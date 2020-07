Comunicado de Algodonera Avellaneda S.A

En relación al conflicto gremial que mantiene bloqueado el Parque Industrial de la localidad de Reconquista y a ciertas publicaciones periodísticas absolutamente falaces, tendenciosas e inexactas, la compañía desea aclarar tal situación.

Avellaneda, Provincia de Santa Fe, 24 de julio de 2020.

Algodonera Avellaneda S.A informa

La Planta productiva de Algodonera Avellaneda S.A ubicada en dicho Parque Industrial se encuentra encuadrada en los convenios colectivos de trabajo celebrados por las entidades gremiales que representan al sector TEXTIL, el CCT N* 500/07 de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT) y el CCT N* 123/90 del Sindicato de Empleados Textiles de la República Argentina (SETIA). Estos convenios aplican no sólo para nuestra compañía, sino para todas las empresas del sector que se encuentran agrupadas en la FITA (Federación de Industrias Textiles Argentinas).

Como ya se manifestó oportunamente, la empresa no sólo cumple con los compromisos derivados de dichos acuerdos, sino que adicionalmente abona un plus por productividad del orden del 15%. La compañía no ha dejado jamás de abonar los salarios correspondientes, aún en un contexto extremadamente delicado agravado por la pandemia, que ha mantenido la planta inactiva por más de 60 días. Aun en esa situación Algodonera Avellaneda ha mantenido a todo el plantel de trabajadores sin producir ni un solo despido.

Cabe aclarar también que es falso que se abone parte del sueldo con productos, se trata en la realidad de beneficios adicionales que se otorgan por fuera del salario acordado.

Si los gremios textiles que detentan la genuina representación de los trabajadores de este sector acuerdan aumentos salariales en las negociaciones paritarias que se encuentran en desarrollo, la empresa los va a aceptar y los va a cumplir como lo ha hecho siempre.

No vamos a participar de gestiones o conversaciones con gremios de otras actividades que nada tienen que ver con nuestra industria. En ese sentido no entendemos la convocatoria que nos realizara días atrás el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe para participar de una reunión con el gremio aceitero, siendo que Algodonera Avellaneda es una empresa del rubro textil que nada tiene que ver con la industria aceitera, ni con cualquier otra industria que no sea la propia de la actividad que desarrolla la empresa.

Es un conflicto que nos resulta ajeno y que nos llama poderosamente la atención que surja en este momento en particular y que sólo este concentrado en nuestra empresa cuando las condiciones laborales, como expusimos anteriormente, son las mismas para todas las empresas agrupadas en la industria textil.

Un reciente informe de FITA, Federación de Industrias Textiles Argentinas muestra con crudeza la realidad del sector: en la actualidad la industria tiene activa sólo un 18% de la capacidad instalada, en los últimos 4 años se han perdido más de 30.000 puestos de trabajo, la actividad productiva cayo un 34% en los últimos 3 años y las ventas un 65 % en el mismo período, por su parte las importaciones en el último año han subido un 27%.

Confiamos que prime la cordura y el sentido común para resolver prontamente este conflicto inconducente. Apelamos a que que las autoridades competentes actúen con celeridad para poder retomar la actividad productiva de un sector que, en su totalidad, se encuentra en una muy delicada situación y lo que menos necesita es agravarla con un conflicto de esta naturaleza.