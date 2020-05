País: Reducen el Cupo de Exportación de Pescado

En una reunión del CPC, Comisión de Pesca Continental, realizada en el día de ayer, ante una propuesta de la Provincia del Chaco, a la que adhirió, la provincia de Santa Fe, se Redujo el Cupo de Exportación de Pescado a 11.200 toneladas en lugar de las 15.000, acordadas oportunamente.

Por Adolfo Espíndola – La Brújula TV

De la reunión participan todas la provincias del litoral fluvial, mas Buenos Aires. La propuesta a reducir el cupo, la realizó la provincia del Chaco, acompañada por Santa Fe, mientras que Entre Ríos(provincia exportadora), se opuso a tal medida, como así también Buenos Aires, que pretendía no se mueva la cuota acordada hace unos 20 días, por su parte Formosa, como Corrientes, también adhirieron a la propuesta del Chaco.

Recordamos que en principio había una cuota de extracción estipulada en 15.000 toneladas para el presente año, pero que en virtud de la situación del Covid 19 y la emergencia hídrica, por la histórica bajante del rio Paraná, se propuso bajar ese cupo de 15.000 a 10.000, tal cual la propuesta del Chaco, que si bien ninguna de las provincias exportadoras quería renunciar al cupo que le correspondía, Santa Fe fue la provincia que más apoyo la postura presentada, fijándose por la tanto una extracción en 11.200 toneladas aproximadamente.

Lo que quedó como una segunda discusión fue la postura de la provincia de Buenos Aires, quién manifestó que dentro de la cuota de extracción, ellos no quieren renunciar a lo que les correspondía originalmente, de tal manera que la rebaja del cupo sea para los frigoríficos de Santa Fe y Entre Ríos. Pero esta discusión es un problema de los frigoríficos, ya que los cupos no se reparten por Provincias, sino por Frigoríficos, por lo que si bien las Provincias toman partido por lo que le corresponde a cada jurisdicción, las cuotas son por frigoríficos que están categorizados por la capacidad que tienen para acopiar, cantidad de personal etc

Atento a esta información de la reducción de cupos, entendemos que a los frigoríficos, les debe quedar muy poco cupo para pescar, ya que en lo que va del año, desde el SENASA, para el cuatrimestre enero – abril 2020, les adjudicó a través de las Ordenes de Servicios la cantidad de 7.028,40 toneladas, como se observa en el cuadro que adjuntamos, por lo que restaría solo un poco más de 4.000 toneladas para extraer.