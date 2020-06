Salvador Di Stefano: «Vicentin y una salida privada»

Las empresas en argentina sufren la consecuencia no deseada de las políticas del Estado. Desde enero de 2018 a la fecha las empresas que cotizan en bolsa cayeron entre un 75% y 90% en dólares. Los políticos argentinos se pusieron el país de sombrero, y después hacen juicio de valor de los empresarios privados.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo avanza el tema Vicentin?

. – Creo que el gobierno tiene pocas ideas, lanzo una acción que no puede sustentar en el tiempo por los vicios jurídicos en que incurre, la falta de una visión realista del momento económico lo complica.

¿Por qué Vicentin cae en esta situación?

. – Macri se puso la Argentina de sombrero. El que proyectó su empresa con la foto del año 2017 hoy está fundido. El índice merval en enero de 2018 alcanzó el máximo de U$S 1.800, el viernes cerro en U$S 406, una baja del del 77,4%. ¿Quién resiste una descapitalización de esta magnitud? Nadie y los que tomaron deuda pensando que esto podía continuar hoy no la pueden pagar.

¿Qué le paso a Vicentin?

. – La empresa vio perder dramáticamente sus márgenes de rentabilidad entre el año 2018 y 2019, producto de un sin numero de situaciones, desde mayor presión tributaria, mayores costos financieros, devaluación del signo monetario, corrida granaria y stress financiero, todo esto sin ahondar si tuvo o no problemas de gerenciamiento asociados, algo que debería determinar alguien que explore lo realizado por la empresa en los años señalados. El contexto fue hostil, y todas las empresas destruyeron valor dramáticamente.

¿Las que estaban bien administradas también?

. – Por ejemplo, voy a citar el valor de algunas empresas que cotizan en bolsa, las que ganan dinero y las que no ganan dinero, por ejemplo YPF en enero de 2018 valía U$S 25,50 en el exterior y hoy vale U$S 5,76. Grupo Financiero Galicia en enero de 2018 valía U$S 70 en el exterior y hoy vale U$S 10,24. Irsa en enero de 2018 valía U$S 30,0 y hoy vale U$S 3,25. Como podes apreciar, en todos los casos las empresas destruyeron valor, ganando o perdiendo dinero.

¿Qué pasó?

. – Argentina gasto más de lo que debería, comenzó un proceso de endeudamiento sin generación de riqueza e inversiones, desde este estadio paso a estar en cesación de pagos, los bonos bajo ley extranjera y nacional están impagos, la deuda con el Club de Paris no se abono y estamos esperando la reestructuración de la deuda en bonos, para pasar a reestructurar la deuda con el FMI.

¿Esto que implica?

. – No hay forma de valuar una empresa, porque no tenemos una tasa de retorno de referencia. El Estado no puede conseguir financiamiento en los mercados mundiales. La letra en dólares que tiene que pagar el gobierno, pretende ser canjeada por un bono en pesos ajustado por inflación, esto y una estafa es algo muy parecido. No hay tasa de referencia, Estado fundido y privados bajo el paraguas del Estado es algo complicado. Sino le prestán al país ¿porque le van a prestar a un privado dentro de dicho país?

El Estado ¿está fundido?

. – No, te voy a corregir, esta re fundido.

¿Entonces?

. – Todos los activos en Argentina valen muy poco. Estamos en un escenario de la economía real muy delicado, el coronavirus genero un colapso de la red productiva, esto implica que muchas empresas no esenciales van a desaparecer, porque no pueden eternamente financiar sus flujos de fondos negativos y el estado no esta para ayudar, en este escenario.

¿Qué esta pasando en el Estado?

. – Estamos proyectando un déficit fiscal equivalente a unos U$S 30.000 millones, esto implica un 10% del PBI.

¿Cómo lo vamos a financiar?

. – Como no tenemos crédito porque estamos renegociando la deuda pública, es muy probable que lo financiemos con emisión monetaria, esto implica un escenario de más inflación y devaluación a futuro.

¿Qué sucede con las tarifas públicas?

. – Están congeladas, cuando pasemos al deshielo se producirá una fuerte suba de la tasa de inflación.

¿Volvamos a Vicentin?

. – Es imposible valuar una empresa con este estado de desconcierto general de la economía. Las empresas no encuentran una tasa de referencia para calcular el valor actual neto. Si la encontras, es tan alta que la empresa vale migajas.

¿Cómo vamos a valuar a Vicentin si la quieren expropiar?

. – No hay valuación posible para una empresa que esta cerrada hace 7 meses. Vale $ 0.

¿Qué pongan como garantía a las empresas del grupo?

. – Tampoco las podés valuar, en este escenario

Sos una mala onda, no se puede hacer nada.

