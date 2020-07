Rosgan informa los números del momento

84 MIL TONELADAS

De carne vacuna fueron exportadas durante mayo en su equivalente peso carcasa. El volumen representa un crecimiento del 25% en relación a los embarques del mes previo. Las compras chinas marcaron un nuevo record de 75 mil toneladas equivalente carcasa, lo que explica el 89% de las ventas totales argentinas. En nivel de facturación, los embarques de mayo aportaron U$S 249,3 millones, un 2% más que los U$S 244,3 millones de igual mes del año pasado, producto de una caída en el precio promedio de 5.236 a 4.303 dólares por tonelada embarcada. Sin embargo, en los primeros cinco meses del año la facturación acumulada alcanza los U$S 1.066,4 millones, un 12,4% superior a igual período de 2019, producto de un volumen embarcado 21,5% superior, totalizando este año unas 223.142 toneladas equivalentes.

60 DÍAS

Es el plazo durante el cual se eximirá del pago de retenciones a la exportación de cuero. La medida busca descomprimir el elevado stock acumulado por las plantas frigoríficas debido a la crisis provocada por la pandemia. Sucede que los principales sectores que demandan el cuero como materia prima, como marroquinerías o la misma industria automotriz, que ya venía experimentando una menor demanda ante la competencia de materiales sintéticos, vieron caer aún más drásticamente sus ventas a causa de las medidas de aislamiento. Atento a ello y a los problemas ambientales que comienza a generar la disposición final de los cueros, el Gobierno Nacional habilitó por decreto (N°549/2020) y de manera transitoria la exportación de este producto, sin retenciones. Vencido el plazo establecido, los cueros volverán a tener las alícuotas de derechos de exportación vigentes.

94,22%

Es el nivel de cumplimiento con el que finaliza el ciclo 2019/20 de cuota Hilton. A pesar de las disrupciones comerciales originadas a causa de la pandemia, Argentina logró certificar unas 27.794 toneladas de carne vacuna bajo los estándares exigidos por este contingente, por un total de U$S 283,14 millones. Si bien el valor promedio de la tonelada certificada durante el último mes exhibió una retracción cercana al 34% interanual (U$S 7.936 vs U$S11.975), el valor promedio conseguido durante todo el ciclo resultó en U$S 10.187 por tonelada, 6,8% inferior en relación a los U$S 10.934,5 del ciclo 2019/20.

-6,5%

Cae el MEP en el trascurso de la semana y retrocede a valores de mediados de abril. El dólar bolsa o MEP -que surge de la compraventa de bonos o acciones en la bolsa local- cerró el viernes en $102,47 cediendo más de 7 pesos en la semana. La baja se produce tras las medidas dispuestas el pasado lunes por la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) a través de las cuales se endurecen las trabas a la operatoria que permite hacerse de dólares a través de la bolsa. Otra medida de impacto en la semana fue la flexibilización del cepo cambiario para importadores, impuesto por el Banco Central a fines de mayo. La nueva resolución vuelve a habilitar el acceso al mercado oficial para hacer frente a las obligaciones de importación en origen.

-8%

Cayó en mayo la faena de hembras, en relación a igual mes del año pasado. El dato surge de las estadísticas de faena por dentición publicadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sumado a esta menor faena de hembras, se destaca a su vez un menor sacrificio de animales en edad reproductiva, con categorías de 2 a 4 y 6 dientes cayendo a tasas superiores a la media. En tanto que, las hembras de 8 dientes y más, vacas adultas, marcaron un aumento del 9% en la faena alcanzando una participación del 36% del total de hembras enviadas a faena, frente al 31% de un año atrás.

-23%

Fue la caída del intercambio comercial del mes de mayo en relación a igual período del año anterior. De acuerdo a las cifras publicadas por el INDEC, las exportaciones del mes de mayo alcanzaron U$S 5.061 millones y las importaciones, U$S 3.168 millones de dólares, determinando un intercambio comercial (exportaciones más importaciones) por un valor de U$S 8.229 millones. La balanza comercial arrojó un superávit de U$S 1.893 millones, 494 millones superior que el del mismo mes del 2019. Si bien el superávit se incrementó, se dio en el contexto de una fuerte caída tanto de las exportaciones (-16,3%) como de las importaciones (31,8%).

Mercado Ganadero

Rosario. Santa Fe. República Argentina.