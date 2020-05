Salvador Di Stefano: «El dólar, la soja y la necesidad de un ministro»

El dólar domina la agenda, se le corta el financiamiento al que retiene soja, se suben tasas, estamos cerca de un acuerdo con la deuda, y cuando este proceso culmine, necesitaremos un ministro de economía.

Por Salvador Di Stefano – Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo ves al mercado del dólar?

. – Hay distintos mercados, el Mercado Único y Libre de Cambios está con un bajo nivel de volumen, los productores han dejado de vender soja producto de su escaso precio, y no están ingresando dólares suficientes en el Banco Central. Esto obligó a que se restringieran por todos los medios las importaciones al país. El Banco Central sacó una normativa para no prestar financiamientos especiales a quienes retengan soja o trigo. Como siempre, se busca que se liquide por el castigo, no por la convicción de hacer negocio.

¿Cómo viene devaluando el Banco Central?

. – En lo que va del mes está devaluando a un ritmo del 30% anual, nosotros creemos que el dólar a fin de mes terminaría en $ 68,80 o algo menos.

En este escenario ¿qué sucede con los futuros del dólar?

. – Se está jugando una partida de ajedrez. En los últimos días hemos observado un fuerte volumen en dicho mercado. El interés abierto, que son la cantidad de contratos a vencer, suma la cifra de U$S 2.385 millones, subiendo en el mes U$S 734 millones. Hacía tiempo que no veíamos un volumen de este tipo.

¿Qué me quieres decir?

. – Hay muchos especuladores tomando cobertura, en primer lugar, por la incertidumbre que genera la fuerte suba del dólar bolsa, en segundo lugar, porque hay pocas liquidaciones de exportaciones, y una forma de poder seducir a quienes exportan es subir el tipo de cambio oficial, y en tercer lugar la negociación de la deuda externa.

¿Qué camino adoptaría el gobierno?

. – El gobierno terminaría adoptando el camino del garrote. Hay muchas exportaciones que no se liquidan porque hay financiamiento a tasa muy baja. Lo que hizo en el día de ayer es imponerles a los bancos una tasa del 26,6% anual para todo tipo de inversor, esto implica que los bancos dejarán de colocar sus excedentes en instrumentos financieros a tasas inferiores al 20% anual. El encarecimiento del crédito obligaría a más de un agente económico a comenzar el proceso de liquidación de exportaciones. Por otro lado, el que retiene no tiene financiamiento, otra vez el garrote.

¿Por qué venderían con este tipo de cambio?

. – Porque hay vencimientos de impuestos por delante, en mayo y junio vence el impuesto a las ganancias y bienes personales, en julio hay que pagar el aguinaldo, el escenario que tenemos por delante es de ventas flacas, muchos vencimientos y poca rentabilidad en el horizonte.

¿Qué pasa con el dólar bolsa, blue o contado con liqui?

. – Es una transacción entre privados, se tiene que encontrar el privado que desea vender con el que quiera comprar. Con la incertidumbre que hay sobre el futuro plan económico, reestructuración de la deuda pública, y el avance de las agrupaciones ligadas al kirchnerismo en el gobierno, muchos inversores desean cubrirse y salen a comprar dólares, y muy pocos desean desprenderse de los dólares. Esto genera escases de oferta y una gran demanda, lo que hace que el precio arbitre a la suba.

El gobierno ¿puede intervenir?

. – En absoluto, porque es una transacción entre privados.

¿La Anses podría abastecer este mercado con venta de bonos?

. – Si, podría vender bonos en dólares y quedarse en pesos, se estaría transformando las carteras del Fondo de Garantía Sustentable, pesificando su contenido. Por el momento, no hay una masiva intervención de la Anses en el mercado.

¿Puede intervenir el mercado blue?

. – No porque es un mercado informal.

¿Cuál sería la intervención más efectiva?

. – La que realizó ayer, subiendo la tasa de interés va a desalentar la compra de dólares, cortará el financiamiento a baja tasa y esto obligará a más de uno a liquidar exportaciones.

Esto es recesivo

. – Si no tenés plan económico, cuando te tapás el pecho te destapás los pies. Es un plan de manta corta.

