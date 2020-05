Salvador Di Stefano: «Escenarios para la deuda y el dólar»

El precio del dólar bolsa y el blue llegaron para quedarse, pero no seguirán aumentando el ritmo de las últimas semanas. Necesitaríamos un dólar oficial en $ 90. El gobierno elige el camino de la represión estabilizar al tipo de cambio en $ 68.00. Los futuros de dólar aumentan volumen ante el desenlace de la deuda.

Por Salvador Di Stefano – Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Qué pasará con la deuda?

. – Hay 3 escenarios posibles, que no se acuerde, que se acuerde y que se postergue.

¿Cómo serían?

. – El escenario de no acordar y caer en cesación de pagos es el que menos posibilidades le asignamos, sería muy difícil de sobrellevar. Esto implicaría que el presupuesto solo se puede financiar vía emisión monetaria, con lo cual el dólar blue seguiría trepando, las tasas de interés deberían ubicarse un escalón más elevado, se demorarían las exportaciones y el gobierno debería aumentar el dólar oficial para incentivar que se liquiden dólares. A este escenario le asignamos una posibilidad de ocurrencia del 10%.

¿Vamos por el segundo escenario?

. – Que se acuerde. Las posiciones están un poquito lejos, los acreedores solicitan entre U$S 58 y U$S 62 de valor presente, muy lejos de los U$S 48 que ofrece el gobierno. Sin embargo, parece ilógico caer en cesación de pagos por dicha diferencia, son más grandes los perjuicios que los beneficios. Hay que tener presente que, terminada esta etapa, el gobierno debería normalizar la deuda bajo ley argentina, reestructurar la deuda del FMI y el Club de París para comenzar a pensar en la posibilidad de algún día volver al mercado de capitales. Si se lograría un acuerdo, el dólar blue caería notablemente para ubicarse en un rango entre $ 110 y $ 120, muy lejos de los $ 140 actuales. El dólar bolsa bajaría al rango entre $ 100 y $ 110. Los bonos registrarían una fuerte suba, ya que en la actualidad cotizan a una paridad entre el 30% y 35%, pasarían a cotizar por encima del 50%. La bolsa mostraría una mejora muy importante. El dólar oficial seguiría en torno de los valores actuales, y el mercado comenzaría a liquidar ya que las expectativas de devaluación del dólar oficial quedarían sepultadas. La probabilidad de ocurrencia de este escenario es el 30%.

¿Vamos por el tercer escenario?

. – Es muy probable que al día viernes los acreedores y el gobierno sigan sentados en la mesa de negociación pero que sea difícil llegar a un acuerdo, aunque ninguno de los dos se quiere levantar de la mesa. Este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia del 60%. En este caso muchos inversores tomarán posición precautoria sobre el dólar futuro, ya que una eventual ruptura lo dispararía a la suba. El interés abierto del mercado de futuro suma U$S 2.607 millones, y en el último mes subió en U$S 955 millones. La posición con más contratos abiertos es junio, su cotización es de $ 71,12 siendo la más recomendable, tiene una diferencia del 5,0% respecto de la cotización contado, y el gobierno viene devaluando a un ritmo del 3% mensual, con lo cual no generaría una gran pérdida a futuro si hay acuerdo, y ante un eventual default tendrías una jugosa ganancia. En este escenario de negociaciones estancadas, el dólar bolsa y blue, se podrían mantener en los valores actuales.

¿Cómo ves al dólar específicamente?

. – Tengo varios temas para analizar:

1) El real se depreció en el último año el 56,6%, con una inflación en Brasil del 3,3%, esto implica una devaluación efectiva del 53,3%. Claramente los precios no están anclados al dólar en Brasil, pesa más la política monetaria del Banco Central.

2) En Argentina, en el último año, el dólar oficial se devaluó el 50,9%, mientras que la inflación fue del 45,6%, lo que implicó una devaluación efectiva del 5,3%. En igual período de tiempo el dólar blue se devaluó el 204,3%, versus una inflación del 45,6%, la devaluación en términos reales es del 158,7%.

3) Para que Argentina iguale la devaluación real de Brasil debería tener al dólar oficial en $89,24.

4) Si tomamos los pasivos monetarios totales del Banco Central y lo dividimos por las reservas nos da un dólar de $93,86.

El precio del dólar oficial, ¿debería estar más cerca de $90 que de los $68 actuales?

. – Un sojero cuando exporta tiene un dólar de $ 45,38 que surge de restarle el 33% de retenciones al dólar oficial de $ 67,73. Si el dólar oficial estaría en $ 90 el sojero tendría un dólar de $ 60,30 que no es un mal precio, ya que vendería la soja hoy en $ 19.800 la tonelada.

¿Para vos el dólar está atrasado?

. – De ninguna manera, el dólar no está a mal precio, lo que sucede es que las retenciones son muy gravosas para el comercio exterior. Lo ideal sería bajar las retenciones.