. – Si sos inteligente podemos intentar la mejor salida para Vicentin, los deudores, bancos y el estado

Te escucho

. – La empresa debería entregar acciones a los bancos y agencias del Estado, con un pacto de retroventa a 3 años vista, por esta operación el Estado y los bancos ganaran una tasa de interés. Esto implica que por tres años los bancos y el Estado no reclamarían el capital de la deuda, y se renegociaría una tasa mínima.

¿Cuáles serían las garantías?

. – Las garantías que se deberían aportar serían las empresas del grupo, más un conjunto de activos de la compañía que respalden la deuda total. Esto implicaría hacer un fideicomiso con las empresas del grupo, activos personales de los dueños y administrado por un grupo de bancos.

¿Cómo comienza a funcionar la empresa?

. – Hay que trabajar para que la empresa pague las deudas de los 1.895 productores y las 586 personas físicas y jurídicas que le vendieron servicios. La empresa se pone en marcha, no perdemos las fuentes de trabajo, y vamos viendo como enfrentamos los nuevos desafíos.

¿La empresa lo puede hacer?

. – El managment de la empresa logro armar un imperio de negocios, no habría porque dudar que lo puede revertir. Por otro lado, habrá un fideicomiso con garantías.

¿Por qué no vende hoy las empresas del grupo?

. – Sería absurdo, las empresas del grupo hoy no valen nada, porque Macri se puso la Argentina de sombrero, el coronavirus hizo que Alberto Fernandez a poco tiempo de asumir vuelque de nuevo, y hasta tanto no reestructurar la deuda y encauzar un camino razonable en lo económico, las empresas seguirán destruyendo valor. Es necesario tomarnos como mínimo año y medio para comenzar a crear valor nuevamente.

¿Qué hacemos cuanto creamos nuevamente valor?

. – Probablemente, el grupo Vicentin tenga que desprenderse de algunas de sus empresas para afrontar la deuda que hoy manifiesta, pero lo hará a un valor muy superior a los actuales. Por ejemplo, a la planta de Renova vale una fortuna, pero hoy el valor de venta de esas acciones podría ser ridículo, porque mal vender hoy, lo que se puede vender a precios más altos mañana.

¿Esto sucedió con otras empresas?

. – Garbarino es el caso de una empresa que había quedado en manos de los bancos y hoy esta en un proceso de venta con quitas para todos los actores involucrados, dos bancos aceptarían una quita del 75% y dos proveedores una quita del 35% con un pago en 18 meses. En el caso de Vicentin, como hay garantías del grupo y personales muy importantes, probablemente no haya quitas, y al estar en un sector esencial y dinámico, hay que darle tiempo a una nueva gestión.

Conclusión

. – La empresa debería constituir un fideicomiso que lo podrían manejar un grupo de bancos con las garantías necesarias para poner en marcha la empresa.

. – Los deudores bancarios que serían 37, y 19 agencias del Estado canjearían deuda por acciones, estas acciones la empresa estaría dispuesta a recomprarlas a una tasa pactada previamente, y en un plazo mínimo de 3 años. No hay cesión de acciones, es venta con pacto de retroventa con una tasa de intéres.

. – Las deudas de los productores y prestadores de servicios deberían cancelarse de la forma más rápida posible, inclusive tomando nuevo endeudamiento y poniendo como garantía los activos del fideicomiso.

. – La empresa debería comenzar a operar rápidamente, para poder volver a tener un flujo de fondos positivo y darle espacio a que comience un proceso de creación de valor.

. – Todas estas medidas no descartan el ingreso de nuevos accionistas a la empresa, que en este marco de negocios estarían altamente interesados de participar. La entrada de nuevos accionistas le daría más liquidez a la empresa, y tal vez se cancele la deuda en forma más rápida que lo esperado.

. – Esto sería una salida muy rápida en el marco del sector privado, sin caer en la expropiación de la compañía y dejando que el mercado resuelva por sus propios medios los problemas derivados de la mala gestión del Estado, en manos de la clase política argentina.

. – Nada de esto hubiera ocurrido, si argentina tendría superávit fiscal, altas reservas, bajo endeudamiento y bajos niveles de inflación. El Estado fue el principal responsable de ponerse el país de sombrero, no parece lo mejor, que este mismo Estado quiera resolver los problemas del sector privado, cuando no puede resolver los problemas propios mal administrando los bienes públicos.

. – Para más información, Argentina esta estancada desde el año 2011 a la fecha, todos los gobiernos desde esa fecha a hoy son responsables de lo que nos sucede. Los gobiernos anteriores al año 2011 también son responsables por no dejar ahorros suficientes para enfrentar las malas condiciones internacionales vividas desde el año 2011 en adelante.

. – Cada gobierno que llega dice “Esta vez será distinto”, pero cada vez estamos un piso más abajo, y ya vamos por el quinto subsuelo.