Arnoldo «Nono» Rano: «El ocampense Godoy tuvo chances de jugar en Independiente»

Arnoldo «Nono» Rano, comentó a raíz de la evocación de uno de los acontecimientos más importantes que tuvo la historia del fútbol ocampense, y que está relacionada con la incursión de una de las leyendas más trascendentales de la vida deportiva de Independiente, como lo era José Omar Pastoriza.

Vinculado con esto, «Nono» Rano recordó un dato que era desconocido hasta el momento, y que tiene que ver con la concreta posibilidad que tuvo el ocampense Carlos Alberto «Beto» Godoy de probar suerte en el Rojo de Avellaneda.

Con naturalidad, Rano narró: «un día el Pato me dijo muy preocupado que necesitaba de manera urgente un 9 potente, a lo que le respondí que en mi ciudad había uno que le podría llegar a interesar.”

Luego continuó: “con la aprobación del entonces técnico de Independiente, cuando regresé a Villa Ocampo comencé a buscarlo, pero me dijeron que había sido transferido a Unión de Sunchales. Me moví rápidamente para conseguir su número, pero cuando le comenté acerca de esta oportunidad, me respondió que iba a ser imposible, ya que en ese preciso momento padecía una lesión ligamentaria».

«En el momento que le di la contestación a Pastoriza, éste se mostró muy apenado”, nos dijo Arnoldo «Nono» Rano.

Gentileza: Roberto Suarez – El Preliminar Radio