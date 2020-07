Salvador Di Stefano: «Habría acuerdo, nuevo ministro y la bolsa vuela»

La Argentina está muy cerca de lograr la reestructuración de la deuda pública bajo ley extranjera. Los bonos tienen descontado en los precios el acuerdo. Es probable la llegada de un nuevo ministro que traiga oxígeno al gabinete. Si todo esto ocurre, la bolsa vuela.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo vamos con el tema de la deuda?

. – El gobierno salió a ofrecer un valor presente neto de U$S 53, mientras que los acreedores reclaman entre U$S 56 y U$S 58. Nuestro país quiere enterrar las cláusulas de acción colectivas para reclamos, y los acreedores no desean perder sus armas para reclamar.

¿Cómo se resuelve?

. – El presidente está perdiendo adhesión en los ciudadanos, la economía transita una caída impresionante, necesita un logro económico inmediato, de no ocurrir, todo se podría complicar.

¿Cómo?

. – El gobierno no puede seguir emitiendo para financiar el déficit, en el corto plazo la caída en la velocidad de circulación del dinero mantiene calma a la inflación, cuando las cuarentenas culminen, el dinero giraría más rápido, y la oferta de bienes no está llamada a crecer, con lo cual los precios comenzarían a aumentar.

¿Se termina el período de baja inflación?

. – Correcto, en el primer semestre del año la inflación rondaría entre el 12,5% y 13,0%, cuando la devaluación del peso fue del 16,9%. Para el segundo semestre del año, nos parece que la inflación comenzaría a acelerarse, en el mejor escenario y con un descongelamiento de precios moderados en combustible, la inflación podría ubicarse en el 30%, esto implicaría un dólar para fin de año cercano a $ 91,00.

¿Por qué ese precio del dólar?

. – Muy simple, el gobierno lleva adelante una política de tasa de interés negativa contra la inflación, y una tasa de devaluación que se correlaciona positivamente con la inflación. Si la inflación apunta al 30% en el segundo semestre, es probable que devalúe como piso el 30%.

¿Qué pasaría con el dólar blue?

. – Es una gran incógnita, porque en la medida que la coalición gobernante fije agendas afines al Instituto Patria, en donde las intervenciones del Estado en la economía tengan supremacía versus el libre mercado, el dólar blue mostraría una brecha con el oficial más elevado.

¿Qué piensa el Estado?

. – Que solo el camino de la intervención y regulación disminuye la brecha. Como está muy equivocado con esta premisa, vemos que el dólar blue sigue en $ 130, a pesar de que el conjunto de regulaciones que le impone al mercado le haya permitido contener al dólar bolsa y contado con liquidación en niveles que van entre $ 100 y $ 110.

Para fin de año, ¿el dólar mayorista estaría entre $ 90 y $ 95?

. – Correcto, si la brecha del miedo y la desconfianza sigue como hasta ahora, el dólar blue estaría entre $ 170 y $ 180.

Si el dólar sube a esos precios la carne pegaría un salto importante.

. – Todo lo relacionado con el maíz debería subir, comenzando por la leche y siguiendo por la carne. El maíz está a $ 9 el kilo, para fin de año podríamos ver un maíz a $ 12,00 el kilo, que sería una suba pequeña ya que aumentaría el 25%.

La pregunta es, ¿cómo van a aumentar los alimentos si no hay paritarias?

. – Creemos que el escenario económico es muy complejo de cara al segundo semestre. Muchas empresas van a cerrar, habría despidos del sector privado, cuentapropistas que no reanudarán actividades, y esto deprimiría la demanda. Sin embargo, la suba de costos vía desregulación de precios, demanda precautoria o especulativa de bienes de cambio, gran emisión monetaria y un dólar que seguiría escalando nos pueden llevar a un escenario de recesión con inflación.

Ya no es más estancamiento con inflación.

. – Correcto

¿Cómo salimos de ese escenario?

. – La única forma es generando condiciones de inversión, con un ambiente de negocios amigables. Si el gobierno se pone a la caza de periodistas, pretende expropiar empresas, y sancionar nuevos impuestos está en el camino equivocado.

¿Qué señales debería dar?

. – Rápida reestructuración de la deuda pública, para dar una señal de que en el segundo semestre tendrá crédito externo y no necesitaría emitir a destajo. Congelar toda posible suba de tributos por el tiempo que reste de su mandato, con extensión a provincias y municipios. Repensar una baja de impuestos en la medida que nos alejamos de la pandemia. Oxigenar el gabinete de ministros, algunos están pintados, otros oxidados y muchos desorientados, debería ir a un gabinete más pequeño y efectivo.

¿Se va Martín Guzmán?

. – La deuda se resolvía el 31 de marzo, nadie en su sano juicio pensaba que a esa fecha se resolvía, pero estamos a 3 de julio y aún no comenzamos a resolver la primera parte, que son los U$S 66.000 millones que son los bonos bajo ley extranjera. Resta renegociar los U$S 46.000 millones de bonos bajo ley argentina. Un total de U$S 43.600 millones en manos del FMI, y U$S 2.100 millones en manos del Club de París.

¿Se va o se queda Martín Guzmán?

. – Todo haría indicar que pasaría a la historia como el ministro de la reestructuración de la deuda pública. Es muy probable que llegue un nuevo ministro de economía. El gobierno es una coalición gobernante, y tiene a Cristina Fernández de Kirchner como su accionista mayoritaria, no parece que llegue un ministro de economía sin su aprobación política.

¿Sería Carlos Melconian?

. – Es un amigo y tiene una gran vocación de servicio, un profesional que tiene su vida resuelta y desea pasar a la historia como ministro de economía. Ojalá tenga suerte, no me parece que la accionista mayoritaria le de la veña a ese nombre.

¿Qué oferta tiene el peronismo?

. – Desde Roberto Lavagna con 78 años a Emmanuel Álvarez Agis con 39 años, tenemos un amplio abanico de candidatos a suceder a Martín Guzmán, con paladar peronista, afiliado al partido, ex funcionario o bien economistas identificados con ideas contrarias al neoliberalismo. En este abanico nos parece que estaría el sucesor, aunque preferiríamos a Carlos Melconian.

Tengo que hacer un plazo fijo, ¿Qué me recomendás?

. – Hoy un plazo fijo común al 30% anual, el próximo realizalo ajustado por inflación.

¿Compro dólares bolsa?

. – Sí por supuesto, y dólar blue también.

¿Compro bonos bajo ley argentina?

. – Un Bonar 2020 está a U$S 41,45, cuando terminemos de arreglar la deuda es un bono que podría estar en U$S 45 sin problemas. Si no arreglás la deuda es un bono que caería a U$S 20 y sería una tragedia. Tenés para perder 50% en dólares, o ganar 10% en dólares.

¿Acciones?

. – La bolsa en dólares está en U$S 368, si hay arreglo de la deuda la podés ir a buscar a U$S 530 que era el valor que tenía a fin de año, eso implica una ganancia potencial del 44% en dólares. Si no hay arreglo podría caer a los U$S 230 de piso, esto implica una pérdida del 37,5%.

Tengo más para ganar con acciones que con bonos.

. – Correcto, esto te marca que en el precio de los bonos está descontado que Argentina llegaría a un acuerdo, mientras que en el precio de las acciones no está descontado dicho acuerdo, y Argentina no copia lo que sucede en los mercados mundiales en donde las bolsas están en niveles máximos.

Conclusión

. – Si hay acuerdo por la deuda, la bolsa vuela.