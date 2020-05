Salvador Di Stefano: «Máxima tensión cambiaria»

El gobierno vende dólares en el mercado contado y en los futuros. Las negociaciones para reestructurar la deuda están muy avanzadas, Brasil se estaría estabilizando y podrían subir las materias primas que exportamos. Mercado muy chico para el dólar bolsa, contado con liqui y blue.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Qué pasa con las reservas?

. – Al 19 de mayo se ubican en U$S 42.980 millones y caen U$S 588 millones. El conjunto de pasivos monetarios suma $ 4.056.086 millones, esto nos da un dólar de equilibrio de $ 94,37. El dólar oficial se ubica en $ 68, el dólar bolsa en $ 115, el dólar contado con liqui en $ 118, y el dólar blue en $ 127. Hay más dólares que versiones de un televisor color.

¿Qué está haciendo el Banco Central?

. – Subió la tasa al 26,6% anual, y salió a vender dólares en el mercado de contado, como también en el mercado de futuro.

¿Cómo lleva las tasas?

. – Muy sencillo, la tasa de plazo fijo está en el 26,6% anual, la tasa de devaluación se ubica en el 38% anual, en el mercado de futuro la tasa media es del 41,6% anual.

¿Qué se hizo en el mercado de futuro?

. – El gobierno salió a vender en las posiciones más cortas, en los últimos 22 días salió a duplicar el interés abierto, los contratos suman U$S 3.177 millones, el doble de un mes atrás. Con semejante venta las tasas cayeron, el dólar a fin de año está en $ 87,80.

¿Conviene comprar?

. – La posición julio está en $ 72,66 es una buena cobertura porque en 2 meses devenga una tasa anualizada del 35,1% anual. Evidentemente el Banco Central está jugando a una reestructuración exitosa con los bonistas, y que Brasil comience un proceso de apreciación del real

¿Puede fallar?

. – Por supuesto, pero desde nuestro punto de vista la reestructuración de la deuda argentina bajo ley extranjera está cerrada. Van a llegar a un acuerdo con un valor presente del 48% aproximadamente. En ese escenario los bonos que cotizan en el mercado tienen un margen de suba del 10%. Los que pueden subir mucho más son los bonos bajo ley argentina, si se replica el acuerdo tienen para subir un 70% en dólares como mínimo.

¿Hay oportunidades de negocios?

. – Correcto, es el momento de los bonos bajo ley argentina si hay acuerdo con los bonistas que poseen títulos bajo ley extranjera.

¿Qué pasa con la bolsa?

. – Las acciones podrían tener un fuerte rebote, en primer lugar, los bancos si se llega a este importante acuerdo, en segundo lugar, las petroleras por la fuerte suba del petróleo a nivel internacional.

¿Cómo resolvemos la demanda de dólares?

. – El mercado está muy sobrecomprado en dólares. En el mercado del dólar blue no hay volumen, se vienen vencimientos impositivos muy fuertes, entre martes y miércoles hay que pagar ganancias, en junio la primera cuota de los anticipos del año, ganancias en persona física más bienes personales, y por si todo esto fuera poco, en julio el aguinaldo. El Banco Central confía en que habrá liquidaciones de exportación, y ventas de empresas más particulares para enfrentar vencimientos impositivos.

¿Cuánto podría bajar el dólar?

. – Si el blue baja a $ 110 se llena el mercado de compradores, no se ubicaría debajo de dicha marca. Lo mismo sucede con el dólar bolsa, si cae a la zona de $ 105 los compradores se tiran en palomita.

¿Hay efectivo en la calle?

. – Muy poco efectivo, todo con dinero bancario, hay salida de depósitos en dólares, y no vemos mejoras contundentes en los depósitos en $.

¿Cómo está el financiamiento?

. – Las tasas de compra de cheques regaladas están desapareciendo, ahora están en niveles bajos, y creemos que el mercado irá arbitrando a niveles del 26,6% anual que es el piso de tasa que fijó el Banco Central. Llega el mes de junio y comienza un proceso de iliquidez, los vencimientos impositivos mandan.

¿Cómo ves los mercados internacionales?

. – Necesitamos una sana toma de ganancias en el mercado americano, hay que monitorear los precios del oro y bonos de tesorería americano para que no marquen nuevos máximos, de lo contrario estaríamos viendo a los especuladores comprando resguardo de valor. Es muy importante que el dólar americano se devalúe y el yuan se aprecie para dar sostenibilidad a un proceso de apreciación de materias primas.

¿Lo más importante?

. – Que el mundo se abra y que superemos la pandemia del coronavirus.

¿Qué le decís al campo?

. – Que mire el precio del petróleo, una mejora en precios impulsaría el etanol, y este al maíz. Hoy no vendería ni loco maíz, creo que tenemos por delante una mejora en precios muy grande.

El trigo viene muy bien

. – Ayer se abrió la posición julio 2021 y cotiza a U$S 175, esto implica una tasa del 31% sobre la posición diciembre 2020. Es un muy buen precio.

Mirá que puede haber seca en Rusia

. – Asegurate algo, yo sé lo que te digo, este gobierno es muy interventor.

¿Cómo andamos con la soja?

. – Tirados como el perejil, la estructura de futuros está aplanada, el que no vendió se embromó. Había que vender cuando lo dijimos en febrero, pero nadie tomó seguros y hoy es muy difícil arbitrar una buena venta con los precios actuales.

¿El dólar se desboca?

. – Tenés que llevar la balanza comercial, si es positiva en U$S 1.000 o U$S 1.200 millones no pasa nada, en cambio si este mes la balanza comercial viene con un positivo inferior a U$S 1.000 millones prepárate para una devaluación del oficial.

¿Eso arrastra al blue?

. – El blue ya descontó que el dólar oficial puede subir, no tiene margen para grandes subas.

¿Cómo hago para cubrirme?

. – Ahora sí está muy barato comprar dólar futuro junio o julio, pero cuidado que el gobierno puede tener un éxito en la reestructuración de la deuda y el fin de la pandemia, sumale a esto la iliquidez proveniente de los vencimientos impositivos. Mercado muy equilibrado a mi juicio, la variable incontrolable es el saldo de balanza comercial, y pocos conocen esa información. Brasil se estabilizó y ayuda, si sube el precio del maíz, soja y trigo ayuda también. Me parece que la película no cambia en este fin de mes, veremos qué sucede en junio.