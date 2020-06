Opinión: Covid 19 – La amenaza de rebrote

Columna de opinión por Dr. Mariano Trucco.



Villa Ocampo fue el más afectado por el covid-19 hasta el momento, en el departamento General Obligado. La infección parece haber detenido su propagación, mucho de esto se debe a la rápida intervención y cuidados brindados por todos los agentes de seguridad y salud que trabajaron para que así suceda.

En los informativos de radio o televisión no paramos de escuchar el aumento de casos en algunos puntos de la Argentina, y el rebrote de la enfermedad en China y Europa, lo que habla de que no será pronto la solución de este problema y pensar mantener el cuidado por mucho más tiempo nos agota mentalmente.

La posibilidad de recurrencia o de nuevo caso no está lejos si tenemos en cuenta que seguimos manteniendo contacto con lugares que tienen infección activa, la circulación aumentó y todas las actividades comienzan de a poco a normalizarse.

Es cierto que no podemos vivir aislados, el confinamiento fue la medida más efectiva para la preparación del sistema de salud y también de la población. Necesitamos seguir siendo responsables en los cuidados aprendidos: como el lavado de manos, uso de barbijos en espacios cerrados o aglomeración de personas y distanciamiento social.

Medidas fáciles que podemos seguir utilizando para el actual problema y para todas las enfermedades virales y bacterianas del presente y futuro. Pero sobre todas las cosas, los más responsables deben ser los que presenta síntomas respiratorios. Si se presentan síntomas gripales como fiebre, tos, malestar general, dolor de garganta u otras, los cuidados deben ser mayores, los elementos para higiene deben ser personales (toallas, pañuelos, cubiertos, etc), el uso de barbijo o tapaboca debe ser permanente hasta que pasen los síntomas, en necesario el lavado de manos antes de tocar cualquier elemento que puede ser utilizado por otra persona y la distancia social elemental.

Nos queda camino por recorrer en este problema que no terminó, el desgaste y agotamiento por el cuidado continuo nos comenzó a pasar factura en nuestra salud mental. Por todo esto no olvidar que la amenaza de un nuevo caso está presente, es necesario mantener la utilización de las medidas de higiene. No podemos volver para atrás.