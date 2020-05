El gobierno provincial habilitó nuevas actividades

“Somos hasta aquí la provincia que ha tenido en su actividad industrial y productiva la mayor amplitud desde el inicio del aislamiento obligatorio en la Argentina. Cualquier indicador desfavorable en las actividades se vuelve para atrás” puntualizó el gobernador al anunciar las medidas.

“Siguiendo la evolución de los avances día a día de los muestreos y los testeos que se están dando, vamos tomando distintas medidas”, afirmó el gobernador Omar Perotti al anunciar la apertura de nuevas actividades, que estarán exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“En Santa Fe y Rosario –puntualizó el gobernador- vamos a incorporar actividades que se están haciendo en el resto de la provincia, que son las obras privadas, para que el sector de la construcción pueda movilizarse. Tenemos una instancia común con un protocolo para la construcción con 10 empleados, más el personal técnico; y por otro lado aquellas obras puntuales donde el personal supere los 10 trabajadores un protocolo específico que cada municipio estará presentando al Ministerio de Trabajo”.

Por otro lado Perotti anunció para todo el territorio provincial «la facultad de los intendentes de fijar el horario de los comercios, a partir de las 9 de la mañana, sectorizando por barrios y de acuerdo a la modalidad y al tránsito que se dé en cada una de las localidades”.

Asimismo, se habilita la modalidad “para llevar” o “take away” en bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados; en los horarios que establezcan las autoridades municipales o comunales, pudiendo a esos efectos los locales comprendidos en la excepción extender su horario de cierre más allá de las 19 horas.

A excepción de los grandes aglomerados de Santa Fe y Rosario, el gobernador afirmó que, “para el resto del territorio funciona el take away y el pick up, y se ha solicitado a la Nación para que se pueda aplicar en Rosario y Santa Fe. Son actividades que solamente autoriza el gobierno nacional», expresó el gobernador, en referencia al ARTÍCULO 10 del DNU 459/20 prorrogado por DNU 493/20, y amplió que de esa reglamentación dependen » las actividades escolares, de los bares, restoranes y la de todo tipo de reuniones”.

NUEVAS HABILITACIONES

A través del decreto Nº 455, se habilita, a excepción de los grandes aglomerados, la actividad en sindicatos, entidades gremiales, empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, administración de entidades deportivas, y la actividad administrativa de universidades nacionales y privadas con sedes en el territorio provincial, a puertas cerradas, con turno previo, de lunes a viernes hasta las 19 horas.

Por último, podrán abrir los comercios minoristas en centros comerciales, paseos comerciales o shoppings, exclusivamente con la modalidad particular de entrega y pago previamente convenidos (también Llamada «pick up»), a realizar en un espacio exterior lindante (playas de estacionamiento o similares), debidamente acondicionado, en los horarios que establezcan las autoridades municipales o comunales, pudiendo extender su horario de cierre más allá de las 19 horas.

En todos los casos deberán cumplir las medidas de prevención sanitarias ordenadas por las autoridades sanitarias en todo momento, trabajar con la dotación mínima de personal necesaria y que pudieran concurrir sin utilizar el transporte público de pasajeros.

Además, se faculta a las autoridades municipales y comunales a autorizar el inicio de actividades del comercio mayorista y minorista en días hábiles desde las 9 horas en adelante, según su propia evaluación de las condiciones de circulación en la localidad; pudiendo diferenciar por barrios o sectores.

En tanto, el decreto N° 456 habilita en los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario construcciones de obras privadas, que ocupen hasta diez trabajadores, desarrollando tareas simultáneamente en el lugar, siempre que los trabajos no impliquen ingresar a viviendas con residentes, locales o establecimientos en funcionamiento.

Ambas normas disponen que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá poner a disposición los protocolos de prevención general a observarse para el desarrollo de las actividades que se habilita.

En tanto, que el Ministerio de Salud deberá realizar el monitoreo de la evolución epidemiológica y sanitaria y podrá recomendar a suspensión total o parcial de las excepciones autorizadas, cuando la evolución de la situación epidemiológica lo aconseje.

SOLICITUD A JEFATURA DE GABINETE

-Las actividades de servicio domestico para los grandes aglomerados.

-ACTIVIDADES DE BARES Y RESTORANES: Con modalidad de reserva previa, garantizando el debido distanciamiento social entre los comensales, los que deberán concurrir por sus propios medios. Pudiendo ocuparse simultáneamente hasta el 50 % de la capacidad máxima de los locales

– PRACTICAS DEPORTIVAS: Habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que no impliquen contacto físico, por turnos, en espacios abiertos o suficientemente ventilados, incluyendo en los mismos a los gimnasios que reúnan tales características, sin reuniones.

– Reuniones familiares, de hasta diez (10) personas, los días sábados, domingos y feriados, en domicilios particulares.

-Mesas examinadoras de las unidades académicas de las Universidades nacionales y privadas con sedes en la provincia, debiendo observarse las siguientes recomendaciones. Disponiendo un sistema de turnos o similares.