Opinión: «De héroes a villanos» por Dr. Mariano Trucco

Columna de opinión del Dr. Mariano Trucco: «De Héroes a Villanos».

La construcción de un héroe en las historias infantiles como en la literatura nace a partir de la realización de una hazaña y generalmente cuentan con alguna virtud que facilita el camino.

La construcción de un villano parece más fácil, solo se necesitan acciones deliberadamente dañinas para encasillar en este rubro.

Es difícil que un héroe se convierta en villano en historietas o comics, no es habitual.

En esta situación aparecemos los médicos y trabajadores de salud, subidos a héroes por las noches y transformados en sospechosos villanos en el día. Las últimas noticias en nuestra región ponen en tela de juicio a médicos, enfermeros y personal de salud.

En estos tiempos de pandemia, donde la situación general es inédita y donde además existen opiniones fáciles y denuncias rápidas, observamos, como dice el dicho: “el sentido común es el menos común de los sentidos”, facilita esto la creación rápida de héroes, como si la sociedad necesitara de algún valor de protección ante el asedio viral.

Como médico me interesa dejar en claro la opinión de que “no somos héroes ni queremos serlo”, no existe hazaña, nos toca hacer este trabajo desde siempre, mantenemos y superamos contactos con enfermedades transmisibles durante todo el tiempo, como también nos equivocamos y sentimos temor al igual que cualquier persona. Al escuchar noticias sobre médicos que son imputados como culpables por transmisión del virus, me genera temor de nuestra justicia y su accionar con celeridad ante un atropello por redes sociales. La impericia, si en algún caso corresponde, necesita ser juzgada con el mayor de los cuidados y por personas calificadas, todos conocemos lo dañino que puede resultar la condena social.

Finalmente, no se trata de proteger solo por proteger, sino de poner en contexto situaciones difíciles ocurridas en este último tiempo, en las cuales tomar parte de juez y opinar sin conocer el problema es común. La opinión sobre conductas o situaciones en redes sociales o por otros medios masivos, descuidada o desmedida, no nos hacen bien en la construcción de una sociedad para los tiempos que vendrán, seguramente en contextos económicos y políticos más complejos.