El Bono a reemplazantes se analiza en las comisiones del Senado

El proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que plantea darles a los docentes reemplazantes un bono de 10.000 pesos pasó a tres comisiones del Senado: de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.



La iniciativa de Juan Cruz Cándido (UCR) parte de reconocer que con el cierre de las escuelas por la cuarentena no se han producido reemplazos en las instituciones educativas de la provincia, por lo que aquellos docentes que no han logrado ser titulares y viven de hacer reemplazos hoy no tienen ningún ingreso.

Encima, al figurar en las bases de datos del Ministerio de Educación, para poder hacer reemplazos, el sistema de seguridad social los toma como trabajadores con un ingreso, por lo que tampoco les ha otorgado ninguna ayuda.

La situación afecta a no menos de 13.500 docentes, según los registros existentes en el ministerio de Educación a marzo de 2020 sobre docentes anotados para hacer reemplazos.

500 millones de pesos

Gasta cada año el gobierno santafesino en pagos a los docentes reemplazantes. Hoy esa cifra se reduce a cero.

135 millones de pesos

Le costaría a la Casa Gris otorgarles a los docentes y asistentes escolares reemplazantes un bono extraordinario de 10 mil pesos, como plantea un proyecto de ley con media sanción de Diputados.

