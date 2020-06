Profesor Ubaldo López asumirá al frente de la Dirección Provincial de Educación Rural

El Profesor Ubaldo López asume en los próximos días al frente de la Dirección Provincial de Educacion Rural de la Secretaria de Educación.



López, tiene una importante trayectoria en la educación pública y fue Secretario de Cultura del Municipio de Malabrigo en el periodo 2007 – 2015.

Así lo expresó en las redes sociales:



Muchas gracias a todos y a todas por los saludos y los buenos augurios recibidos. Como ya lo he dicho tantas veces, soy un convencido de que la educación y la cultura tienen una intrínseca capacidad de transformar las realidades de los sujetos que somos atravesados, encandilados por ellas. Además, soy un agradecido de la vida por haberme cruzado con tantos y tantas docentes que me marcaron el rumbo en épocas de desorientación y me quisieron bien cuando me hizo falta. De caminar junto a los compañeros y compañeras docentes que cada día construyen la escuela pública. También, doy gracias a la vida, por haberme cruzado con esos y esas estudiantes que cada día son el motor y el motivo de todos nuestros desvelos, de todos nuestros trabajos y de todas nuestras luchas. No nombro ni a unos ni a otros porque bien saben quiénes son.

Agradezco la confianza que Victor Debloc depositó en mí y a través de él, a la ministra Adriana Cantero y al gobernador Omar Perotti.

También habló de sus compañeros:

No puedo dejar de pensar en las enseñanzas que me dejaron Titi Zorzon y Efraín Silvestri y todos mis compañeros y compañeras con los y las que compartimos 12 años en la gestión de la Municipalidad de Malabrigo. Seguramente toda esa mochila de sueños y de conocimientos en la gestión pública, serán las herramientas con las que intentaremos poner de pie a la provincia invencible a través de la educación, y específicamente desde mi nuevo rol, a la educación rural.

Y el agradecimiento a su familia:

Finalmente, un gracias inmenso a mi familia, que siempre me acompaña en la toma de cada una de mis decisiones con palabras de aliento y abrazos que reinician.