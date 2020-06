Refuerzan los operativos sanitarios en el norte provincial

Lo informó el secretario de Salud adjunto de la provincia, Jorge Prieto. Tacuarendi y San Antonio vuelven a Fase 1. Villa Ana y Villa Guillermina no permiten el ingreso de personas de la ciudad de Villa Ocampo por 15 días. En Las Toscas no permiten ingreso de ninguna persona que no tenga domicilio en la ciudad

El secretario de Salud adjunto de la provincia, Jorge Prieto, aseguró que “en primer lugar queremos llevarle tranquilidad a toda la población, estamos llevando adelante una estrategia en Villa Ocampo similar a la que se llevó en la localidad de Ceres anteriormente, esto tiene que ver con el caso detectado positivo de Coronavirus dentro de esa población, y que se llegó a realizar el bloqueo epidemiológico inmediato”.

“Dentro de las estrategias que se establecieron, ademas del apoyo vía comunicación con la región de salud número 1, la Dra Leila Mansur en conjunto con la infectologa asistieron durante el día para llevar a cabo todas las medidas preventivas inherentes al caso, recorriendo la población, el establecimiento y poniéndose en contacto con lo que conocemos como nexos epidemiológicos”, informó Prieto.

“Se trata de una persona de 49 años que comenzó con síntomas el día jueves, y que fue derivado al hospital de Reconquista por un cuadro respiratorio, con buen estado de salud y con buena evolución clínica, internada en la sala de clínica común, y no ha requerido ningún otro tipo de intervención, solamente oxigenoterapia a través de vía externa de bigotera”, detalló Jorge Prieto.

“Queremos destacar que frente a esta medida y a un caso sospechoso en la localidad, por decreto el gobernador de la provincia determinó lo que se llama fase 1 para el lugar, con un aislamiento de toda la población evitando ingreso y egresos a la ciudad, usar rutas alternativas, como así también se instó a al población a que permanezca en su lugar”, añadió el funcionario.

Para finalizar, Prieto afirmó que “queremos llevar la tranquilidad que se ha dispuesto todo el operativo necesario, que la población está toda controlada y que a través del 0800 555 6549 se están haciendo los seguimientos de cada uno de los nexos directos e indirectos de la persona que se encuentra entre los sospechosos. Para tranquilidad de toda la población y comunidad de la región estamos a disposición en el 0800 las 24 hs para que llamen ante la aparición de cualquier síntoma y hacer la correspondiente toma de muestras médicas”.