En 20 años, las exportaciones de la provincia de Santa Fe pasó de US$ 4.300 millones a US$ 14.200 millones

Las exportaciones santafesinas han aumentado un 232% en las últimas dos décadas alcanzando los US$ 14.200 millones en 2019, gracias fundamentalmente al crecimiento de los despachos del complejo oleaginoso, cerealero y cárnico por los puertos del Gran Rosario.

Por Julio Calzada – Bruno Ferrari – Emilce Terré

Indicador N°1: Desde el año 2000 hasta el presente, las exportaciones santafesinas han aumentado un 232% pasando de US$ 4.300 millones en el 2000 a US$ 14.200 millones en 2019.

En las últimas dos décadas entre los años 2000 y 2019, la matriz exportadora de la provincia de Santa Fe ha presentado cambios sumamente relevantes. El valor total de las exportaciones ha aumentado nada menos que un 232%, medido en millones de dólares. Efectivamente, de US$ 4.304 millones que dejaron las exportaciones del año 2000, en 2019 dicho ingreso de divisas por ventas al exterior ascendieron a US$ 14.268 millones. El importante esfuerzo exportador se produce principalmente en la primera década de los años 2000 con la instalación del principal polo de crushing de soja y girasol del mundo y la infraestructura portuaria de 31 terminales, con 21 de ellos que despachan granos, harinas, aceites vegetales y biodiesel. De todos modos, el valor exportado en el año 2019 se encuentra un 24% por detrás de los US$ 18.853 millones alcanzados en 2011, principalmente por la baja en los precios internacionales de nuestros productos exportables.

En cuanto a los rubros responsables del conjunto de exportaciones santafesinas, resalta el marcado perfil agroindustrial que presenta la Provincia de Santa Fe. En conjunto, los Productos Primarios (PP) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) sostienen un peso preponderante en las exportaciones provinciales, con una participación sobre el total exportado que ha oscilado entre el 77% y 89% respectivamente. Si se compara con los guarismos nacionales, las exportaciones conjuntas en concepto de MOA y PP de la provincia de Santa Fe han representado de forma sostenida alrededor del 30% de las exportaciones nacionales en dichos rubros.

Indicador N°2: La nómina de los principales 10 productos exportados por la provincia en 2019 muestran al complejo oleaginoso (con 6 productos entre los principales exportados), el complejo cerealero y cárnico (ambos con 2 productos en el top 10) como los principales sectores exportadores a nivel provincial.

Los principales 10 productos exportados por la provincia en 2019 muestran al complejo oleaginoso con una relevante participación (6 productos entre los principales exportados) y luego al complejo cerealero y cárnico (ambos con 2 productos en el top 10). Estos son los principales sectores exportadores a nivel provincial.

En términos de valor exportado estos 10 principales productos con destino al exterior aportaron un total de US$ 11.673 millones, representando el 82% del total exportado en 2019. A su vez, es menester recalcar que los dos principales subproductos de la soja, pellets y aceite, significan nada menos que el 56% del total del valor despachado por la provincia de Santa Fe.

En 2019, los mayores incrementos interanuales en términos porcentuales fueron para los despachos de porotos de soja (+140%) y carne bovina deshuesada congelada (+76%). El crecimiento de las exportaciones en ambos rubros estuvo impulsado en gran parte por la demanda de China. La industria provincial del girasol, por su parte, aumentó un 49% el valor despachado de aceite gracias a una mayor competitividad del sector, y también las ventas externas de maíz en grano crecieron en gran proporción (+41%) a partir de una importante alza en la producción del cereal.

En cuanto a la participación a nivel nacional de los principales productos exportados en términos de valor, destaca nuevamente el sector oleaginoso con sus productos más relevantes. La industria del biodiesel provincial representa nada menos que el 76% de las exportaciones nacionales en este biocombustible, según datos del INDEC en materia de comercio exterior.

Por otra parte, los despachos de pellets y harinas proteicas provenientes de la Argentina totalizaron 33,7 millones de toneladas en 2019, aumentando un 20% interanual. La participación de los puertos del Gran Rosario y de la provincia de Santa Fe en el total de embarques de subproductos fue del 96%.

