania, Rusia o Canadá.

El polo exportador del Gran Rosario fue el líder indiscutido en el año 2019 en embarques de productos comprendidos en el complejo soja (poroto, harinas y aceites) y del complejo maíz (grano de maíz). En el complejo trigo (grano de trigo y harina) se encuentra en el segundo lugar superado ampliamente por los puertos localizados en la región aduanera de Columbia-Snake, en el estado de Oregon, Estados Unidos. En la exportación de cebada (grano forrajero, cervecero y malta) la región portuaria de los puertos del sur de Buenos Aires son líderes en la exportación de los mismos.

A pesar de que Estados Unidos y Brasil exportan un mayor volumen de granos, oleaginosas y subproductos que nuestro país, existen diversas características que hacen propicia la exportación de graneles desde los puertos del Gran Rosario y que lo convierte en el principal nodo de exportación de commodities agropecuarios del mundo.

Cuando hablamos del Gran Rosario nos referimos al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 Km de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad de Rosario) se encuentran localizadas unas 31 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, donde unas 21 despachan granos, aceites y subproductos.

A continuación en las secciones 1, 2 y 3 se detallan las notas técnicas y se hace un breve análisis de la geografía y los movimientos de mercaderías en los puertos principales de Estados Unidos, Brasil y Argentina

1. Exportaciones de granos, oleaginosas y subproductos de Estados Unidos

Las canales de exportación por agua de granos, oleaginosas y subproductos en Estados Unidos se pueden dividir en dos vías principales. Una es la salida de los graneles por los puertos del pacífico, siendo su destino principal los países del sudeste asiático (incluidos Japón y China). La otra salida sigue la desembocadura del río Mississippi en el Golfo de México. Según cita el AMS (Agricultural Marketing Service, organismo dependiente del United States Departament of Agriculture, USDA) en sus reportes de logística de granos, la cuenca del Mississippi es la arteria principal del sistema de comercio granario estadounidense exportando competitivamente maíz, trigo, soja y subproductos. Sin embargo, no debe perderse de vista que existen otras regiones portuarias de relevancia en los Estados Unidos que embarcan granos y oleaginosas. En el total de las cargas, juegan un papel importante la exportación de graneles desde los puertos situados en la región de los Grandes Lagos, los puertos sobre el Atlántico y los envíos vía ferrocarril a México (que no se encuentran en la lista por ser exportaciones por medios terrestres).

En la distribución de los envíos de graneles alrededor del país, inciden diversos factores como la distancia de las zonas de producción a los centros exportadores y los diversos medios de transporte que conectan los campos con los acopios y posteriormente las terminales exportadores (hablamos de una amplia red de ferrocarriles, autopistas y una enorme extensión navegable del río Mississippi que pasa por gran parte de la zona productiva del país). Por otro lado, el consumo interno de granos para la elaboración de biocombustibles o alimento para ganado hace que gran parte de la producción de granos del país se consuma internamente. Esto genera que, en términos de exportación, la Región Portuaria de Nueva Orleans quede por debajo del Gran Rosario en materia de exportación de cereales, oleaginosas y subproductos.

Siguiendo la importancia en el comercio granario de Estados Unidos, se hará hincapié sobre el movimiento de cereales, oleaginosas y sus subproductos en los puertos localizados en el Distrito Aduanero de Nueva Orleans. Según el AMS, los puertos situados a lo largo del río Mississippi, desde Baton Rouge hasta Myrtle Grove, LA, a menudo se denominan simplemente como Nueva Orleans o, la denominación que se tomará en el artículo de Región Portuaria de Nueva Orleans. Esto se debe a que estos puertos están lo suficientemente cerca, a veces incluso adyacentes, dando la apariencia de una gran zona portuaria. La Región Portuaria de Nueva Orleans reúne todos los modos de transporte (océano, barcaza, ferrocarril y camión) permitiendo que los buques oceánicos sirvan puertos hasta 367 km río arriba del Golfo de México. Esta salida brinda fácil acceso al Golfo de México, el Mar Caribe, el Océano Atlántico y el Canal de Panamá.

Los valores de exportación cereales, oleaginosos y subproductos se obtuvieron procesando los datos de la API (web service) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dependiente de la Oficina de Censo de los Estados Unidos. La clasificación de las áreas aduaneras está bajo la supervisión de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior de EE.UU. Los puertos comprendidos en el área aduanera se encuentran en la siguiente tabla:



Según se desprende de los datos del cuadro N° 2, para el año 2019 la región aduanera de Nueva Orleans exportó 36 Mt de productos comprendidos en el complejo soja (62 % del total de los envíos por agua del país) y 21,65 Mt de maíz (71 % del total) entre otros complejos. El principal polo exportador de commodities agrícolas del país embarcó 64,45 Mt de toneladas de productos lo que equivale al 53,6 % de los embarques nacionales en 2019.

