Villa Ocampo: Nuevas medidas adoptadas por la junta local de protección civil

Se realizó una nueva reunión de la Junta Local de Protección Civil convocada por el intendente Enrique Paduán para continuar evaluando las medidas que se están implementando a nivel local en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Durante la misma, se tomó la decisión de ampliar a 24 horas el control en el único acceso habilitado por Av. San Martín; para lo cual, se coordinará la presencia permanente de personal entre Inspectoría Municipal, Bomberos Voluntarios, Comisaría 4º y Hospital SAMCO.

Además, se resolvió que a partir de este martes 19 de mayo se amplía el horario de atención a través de ventanillas para los comercios minoristas de proximidad hasta las 22:30 Hs.; y se habilita hasta ese mismo horario la venta al público de comida elaborada para llevar (take away).

Por su parte, se autoriza a las agencias de juego que puedan atender hasta las 20:00 Hs.

En tanto, la Junta Local de Protección Civil ve la necesidad de aclarar a la comunidad sobre los alcances y efectividad de los controles que se realizan en el acceso a la ciudad; al respecto, se informa que:

– La Municipalidad de Villa Ocampo -ni ningún otro gobierno local- está obligada por disposiciones provinciales o nacionales a implementar retenes ni puestos de control en los accesos al casco urbano.

– La colocación de retenes y la instalación de un único puesto de control en Av. San Martín fue a partir de una decisión adoptada por la Junta Local de Protección Civil con el fin de asegurar una mayor vigilancia de las personas que ingresan de otros lugares.

– Por cuestiones lógicas, esta disposición no garantiza el 100% de vigilancia, puesto que los más de 15 retenes ubicados en el resto de los accesos pueden ser traspasados sin inconvenientes por peatones y por quienes circulan en motos, ciclomotores o bicicletas.

– El puesto de control ubicado en Av. San Martín es a los fines de constatar el ingreso de vehículos de gran porte, especialmente de quienes proveen mercaderías al comercio local; para que los mismos cumplan con los horarios establecidos y con las medidas sanitarias obligatorias.

– De igual manera, se constata a las personas particulares que, teniendo el correspondiente certificado de circulación otorgado por la autoridad nacional, proceden de otros lugares; a los que no se les puede impedir el acceso a la ciudad, puesto que se estarían violando preceptos legales y constitucionales. En estos casos, se notifica a las autoridades sanitarias y policiales para que hagan un seguimiento en el cumplimiento de las medidas de seguridad que deben respetar mientras se encuentren en Villa Ocampo.

– Cualquier modificación a la planificación establecida para vigilar el acceso a la ciudad será adoptada exclusivamente por la Junta Local de Protección Civil, ámbito donde participan todas las instituciones directamente involucradas en la emergencia sanitaria vigente por el Covid-19; y es a quien deberían dirigirse todos aquellos que se sientan afectados en sus derechos o quieran proponer medidas superadoras.

– La vigilancia y el cumplimiento de las medidas de prevención ante el Covid-19 es una responsabilidad que involucra a toda la ciudadanía, no a una institución particular o a un grupo de ellas; sabiendo que las disposiciones adoptadas hasta el momento, y que son factibles de implementar -como los retenes y el puesto instalado en Av. San Martín-, por una cuestión lógica no garantizan el 100% del control sobre el movimiento y la permanencia de personas de afuera en la ciudad.

– Como reaseguro, es imprescindible que todos los sectores (instituciones, empresas, comercios, profesionales, etc.) cumplan y hagan cumplir en sus respectivos ámbitos los protocolos de actuación frente al Covid-19.

Seamos conscientes de las responsabilidades que nos cabe a cada integrante de la comunidad; y desde el lugar que nos toque, aportemos a la convivencia social, siendo la principal barrera que podemos ofrecer contra el Covid-19, y el método más efectivo para sobrellevar esta emergencia que nos afecta a todos.