Me faltarían ingresos para financiar el gasto público

. – Sería más nocivo devaluar y mentirnos a nosotros mismos, las retenciones no pueden seguir en el 33% para la soja, deberían bajar a niveles del 23% y con un cronograma de baja al 18%. En maíz y trigo las retenciones deberían caer a niveles del 6%, que serían la mitad de lo que están en la actualidad. Eliminar las retenciones a la carne vacuna y la leche. De esta forma generás un alto incentivo al agregado de valor, incrementás las exportaciones, generarías inversión y aumentarías el empleo.

Dejemos de soñar, y decime qué pasa en el escenario actual

. – Bajo el escenario actual el hombre de campo demorará la venta de soja, tiene por delante un precio plano, hoy vale U$S 220 y en noviembre U$S 226, va a esperar para vender. En maíz los precios son muy bajos, al igual que los precios futuros de trigo. El petróleo cayó a nivel internacional ante la crisis, lo mismo sucedió con los granos, la carne y la leche. Hay menos consumo a escala mundial y los precios se destruyeron. Para el petróleo hay prebendas, para el campo se lo trata como si la pandemia no hubiera existido.

La ciudad está mucho peor

. – Está clarísimo que es así, la rueda se paró y la Argentina caería un 10% su PBI este año. Sin embargo, el campo depende de la demanda de las ciudades, una mejora en la demanda elevará el precio del cerdo que quedó en el subsuelo, la leche, el trigo, el maíz, la soja entre otros.

¿Por qué hablás tanto del campo y no de la ciudad?

. – Porque el campo genera el 65% de la oferta de dólares de esta economía. Es el que termina poniendo el precio del dólar, le guste a quien le guste y regule lo que regule. Si hay una devaluación la capacidad de compra del asalariado cae y la ciudad estaría peor ante una mayor devaluación. Por eso hablo del campo, la ciudad necesita que no haya devaluaciones, y el campo necesita una mejora para liquidar.

Conclusiones

. – La renegociación de la deuda es clave, creemos que se postergará el cierre de ofertas para la reestructuración, pero nadie se levantaría de la mesa de negociaciones. El arreglo quedará abierto para junio o julio.

. – El dólar a $ 67,73 no es competitivo con el nivel de retenciones actuales. Necesitaríamos un dólar de $ 90 para que el comercio exterior fluya sin problemas. Si el gobierno se empeña en dejar este tipo de cambio, a preparase para que las exportaciones se liquiden lentamente, y un cierre de la economía para las importaciones. El gobierno demorará la apertura de la frontera para viajes al exterior, no querrá que salga un dólar del país.

. – El dólar blue buscará un nuevo equilibrio en torno de $ 130 – $ 140, ya que los agentes económicos descuentan que Argentina tiene que tener un tipo de cambio oficial más elevado. Sin embargo, la sucesión de pagos de impuesto a las ganancias a empresas, persona física, pago de Bienes Personales y el aguinaldo en julio hacen que en los próximos 50 días las necesidades de efectivo sean crecientes, y el crédito bancario no sería fluido.

. – El Banco Central elevó la tasa al 26,66% anual, esto le pone un piso a la tasa de caución, cambio de cheque y otras operaciones financieras del mercado. Esta suba de tasa viene a contribuir a la recesión general que atraviesa la Argentina.

. – La suba de tasas es el peor enemigo de la bolsa y bonos. Será difícil una mejora en un ambiente de iliquidez, recesión y suba de tasas.

. – La inflación de abril fue del 1,5% mensual, y seguimos sin ver una suba desmesurada de la inflación a corto plazo. La mayor emisión del Banco Central hoy no impacta en los precios con tamaña recesión.

. – La suba del dólar blue está impulsada por el dólar bolsa, y este sube con dinero bancario que al tener rendimientos muy bajos pasa a cubrirse en dólares.

. – La preocupación del gobierno no pasa por el dinero emitido, cuyo efecto en el mercado se notará dentro de 4 a 6 meses. El problema es que no ingresan los dólares suficientes para obtener un superávit de la balanza comercial de U$S 1.250 millones mensuales y lograr un superávit anual de U$S 15.000 millones.

. – El gobierno necesita más exportaciones y menos importaciones, en lugar de lograrlo bajo una armonización de políticas públicas, apunta a reprimir a quienes no exportan, prohibir importaciones, aumentar el tipo de cambio y pretende que las variables económicas hagan lo que el Estado desea. El resultado será que la economía saldrá por el lado que ella quiera salir, estos niveles de dólar bolsa y blue llegaron para quedarse, eso no significa que desde estos niveles seguirán aumentando al ritmo que lo hicieron hasta ahora. La economía en este escenario profundiza la recesión, los problemas sociales crecerán y no hay políticas adecuadas a nivel nacional, provincial y municipal para atender las nuevas necesidades.