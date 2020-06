Se espera rebrote de covid-19 en Santa Fe y quienes viajen deberán aislarse 14 días

La ministra de Salud explicó que los nuevos contagios confirmados en la provincia no son sorpresa. Evaluaban un rebrote entre el 15 de junio y el 15 de julio. Sin circulación comunitaria, el ojo está puesto ahora en el ingreso del virus desde otros distritos, y por eso el endurecimiento de medidas.

Los 11 nuevos contagios confirmados en la provincia de Santa Fe este jueves encendieron otra vez la luz roja por la pandemia del nuevo coronavirus, pero para las autoridades sanitarias locales no es algo sorpresivo: la ministra de Salud, Sonia Martorano, explicó que esperan una etapa de aumento de infecciones entre el 15 de junio y el 15 de julio.

Como un alto porcentaje de los nuevos casos se relaciona con viajes a otros distritos, la funcionaria adelantó nuevas medidas que endurecen el monitoreo de quienes traspasen los límites de la provincia: “Hemos decidido que toda persona que trabaje fuera de la provincia de modo esencial y vuelva no podrá socializar, ni hacer deportes, ni salidas recreativas ni participar de las reuniones familiares“. Eso será por 14 días, período de potencial incubación y contagio del covid-19.

Martorano recordó los antecedentes epidemiológicos de los últimos contagios, particularmente en las localidades de Carreras en el sur, Ceres en el oeste y Villa Guillermina en el norte provincial: “Nos preocupa mucho todo lo que viene de Chaco y de Buenos Aires, de personas que vienen con circulación comunitaria“.

“Estamos ante una situación que esperábamos”, descartó sorpresas la ministra respecto de que, una vez eliminada la circulación comunitaria en el territorio, el riesgo pasa a ser la entrada del sars-cov-2 desde otras jurisdicciones. Y ahí se pondrá hora, agregó, el ojo con nuevas disposiciones.

La ministra estimó que el nuevo escenario de aumento de casos tras una etapa de pocos contagios será “desde el 15 de junio al 15 de julio”. Aclaró que esto se dará no sólo en Santa Fe, sino en todo el país y no es una sorpresa. “Estamos ante una situación que esperábamos”, repitió la funcionaria este viernes en entrevistas con varios medios.

NO RELAJARSE



“Hay cosas que se siguen haciendo. Se sigue compartiendo el mate. Tenemos que saber que no nos ponemos en riesgo nosotros sino a aquellos que más queremos”, reprochó Martorano sobre un relajamiento de los cuidados en la provincia al calor de los bajos o nulos casos nuevos de infección durante semanas en una situación que, ahora, empieza a revertirse.

Las flexibilizaciones a la cuarentena dispuestas por el gobierno provincial en los últimos tiempos, que este viernes tiene un nuevo capítulo con la habilitación regulada de los shoppings en Rosario, lleva el riesgo de desborde, como el ampliamente documentado de los “runners” en la ciudad de Buenos Aires.

Martorano hizo hincapié en sostener el distanciamiento social y los resguardos sanitarios, más relevantes a medida que aumenta la circulación de personas con la mayor cantidad de actividades permitidas. “Es obligatorio el uso del barbijo, tapando boca y mentón. Veo gente que no se tapa la nariz”, lamentó la responsable de Salud.

La ministra insistió con el tema cuando se avecina un fin de semana particular. “Este domingo es el Día del Padre y tenemos que saber que si somos más de diez personas, no tenemos los cuidados necesarios y no mantenemos cierta distancia, hay riesgo”, abundó. “Estamos recomendando fuertemente que no se vaya a lugares con circulación”, agregó.

Y recomendó: “Tenemos que ser cada vez más cuidadosos y más precavidos. Sobre todo aquellas personas que vengan de zonas con circulación comunitaria”.

Fuente: elciudadanoweb.com