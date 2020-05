Florencia: «Un 25 de Mayo teniendo presente los ideales de una patria libre»

Este 25 de mayo Florencia recordó la Revolución de Mayo de 1810, en un breve acto, con autoridades municipales y sin concurrencia de público debido a las restricciones que rigen a nivel nacional.

Estuvieron presentes el intendente Ruben Carlos Quain, el secretario de gobierno arquitecto Hugo Martínez, el presidente del Concejo Municipal Walter Romero, el veterano de Guerra de Malvinas Ramón Gauna, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntario de la ciudad Sebastián Salinas, y autoridades policiales. No hubo una concurrencia importante de público, por las restricciones que rigen por la pandemia del Coronavirus.

«En esta oportunidad, se recordó la gesta patriótica, de los rioplatenses de aquel 25 de mayo de 1810, si bien hasta el día de hoy está en discusión si fue una revolución o no, ya que se entiende por revolución a un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico, cuestiones que no se dieron en su totalidad en 1810, pero de lo que no cabe dudas es que fue el inicio de un lago proceso que tendría el 9 de julio de 1816, como el día en que se declaró la independencia de la patria, y le llevaría un tiempo más poder consensuar y votar la primera constitución que tuvo lugar a fines del siglo XXI», expresaron en el acto.

Desde la Secretaria de Cultura Educación y Deportes del Gobierno Municipal, no quisieron estar ausentes, y más allá de este breve acto, donde se izó el pabellón nacional y se entonó el himno nacional argentino, se adornaron algunos edificios públicos con los colores de la enseña patria, y se invitó a los vecinos a hacer lo mismo.

Por su parte desde el ejecutivo municipal, expresaron que hoy más que nunca están presentes los valores patrióticos, “con un gobierno que pone en primer lugar, la salud de los argentinos, ante cualquier otro interés”.

Gentileza: Narciso Medina