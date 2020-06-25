Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino renovó su comisión directiva

La Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino informa que el pasado 18 de junio, se realizó la Asamblea General Ordinaria y renovó su comisión directiva.
La distribución de cargos es la siguiente:
PRESIDENTE: NATALIA LUDUEÑA – (CURTIDOS RECONQUISTA SRL)
VICEPRESIDENTE 1ro: CPN MARCELO ALAL – (EMILIO ALAL SACIFI)
VICEPRESIDENTE 2do: LIC. JOSE MARIA FANTONI – (COL-VEN S.A.)
SECRETARIO: SILVIA MACARO – (DESPACHANTE DE ADUANA)
PRO-SECRETARIO: MAURO BIANCHI – (DOLBI S.A.)
TESORERO: LIC. DIEGO TOMASIN – (UNION AGRICOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA)
PRO-TESORERO: C.P.N. FERNANDO BUYATTI – (BUYATTI SAICA)
VOCAL TITULAR: ING. HUGO BERNARDIS – (MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA)
VOCAL TITULAR: SAMIRA PEREZ – (MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA)
VOCAL TITULAR: SOL BOSCHETTO – (DESPACHANTE DE ADUANA)
VOCAL TITULAR: ING. MARCELO PIVIDORI – (SOLUCIONES INTEGRALES DE INGE. Y DESARROLLO SRL)
VOCAL TITULAR: JAVIER ZBINDEN – (FRIAR SA.)
VOCAL SUPLENTE: MARIA ELISA SCHPEIR – (VIAL NOR SRL)
VOCAL SUPLENTE: DRA. GRACIELA FACCIOLI – (PROYECCION ELECTROLUZ SRL)
COMISION FISCALIZADORA DE CUENTAS
TITULAR:C.P.N. MARIA BEATRIZ CORREA (W.H. CORREA Y ASOCIADOS)
SUPLENTE: YOLANDA PIVIDORI (CURTIDOS RECONQUISTA SRL)
Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino