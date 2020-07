Martorano: “Estamos gestionando la incertidumbre, por eso, necesitamos el compromiso de la gente”

La Ministra de Salud aseguró que la curva está en ascenso y que desde la provincia se trabaja de manera coordinada con equipos departamentales para contener la situación. También apeló a la responsabilidad social y el “buen uso del barbijo”.

Ante el incremento de casos de Coronavirus, en los últimos días, la Ministra de Salud, Sonia Martorano, se refirió al momento que transita la provincia y la importancia de los cuidados personales.

“Estamos ocupados en contener y mitigar la situación pero si nos manejamos con los cálculos, en términos de porcentajes, éstos indicarían que deberíamos tener el 10% de los casos que hay a nivel nacional, afortunadamente estamos lejos de este número”, sostuvo la ministra de salud, Sonia Martorano.

Por su parte, la funcionaria explicó que ante la falta de previsibilidad se trabajó sobre escenarios posibles y puntualizó: “Estamos gestionando la incertidumbre, porque es lo que hacemos, en una pandemia histórica no sabemos cuántos contagiados vamos a tener, en que tiempos y cuando va a disminuir”.

Al mismo tiempo llevó tranquilidad a la ciudadanía por el desempeño de las estrategias sanitarias. “Trabajamos en la contención porque nos ocupamos del tema y ganamos 3 meses por el aplanamiento de la curva, eso nos permitió estar más preparados”, agregó.

LA SITUACIÓN ACTUAL



Consultada sobre la capacidad del sistema sanitario de la provincia, la funcionaria explicó que actualmente hay una baja ocupación de camas críticas y que el sistema de salud está “preparado y reforzado”.

“La curva se aplanó con un esfuerzo que realizamos entre todos, eso nos permitió tener respiradores, camas disponibles, personal, elementos de protección -que no estaban a disposición en nuestro país- entonces decimos que ganamos 3 meses pero el virus está entre nosotros y en ascenso, lejos estamos de hablar de pico aún, trabajamos para que este ascenso sea del modo más lento posible, luego dependemos de la conducta ciudadana, de la responsabilidad social, del distanciamiento, del uso del barbijo”, reiteró la ministra.

Actualmente. en la provincia hay 920 camas críticas, hay un solo paciente con respirador y 4 personas en terapia intensiva. Asimismo, de las 5.800 camas generales y unas 30 Covid utilizadas, con personas que presentan buen estado general pero tienen factores de riesgo.

EQUIPOS TERRITORIALES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS



Dentro de las acciones mencionadas por la ministra, destacó la denominada “estrategia por departamentos”, “son muchas manos para ayudar en Santa Fe, los 19 departamentos tienen equipos conformados para rastrear a los casos confirmados y establecer el aislamiento o bloqueo, hay muchas personas comprometidas”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL



Para concluir, la funcionaria también explicó que estas medidas no son caprichosas sino que tienen un aval a nivel mundial y ejemplificó: “Estamos en contacto con otros países para analizar qué sucede, en España, Cataluña, donde hubo un rebrote, se festejó el fin de la pandemia y hubo problemas porque no comprendieron que hasta que no haya una vacuna no vamos a poder volver a la normalidad absoluta y los cuidados se van a tener que mantener. En Santa Fe estamos conteniendo la situación pero es gracias al trabajo de mucha gente”.