Bono 5 mil pesos: Amra comunica que Provincia abonará a profesionales discriminados por la Nación

El sindicato informa que el gobierno provincial, tras intimación presentada, se ha comprometido a pagar a profesionales de la Salud que prestan servicio en los efectores sin internación.



El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Santa Fe informa que en respuesta a la la intimación que presentaron en la últimas horas a las Autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia a los efectos de que el Ejecutivo se haga cargo del bono de 5 mil pesos que en el marco de la Pandemia COVID-19 ha prometido abonar el Gobierno Nacional (aunque todavía no lo ha abonado), pero sólo a los profesionales que trabajan en Efectores con internación, dicha cartera laboral se ha comprometido a pagarlo a todo el personal de salud que queden afuera de esta disposición Nacional como lo son los Profesionales que prestan servicio en los Efectores sin internación.

«Como dijimos en su momento, celebramos la decisión de Nación de otorgar un bono de estas características mientras dure la pandemia a todos los trabajadores que están en la primera línea de riesgo exponiéndose a situaciones sin precedentes, pero lamentablemente no podemos dejar de remarcar que el mismo ha sido discriminatorio, ya que no sólo los colegas que trabajan en Hospitales o Centros de Salud con internación son los que se exponen, también lo hacen aquellos que ponen el cuerpo en efectores que no tienen la posibilidad de internar y tienen que derivar los cuadros más severos a otros Centros asistenciales con toda la responsabilidad que ello implica», expresan en su comunicado.

Y agregan: «Esperamos cuánto antes que el Gobierno Provincial abone esta suma de 5 mil pesos a todos los compañeros discriminados y a su vez informamos que seguiremos manteniendo el ESTADO DE ALERTA exigiendo que las Autoridades Nacionales cumplan con este bono que, más allá de ser arbitrario, todavía, llegando a fines de mayo, no se pagó a ningún personal de salud del país».