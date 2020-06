Vicentin: salió un documento con firmas de la región que apoyan la intervención del Estado

Organizaciones sociales, funcionarios públicos y también instituciones de la región del norte santafesino, firmaron un documento en el cual explican su apoyo a la intervención estatal.



Documento:

Los abajo firmantes, organizaciones sociales, políticas, sindicales, funcionarios públicos e instituciones de las ciudades de Reconquista, Avellaneda y la región, apoyamos la intervención del Estado como garante de los derechos del pueblo Argentino.

Vemos con preocupación que una empresa regional y nacional, va camino a quedarse en manos extranjeras. Es importante el rescate del Estado para defender la producción y el trabajo, evitando la quiebra y el desguace de una empresa importante en el mercado cerealero.

Invitamos a la población a defender lo nuestro y evitar que Bancos y Acreedores internacionales, que reclaman una deuda de $33.137 millones en una presentación judicial en Estados Unidos, se queden con la empresa Vicentin.

Consideramos que miles de puestos de trabajo y el cobro de la producción de pequeños productores están en juego.

Estamos convencidos que los préstamos a pymes e industrias deben ser para fomentar la producción y no para especular financieramente. Los trabajadores queremos producir y no que los empresarios compren dólares para llevarlos al exterior.

No podemos permitir que se perjudique al Banco Nación, fundado en 1891 para apoyar el desarrollo económico argentino. ¿Dónde están los 300 millones de dólares que la empresa Vicentin recibió del Estado?

Trabajadores, productores, pymes y ciudadanos, cuando no devuelven un préstamo sufren embargos de sueldos o les rematan su campo, casa o auto. ¿Por qué debería ser distinto con Vicentin?

Identidad nacional y soberanía están en juego. Bancos y empresas extranjeras están como buitres para pegar el zarpazo sobre esta empresa que es tan necesaria para nuestro desarrollo regional y nacional.

No convalidemos la irresponsabilidad de quienes van a llevar a la quiebra a cooperativas, productores y a la pérdida de miles de puestos de trabajo, estafando a miles de acreedores.

Por la Soberanía Nacional, el trabajo y la producción apoyamos la intervención y el rescate por parte del Estado Argentino.

MULTISECTORIAL POR LA SOBERANÍA NACIONAL Y EL TRABAJO.

Firmas y adhesiones:

Sindicato Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Departamento General Obligado y San Javier – – ATE Reconquista – SITRAM Reconquista – UNIDAD CIUDADANA de Romang – CTA General Obligado – Partido Justicialista de Malabrigo – Ángel E. Dorado: sec. Gral. SITRAM Avellaneda– Partido Justicialista Avellaneda – Norte Amplio por los Derechos Humanos – Mesa Intersindical del Norte: SADOP, UPCN, SAT SAID, Sindicato de Obreros Curtidores, SITRAM Reconquista y Avellaneda- Judiciales )Mesa de Encuentro Barrial -Movimiento de Mujeres Peronistas- Movimiento Evita Reconquista- Centro José Gervasio Artigas Reconquista – Agrupación Jauretche de Romang – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Frente de Mujeres y Diversidad Sexual Evita Reconquista – LÁ teatral- Agrupación en Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural – Asociación Civil Barrio Don Pedro – CTEP: Confederación de Trabajadores de la economia popular –Agrupación Compromiso Docente – FSP: Frente Social y Popular Reconquista –PTP: Partido del Trabajo y del Pueblo Reconquista –CCC: Corriente Clasista y Combativa Reconquista – Fundación Juntos por la InclusiónReconquista. Radio Bicentenario 98.3 – Mujeres Rurales y Campesinas Campo Hardy y zona. Ex presos políticos de Coronda en la Asoc. Civil El Periscopio – CTA DE LOS TRABAJADORES Provincia de Santa Fe-Patricia Mounier: Diputada Nacional – María de los Ángeles Sacnun: Senadora Nacional por santa Fe – Carlos Del Frade: Diputado provincial – Lucila De Ponti: Diputada Provincial – Luis Rubeo: Diputado provincial – Enrique Marín ex diputado provincial – Soledad Zalazar: Ex concejala – Darío Vega: Concejal de Las Toscas – Mirta Noemí Vallejos, Concejal de la ciudad de Florencia – Jorge Carlos Dubouloy: Vicepresidente de Comuna de Campo Hardy