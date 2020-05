STIC Las Toscas: Nuevo taller de capacitación para profesionales de la salud

Este lunes 18 de mayo, comenzó en las instalaciones el CRI, del STIC de la ciudad de Las Toscas, una jornada de capacitación al personal sanitario de toda la región norte del departamento general Obligado.

Médicos, enfermeras, auxiliares, personal de servicios generales y personal del sistema de emergencias 107, fueron los asistentes y la disertante y capacitadora ha sido la médica anestesióloga, Dra. Olga Sánchez, quien estuvo acompañada por el equipo de servicios generales del hospital Samco Villa Ocampo, las mucamas Yanina Brac, Norma Gross, Virginia Alarcón y el técnico instrumentista Darío Rojas.

La Dra. Olga Sánchez es la coordinadora del equipo de capacitadores del norte departamental, en el marco de la pandemia “COVID-19”, Coronavirus y recorre diariamente los efectores de salud desde Villa Ana, Villa Ocampo, Villa Guillermina, Florencia y Las Toscas.

En el caso de Villa Ocampo y Las Toscas, capacitaron también al personal afectado para el centro de aislamiento de cada una de esas localidades.

“Cada personal afectado al área de salud de nuestro norte, conoce perfectamente el protocolo para cada caso en particular, pero nunca está demás ir recordándole y refrescando el modo de utilización eficaz del equipo de protección personal, que en definitiva es gran parte de la prevención para quienes estamos o estaremos en contacto con pacientes contagiados con el COVID-19″,destacó la profesional.

«Este equipo está compuesto por: Cofia, antiparra, mameluco o camisolines, guantes, botas o cubre calzados, y tenemos que tener bien en claro, la manera de colocarnos y sacárnoslos para evitar que el virus quede en nuestra piel o ropas que utilizamos debajo de dicho equipo de protección”, comentó.

“Debemos tomar las medidas sanitarias correspondientes, acostumbrarnos a utilizar barbijos siempre, no solamente cuando nos están mirando, no tocarnos la cara, aunque sintamos molestias, hasta llegar a nuestras casas, lavarnos las manos y luego recién proceder a tocarnos; si cumplimos con el protocolo y adoptamos todas las normas incluidas en el mismo, aunque haya circulación viral, no nos contagiamos; ahora más que nunca debemos acentuar la protección, porque habitamos una zona complicada, limitamos con la provincia del Chaco, donde el Virus está descontrolado”, aseveró.

«Creemos que estamos preparados, repasamos todos los métodos de prevención existentes, pero de todas maneras nos enteramos todos los días, que en distintos puntos del país y del mundo, hay personal del ámbito de la salud que continúan contagiándose; por lo tanto colegas y presentes en esta reunión, NO nos debemos relajar, aprendamos, por más que parezca reiterativo, y pongamos en práctica todo lo que vemos en éstas clases instructivas; es nada más y nada menos, para cuidarnos nosotros y de esa forma cuidar nuestras familias y por sobre todas las cosas, a los pacientes, a quienes nos debemos’, finalizó diciendo la Dra. Olga Sánchez.

Gentileza: Antonio Ávalos