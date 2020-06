El miércoles se sabrá si la médica de Reconquista ya es paciente no activa de Covid

Este martes 9 de junio se le realizará un nuevo hisopado a la médica infectada, al cumplirse los 12 días del primer contacto. El Dr. Jorge Prieto sostuvo que «toda persona que haya tenido un test negativo puede quedarse tranquilo y volver a sus actividades laborales».

Por otra parte, «El verdulero», llamado así al caso cero de Villa Ocampo, fue dado de alta en el Hospital Reconquista y ayer domingo ya estaba en su casa «con buen estado general», informó el secretario adjunto de Salud Provincial.

Quedan a la fecha 214 casos en estudio. Todos los días llegan decenas de hisopados a estudio.

Hasta concluir este domingo, el Departamento General Obligado suma 14 casos positivos. Uno en Reconquista, Uno en zona rural de Tacuarendí; y 12 en Villa Ocampo.

De los 14 infectados en General Obligado, solo está internado el caso cero de Villa Ocampo, quien permanecía en el hospital Reconquista, sin necesidad de asistencia mecánica y ya dado de alta.

Trece de los pacientes con Covid-19, entre ellos la médica de Reconquista, se encuentran con aislamiento obligatorio y con vigilancia epidemiológica; mientras que el de Villa Ocampo continúa internado en Sala de Aislamiento en el Hospital Central Reconquista con evolución favorable.

Con el propósito de proteger la Salud Pública y al existir posibilidades de contagios por contactos se indica:



– Aislamiento social preventivo y obligatorio. Estas personas están siendo contactadas desde el call center de la provincia (0800-Covid) para realizar seguimiento y acompañamiento de las medidas a adoptar.

– La comunidad deberá permanecer en sus residencias habituales con el propósito de prevenir la circulación y el contagio del virus. Deberán abstenerse de concurrir a actividades no esenciales y no podrán circular por espacios públicos, vías, rutas, etc.

Dónde llamar por síntoma sospechoso:

Recordaron las autoridades que «ante cualquier síntoma, sospecha o duda, deben comunicarse al 0800 555 6549 para recibir el asesoramiento adecuado, evitando salir a guardias o efectores exponiéndose a riesgos innecesarios».