El gobierno tiene buenos profesionales

. – Correcto, Martín Guzmán está renegociando la deuda, Matías Kulfas está en la producción y Miguel Ángel Pesce en materia financiera en el Banco Central. Falta el que conduzca el auto y nos muestre el camino del plan económico.

¿Me lo explicás mejor?

. – Es como si vos subieras a un auto y te encontraras con 3 personas. Le preguntás a la primera ¿quién sos?, te responde el gomero, voy en el auto por si se pincha una goma. Le preguntás al segundo ¿quién sos?, te responde el motorista, voy en el auto por si hay una falla en el motor. Le preguntás al tercero ¿quién sos? y te responde el chapista, voy en el auto por si chocamos. La pregunta obligada es ¿dónde está el piloto? El chofer para conducir el auto no está, por ende, estamos siempre parados en el mismo lugar, con una economía que se deteriora a pasos agigantados.

¿Crees que vamos a un cambio de ministro?

. – Creo que sí, el presidente y la vicepresidente desean acordar la reestructuración de la deuda pública. Alberto Fernandez está estudiando las propuestas que acercaron los bonistas, y la vicepresidente, asesorada por Miguel Glaucio, desea acordar y no sacar los pies del plato. Después del acuerdo se viene un nuevo ministro de economía.

¿Vamos a un acuerdo con los bonistas?

. – Correcto, buen momento para comprar bonos argentinos a paridades muy bajas, el acuerdo de la deuda bajo ley extranjera activará la suba de bonos en dólares a niveles del 45%, lo mismo sucedería con los bonos bajo ley argentina.

¿Qué hacen los que tienen letras en dólares?

. – Los que tienen letras en dólares deberían aceptar el canje por bonos en pesos, luego vender dichos bonos y posicionarse en bonos baratos en cesación de pagos para ingresar al canje internacional o comprar bonos bajo ley argentina esperando el canje local. No creemos que Argentina caiga en cesación de pagos.

El dólar blue debería bajar

. – No lo sabemos, es un mercado entre privados. Creo que el dólar blue o bolsa va a aflojar cuando tengamos un plan económico. Sin embargo, reestructurar la deuda aliviaría tensiones, y debería ubicarse un escalón más abajo. El dólar bolsa estaba en $ 85 a fin de año, y hoy está en $ 120, luce como una suba exagerada. Recordemos que la inflación no llega al 10% en dicho período. El dólar oficial viene creciendo al ritmo de la inflación, estaba en $ 60, y hoy está en $ 68.

¿Comprarías dólar bolsa o blue?

. – Vendería para comprar activos.

¿Acciones?

. – Podés comprar cualquier acción argentina y ganarás dinero si la mantenés en cartera 4 años.

Mi horizonte es más pequeño

. – El mercado americano tuvo una suba muy exagerada desde el piso de la crisis, creemos que deberíamos ver una corrección, después de esa corrección en Estados Unidos compraría.

¿Comprarías Cedears?

. – Sí, después de la corrección. En especial tecnológicas.

En el exterior hay bonos que rinden el 4% anual

. – Los compraría, también hay plazos fijos que pagan entre el 2% o 3% anual, me parecen tasas sumamente atractivas, máxime con la cotización del dólar bolsa en Argentina.

Conclusión

. – El gobierno salió a cortar todo tipo de financiación a los productores que retengan soja en el campo, le ofrece a cambio un plazo fijo ajustable por valor soja. También sube la tasa de plazo fijo al 26,66% anual para cortar los financiamientos a tasas inferiores a dicho valor.

. – Se frenan todas las importaciones del exterior, no sale un dólar de la Argentina.

. – Al final el dólar bajaría por un corte de crédito e importaciones, y suba de tasas. Ayudaría que Argentina reestructure la deuda pública, y si tenemos un ministro de economía que ponga un plan económico arriba la mesa, ayudaría mucho más.

. – Hay una tendencia exacerbada de los agentes económicos a retener y no vender, desde soja, terneros, hierros o dólar billete. La economía no es una foto, es una película que tiene vida propia, hay que vender soja y comprar insumos, vender terneros y comprar vaquillonas preñadas, vender dólares en la bolsa a $ 120 y comprar activos que estén valuados a un dólar de $ 68.