Los despachos al exterior de aceites vegetales desde Argentina crecieron en un 26% en 2019 respecto al año anterior, ubicándose en 6,5 Mt. La participación del Gran Rosario sobre el total de exportaciones de aceites fue del 93%. Renova y Terminal VI fueron las terminales que despacharon el mayor volumen de aceites vegetales desde Argentina el año pasado.

A su vez, un tercio de las exportaciones de Argentina en carne bovina, deshuesada (congelada) tienen origen en la provincia de Santa Fe.

Indicador N°3: El 60% de las exportaciones santafesinas tienen como destino cuatro mercados: Unión Europea, ASEAN, China y Mercosur.

Respecto a los destinos de las exportaciones santafesinas, se despachan productos hacia los cinco continentes. En 2019, casi el 60% de sus exportaciones se dirigieron a cuatro mercados: Unión Europea [1], ASEAN [2], China y Mercosur [3].

La Unión Europea es la principal zona compradora de productos provinciales con una participación de mercado del 20% en 2019. Los países asiáticos nucleados en la ASEAN conforman el segundo mercado para la producción santafesina. El último año, el Sudeste Asiático adquirió el 17% del valor exportado por la provincia, evidenciando además un considerable aumento interanual del 10%. El tercer destino de exportación, China, es el que mayor crecimiento experimentó en el último año. El gigante asiático duplicó el valor de sus compras a la provincia en 2019 respecto de 2018, fundamentalmente gracias a mayores adquisiciones de poroto de soja y carne. En este último rubro se aumentó además la calidad de la mercadería adquirida, que conlleva mayor valor. El cuarto mercado de exportación es el Mercosur, con una participación del 10% sobre el total. Las compras de los países vecinos miembro del mercado común se recortaron sensiblemente el último año fundamentalmente luego de la caída en las compras del sector automotriz.

Completan la nómina de mercados importadores Magreb y Egipto [4], India, Medio Oriente [5], ALADI (sin Mercosur) [6], Chile y NAFTA [7].

Por último, con objeto de profundizar en el análisis del desempeño exportador de la provincia de Santa Fe es pertinente evaluar el grado de diversificación de los productos exportados y los destinos de exportación a partir del uso del Índice de Herfindhal (IH). Metodológicamente, el IH asume un valor máximo de 1, el cual representa el grado más alto de concentración posible. De acuerdo a las consideraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de la Comisión Federal de Comercio [8], es factible presentar ciertos valores críticos para el índice en cuestión, estableciéndose, en consecuencia, distintos grados de concentración. Un valor menor a 0,15 da origen a una estructura de exportación “diversificada”; entre 0,15 y 0,25 la estructura es “moderadamente concentrada”; mientras que un índice mayor a 0,25 supone una estructura “altamente concentrada”.

En la provincia de Santa Fe, se puede observar que el valor del IH para los productos exportados, posee tendencia alcista a lo largo del período bajo análisis partiendo de una estructura “moderadamente concentrada” desde el comienzo del período bajo análisis. Es importante recalcar que dicha progresiva concentración en los productos de exportación (en términos de valor), se acentúa a partir del año 2011 arribando entre 2014 y 2016 a una estructura exportadora “altamente concentrada” y adquiriendo un mayor grado de diversificación en los últimos dos años registrados.

En cuanto al grado de diversificación de los destinos de exportación el panorama es más favorable, dado que el IH posee valores que nos ubican en un terreno de alto grado de diversificación a lo largo de todo el período. A su vez, se logra observar una leve tendencia a la baja hasta el año 2018, en sintonía con el crecimiento en el total exportado a lo largo del período. A nivel provincial, ello se interpreta como una baja dependencia en nuestros destinos de exportación y un alto grado de vinculación en el comercio internacional de bienes y servicios. De esta forma, ante posibles shocks externos en nuestros destinos de exportación, la provincia de Santa Fe se encuentra bien posicionada para evitar altos impactos en los envíos al exterior.

Bolsa de Comercio de Rosario