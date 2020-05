Salvador Di Stefano: «No hay dólares en el BCRA»

Se restringe la venta de dólares a importadores, el que tiene dólares en cuenta deberá usar los propios, y luego se vera si el BCRA les vende. Suba de tasas de interés en pesos al 30% anual. La corrida cambiaria se ve en el mercado de futuro, hay contratos por U$S 3.600 que representan el 8,5% de las reservas.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Qué pasa con el dólar?

. – Lo veníamos advirtiendo que el Banco Central perdía reservas a mayor ritmo que el esperado, esto obligaría a una devaluación del dólar oficial, sin embargo, el gobierno adopta aplicar más restricciones.

¿Cuál tomó ahora?

. – Si sos importador y tenés dólares comprados, debes usar los que tenés en stock y no te permitirá acceder al Mercado Único y Libre de Cambios, de esta forma protege los dólares que tiene en las reservas.

Es un mal precedente

. – Correcto, porque podría utilizar esta norma para toda la compra de activos, bienes o servicios dolarizados en el mercado. La realidad es que hurgará en tus cuentas para saber si tenés o no dólares, y si verifica que no tenés, accederá a venderte.

¿Eso implicaría que las empresas van a cambiar tenencia de dólares formales por informales?

. – Es lo primero que pensamos todos, habrá una brecha considerable entre el dólar bolsa y el blue, porque saldrán de dólar bolsa para cubrirse en dólar blue. Hoy tenés una cotización del dólar en $ 68,45, un dólar solidario en $ 91,33, un dólar bolsa en $ 109,4 y un dólar blue en $ 129. Todos los caminos conducen a un incremento de la brecha con el dólar blue.

No hay mucho efectivo para comprar dólar blue

. – Es cierto el mercado carece de efectivo, todavía los bancos no proveen liquidez a clientes.

Entramos en la brecha de la brecha

. – Correcto, cada segmento cada vez más distanciado.

¿No sería lógico subir la tasa para contener al dólar?

. – Justo de eso te quería hablar, a partir del día lunes la tasa de plazo fijo se ubicaría en el 30% anual, contra una inflación estimada del 40% anual, luce más razonable, no obstante, creo que la tendrían que subir mucho más para que desaliente una corrida. Por otro lado suben los costos de financiamiento de todas las empresas, tasas pasivas más elevadas implican tasas activas más altas.

¿Cómo quedó el mercado de futuro?

. – La cantidad de contratos a vencer en todas sus series suma U$S 3.600 millones, con un máximo de vencimientos en el mes de julio con U$S 965 millones. Cada vez que el BCRA sube la cantidad de contratos, es porque no tiene dólares para intervenir en el mercado físico, y sale a vender contratos de futuros. En la mayoría de los casos termina perdiendo el Banco Central.

¿Qué recomendás?

. – El que quiera comprar, hay que tomar posición en la posición julio a $ 72,63 es un buen precio y devenga una tasa anual muy baja que es del 35,5% anual. Con el cambio de la tasa de oportunidad que a partir del lunes pasa del 26,6% anual al 30% anual, los futuros subirán en el comienzo del mes de junio.

Si sube esta tasa, ¿se encarece el crédito?

. – Correcto

¿Qué hizo Bigote para financiarse?

. – Como le prohibieron tener soja, vendió toda la soja que tenía, solicitó el crédito del 24% anual, y se compró soja en el mercado de futuro, vendió a U$S 220, y compró una parte en noviembre 2020 a U$S 226 y otra a mayo de 2021 a U$S 215. En el segundo caso se financió a tasa negativa.

Un genio Bigote

. – Pinta una bala en el aire.

¿Cómo anda el ganadero Comesolo?

. – Anda muy bien, trabajando para hacer hacienda liviana, el ternero está muy caro, la suba del maíz y las heladas van a destruir el precio del ternero. El feedlot en Argentina está con poco caudal de animales, comparado con los años anteriores. Faltaría hacienda liviana en el segundo semestre. No todo lo que está en el campo abastecerá al mercado.

Si medís lo que compran los que hacen Feedlot no estamos mal

. – Tenés que hacer una lectura más real, hoy el que encierra hace recría, porque con este precio del maíz y el ternero los números no cierran, por lo tanto, lo que se encierra no sale en 4 meses, tiene un período más largo. Para el segundo semestre con la demanda de la exportación y la poca oferta vamos a tener un escenario de precios más elevado.

La recesión es alta

. – La necesidad del mercado también es alta, lo más barato en la carne.

Conclusión

. – Seguimos pensando que están dadas todas las condiciones para que el gobierno tenga que devaluar el tipo de cambio oficial a un ritmo más alto que el actual.

. – En este contexto está obligado a cerrar el acuerdo de la deuda en lo inmediato, de lo contrario la pérdida de reservas se acrecentaría, la brecha entre el dólar blue y el oficial está llamada a acrecentarse.

. – Todos los caminos conducen al blue. El dólar blue a fines de diciembre de 2017 valía $ 18,00, hoy con suerte lo conseguís a $ 129,0 creció 7,2 veces en 2 años y 5 meses. Es un buen momento para cambiarlo por activos.

. – Todo lo que sea importado cómpralo ya, inclusive los viajes que tengas pensado realizar al exterior, este tema de los dólares se pone cada día más difícil.

. – No sería extraño que deroguen la compra de U$S 200 por personas mensuales, ya que en el Banco Central están rascando la olla para no perder reservas. Si podés comprate los viajes al exterior que harás a futuro, no sea cosa que intervengan también ese mercado.