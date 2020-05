Reconquista: Denunciaron salvaje agresión de policías a dos mujeres

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. Una de las víctimas presentaba un fuerte golpe en la cara. Dos policías son investigados por apremios ilegales.

Los hechos sucedieron en la madrugada del domingo. A las 5 de la mañana, Fernando Flores salió de su casa, en zona este de Reconquista, con destino a una parrilla. De acuerdo con su relato, fue interceptado por una patrulla policial que lo abordó para requerirle el permiso de circulación. No está claro si no lo tenía o no, lo cierto es que terminó reducido en el suelo por los agentes policiales.

Al advertir esa situación, su madre Griselda Romero y su tía Viviana Romero, esta última policía retirada, salieron en auxilio del joven. Fue justo en ese momento que se produjo una trifulca entre los policías y vecinos, que terminó con una de las mujeres muy golpeada, y con los funcionarios del orden con escoriaciones.

Por el suceso fueron aprehendidos Flores, su madre y su tía, acusados por atentado contra la autoridad en concurso real, violación de aislamiento obligatorio, resistencia a la autoridad y daño calificado en calidad de autor.

Con el correr de las horas, solamente quedó aprehendido Fernando Flores a disposición del fiscal Leandro Mai. Pero a su vez, los apuntados denunciaron al comisario Ángel Alem, jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional IX, y a otro numerario de apellido Benítez, por apremios ilegales.

ESCENARIO



El fiscal del caso dijo este lunes al mediodía que “es una causa que se inicia por una investigación en flagrancia por parte de personal policial que me informa primeramente la ocurrencia de un determinado hecho con una matriz que en concreto se me transmite en donde habría tres personas aprehendidas. Es decir, un joven y dos mujeres de 50 y 62 años de edad”.

Para el Dr. Mai “ya se plantea la duda de qué es lo que podría haber ocurrido porque en definitiva aparecen las personas que estaban aprehendidas con muchísimas lesiones, que presuntamente se las ocasionaron a las mujeres personal policial“.

Atento a esas circunstancias, indicó que “habida cuenta de la naturaleza del mismo convoqué a la autoridad competente que es Asuntos Internos, que lamentablemente en el norte de la provincia no tenemos una delegación de ese organismo idóneo con lo cual, necesariamente, hay que convocarla de la ciudad de Santa Fe”.



En ese punto, agradeció “la predisposición de ellos porque inmediatamente que solicité su presencia viajaron a nuestra ciudad y empezaron a tomar todas las medidas investigativas que hoy empezamos a delinear. Tiene que ver con entrevistas testimoniales, búsqueda de información para ver y tratar de reconstruir lo que pasó”.

El integrante de la UFI Reconquista dijo que “a su vez, hubo otras diligencias que ordené en el día de ayer que tienen que ver con la realización de nuevos exámenes médicos, bioquímicos, toma de fotografías, todas sin perjuicio de aquellas intervenciones que ya había realizado un médico en el Hospital Central de Reconquista”.

INVESTIGACIÓN ABIERTA



En términos concretos, puntualizó que “es una investigación que está abierta y aparece un hecho que es muy confuso. Entonces, necesito que Asuntos Internos me ayude a trabajar la causa y entender bien cuál fue la mecánica del hecho. Una vez que tenga eso quiero que se queden tranquilos que la Unidad Fiscal Reconquista no se va a detener ante nada ni ante nadie, más allá de investiduras o cargos”.

Por último, sopesó que es un hecho que entendemos que tiene “mucha entidad”, y dejó en claro que “este no es el primero de violencia institucional, quiero que la comunidad sepa que hay otros hechos similares que estamos trabajando, esta es la tercera visita de Asuntos Internos en menos de un mes”.

Fuente: Sin Mordaza