2. Exportaciones de granos, oleaginosas y subproductos de Brasil

Las vías de exportación de granos y oleaginosas en Brasil se pueden dividir en dos nodos principales, de la misma manera que hicimos con Estados Unidos. Una ruta de exportación de los granos y subproductos del Brasil pasa por los puertos localizados en el norte del país, citando algunos, Sao Luis (Itaqui), Barcarena (Belém), Santarém, Manaus, Itaituba siendo los últimos tres, puertos fluviales localizados sobre el Amazonas. Santarém y Manaus tienen la capacidad de manejar buques Panamax que requieren un calado mínimo de 39,5 pies de profundidad. La otra salida de los granos se encuentra por la parte Sureste-este, sobre puertos marítimos que ostentan gran parte del volumen del comercio exterior de Brasil (Santos, Paranaguá, Rio Grande, San Francisco Do Sul, Itajai, Vitoria, Salvador, entre otros.).

En Brasil existen en total 40 puertos fluviales y marítimos y 42 terminales portuarias. El puerto más importante de Brasil y de Latinoamérica es el puerto de Santos. Santos posee varias terminales portuarias privadas en sus inmediaciones y es el punto de salida de gran parte de la exportación de cereales, oleaginosas y subproductos del país (31 % sobre el total bruto exportado por Brasil en el año 2019), por lo que haremos hincapié sobre este puerto en esta sección.

A raíz de los datos expuestos en el cuadro N° 3 se puede apreciar que gran parte del complejo soja y del complejo maíz se exporta a través de los puertos localizados en el sureste del país (Santos, Paranaguá, Rio Grande, San Francisco Do Sul, Vitoria) contabilizando el 61 % del total de soja y subproductos embarcados por el país y el mismo valor para el maíz. Entre los tres primeros hay una buena repartición en los volúmenes despachados. El puerto de Santos, es el más importante de América Latina por volumen comercial (considerando todos los bienes de carga y descarga). Tiene 5 terminales de contenedores, 12 de carga general, 24 de graneles líquidos, 14 de graneles sólidos, 2 terminales de embarque automotriz y una de pasajeros. Posee una participación aproximada de 29 % en la balanza comercial brasilera, siendo sus productos principales exportados los del complejo soja, azúcar, jugo de naranja, maíz y pasta química de madera. De la misma manera que la zona portuaria de Nueva Orleans, en el Puerto de Santos confluyen todos los modos de transporte disponibles (barcazas provenientes de la Hidrovía Tieté-Paraná que hacen su transbordo en Pederneiras, ferrocarriles, ductos y camiones por diversas carreteras). En 2019 fueron despachadas a través del puerto de Santos, 23,72 Mt de productos comprendidos en el complejo soja, 18,47 Mt de grano de maíz. El total de graneles exportados ascendió a 42,65 Mt generando una participación del 31 % en el total de las cargas embarcadas en 2019 por Brasil.

En la actualidad, los datos se encuentran desagregados en el sistema de estadísticas de comercio exterior de Brasil, como el “lugar de embarque” que toma el nombre de Unidad de Ingresos Federales (URF, por sus siglas en portugués). El “lugar de embarque” se define como la jurisdicción aduanera y las coordenadas de cada puerto específico. En el informativo anterior los datos estaban desagregados para cada puerto en específico.

3. Exportaciones de granos, oleaginosas y subproductos de Argentina

De igual forma que en Brasil y EE.UU. la logística granelera y de subproductos de Argentina se organiza bajo dos zonas portuarias principales. La zona comprendida por al sur de la Provincia de Buenos Aires que abarca los puertos de Necochea-Quequén y Bahía Blanca; y la zona del Gran Rosario, que abarca las terminales portuarias localizadas sobre 70 Km de costa del Río Paraná desde Arroyo Seco y hasta Timbúes (también denominada como Zona Up-River Paraná). En este polo exportador se encuentran localizadas 31 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas en donde 21 terminales despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo. Por el Gran Rosario salió en 2019 casi el 78% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de Argentina. El segundo lugar lo ocupa el nodo Bahía Blanca: 11%.

La descripción y el análisis de la región portuaria del Gran Rosario ya se descripta detalladamente en anteriores informativos, por eso se aconseja su lectura para ahondar en detalles:

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigación-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/polo-agro

En el informativo semanal N° 1.939 de la Bolsa en un estudio formulado por Alfredo Sesé y Pablo Ybañez se había comunicado que a los puertos del Gran Rosario habían ingresado 2.632 buques oceánicos en el 2019, alcanzando la cifra más alta desde que se lleva registro en los últimos 20 años. Para el año 2019, el Gran Rosario embarcó 41,43 Mt de toneladas de poroto y subproductos de soja, (87 % del total embarcado por Argentina), 29 Mt de toneladas de maíz en grano (81 % del total) y 6,9 Mt de toneladas de harina y grano de trigo (61 % de los despachos de Argentina). El total bruto asciende a 79 Mt despachado en el año 2019. Este total no contabiliza despachos de Biodiesel.