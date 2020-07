Un policía condenado por abuso sexual y otro detenido por violencia de género

Hace unos días condenaban por abuso sexual al comisario de Reconquista, Diego Tuya. Héctor Darío Ayala, de 42 años, fue condenado a 14 años por el abuso sexual de la pequeña hija de su pareja. En Santo Tomé, un policía fue detenido tras golpear brutalmente a su pareja.

Los jueces Rosana Carrara (presidente), José Luis García Troiano y Luis Octavio Silva condenaron al policía Héctor Darío Ayala a 14 años de prisión como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por tratarse de persona encargada de la guarda y por el hecho de ser cometido contra persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente) y promoción a la corrupción de menores agravada (por ser la víctima menor de 13 años y el imputado persona conviviente). La víctima es una niña menor de edad que es hija de la mujer que era la pareja de Ayala.

La sentencia se conoció esta mañana en los tribunales de Santa Fe. Los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Ezequiel Hernández habían solicitado una pena de 20 años de prisión para el acusado, informó la oficina de prensa del MPA. Además de la condena, los jueces dictaron la prisión preventiva de Ayala, quien llegó al juicio en estado de libertad. La fiscal Del Río Ayala destacó que el tribunal confirmó la calificacion legal seleccionada, y que si bien la pena es un poco menor a lo solicitado es una pena que se encuentra ajustada a casos similares, y que aguardarán los fundamentos de los jueces para establecer si recurren a la Cámara de Apelaciones para revisar la sentencia.

Otra condena

Respecto de la madre de la menor, se trata de una mujer de 32 años cuyas iniciales son MYP. La fiscal Del Río Ayala informó que “a través de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, fue condenada a 10 años de prisión como partícipe necesaria del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la calidad de conviviente) y autora del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por tratarse la imputada ascendiente de la víctima”. “La madre de la víctima era testigo de los delitos sexuales cometidos por su pareja, ya que dormía con él y con sus propias hijas en la misma habitación”, detalló la fiscal y añadió que “incluso la víctima le contó lo que pasaba y la mujer no efectuó la denuncia ni evitó que estas situaciones siguieran sucediendo”.

SANTO TOMÉ

Este miércoles por la noche, un hombre que se desempeña como oficial de la Comisaría 11 dependiente de la Unidad Regional I, quedó detenido por golpear brutalmente a su mujer en Santo Tomé. La víctima de 43 años fue trasladada al hospital José María Cullen con quebradura en una pierna, más otros golpes en su rostro y cuerpo, mientras el hombre quedó detenido tras el violento episodio.

«Estábamos mirando la tele, y justo estaba al aire el caso de la nena de Reconquista. Entonces él hizo un comentario fuera de lugar, yo defendí a la mujer y se levantó, me agarró del cuello, me empezó a pegar», relató la víctima.

«Cuando zafé, me caí al suelo y él me redujo como a un delincuente, así me quiebra el pie. Antes de irse, me tiró el teléfono y pude llamar al 911», contó la mujer. Así fue como finalmente fue auxiliada tras la brutal agresión, y se recupera en la Sala de Traumatología del efector provincial.

El director del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, confirmó que la mujer ingresó a la guardia con dolor en la boca y pérdida de piezas dentarias, escoriaciones en el cuero cabelludo, y una fractura de tibia y peroné, por la que deberá ser operada en las próximas horas.

La causa quedó en manos de la fiscal de la Unidad Especial de Violencia Familiar Milagros Parodi, y la audiencia imputativa al policía se realizará el próximo viernes.

Si sufrís violencia de género, recordá que podés denunciar en el Centro Territorial de Denuncias más cercano, o llamando a la Comisaría de la Mujer, durante las 24 horas de los 7 días de la semana.

También podes llamar al 911 (Central de Atención de Emergencias en la provincia), o al 144 (línea nacional de atención a las víctimas de violencia de género).

Fuente: Aire de Santa Fe