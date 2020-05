Marcha del «bocinazo» contra IAPOS por recortes de prestaciones a personas discapacitadas

En la mañana de ayer miércoles 13 de mayo, familiares de afiliados a la obra social santafesina de IAPOS junto a profesionales, se concentraron en intersección de calles Patricio Diez y General Obligado de Reconquista, desde donde marcharon en vehículos por diferentes calles, pasando por el Hospital Regional, la Municipalidad y culminando en la delegación de IAPOS Reconquista ubicada sobre calle General López donde entregaron una nota.

A continuación, el texto de la nota que entregaron:

DISCAPACITADOS DESPROTEGIDOS DURANTE LA PANDEMIA

La obra social de la provincia de Santa Fe IAPOS -Instituto autárquico provincial de obra social- recortó la cobertura de las prestaciones a más de 15.000 personas con discapacidad reduciendo la cobertura hasta un 80 por ciento.

A fines del mes pasado, la obra social más grande de Santa Fe emitió la Disposición N° 000005 que instrumenta una reducción de entre el 50 y el 80 por ciento de la cobertura que se brinda a miles de asociados, generando retrocesos en su salud en general y en su calidad de vida.

“La situación es crítica, insostenible y deja expuestas a más de 15.000 personas con discapacidad dentro de la provincia de Santa Fe dejando de cubrir servicios esenciales para su mejora, subsistencia y dignidad misma.” Indicó Ileana Gutiérrez, Directora General de Integrar, entidad miembro de REPREDI.

“Los profesionales, instituciones y transportistas no hemos dejado de trabajar y continuamos brindando los servicios sin abandonar a nuestros pacientes y concurrentes pese a encontrarnos imposibilitados de cobrar lo que corresponde lo cual le aporta mayor dramatismo a la situación” Agregó Gutiérrez.

Los prestadores se han adecuado a esta situación extrema, buscando la forma de garantizar la atención a distancia. Los servicios de transporte llevan alimentos, materiales didácticos, equipamientos adaptativos, dispositivos asistidos de baja y alta tecnología. Los equipos de profesionales y los centros de las diversas modalidades hacen uso de la tele asistencia mediante los recursos disponibles en el hogar.

“Resulta inaceptable que el IAPOS reciba los aportes totales de los afiliados sin ningún tipo de quita, teniendo garantizado incluso el pago de 100 % de los salarios de sus empleados de planta, jerárquicos y políticos gracias a las políticas nacionales y le suelte la mano a sus proveedores de servicios y lo que es más grave aún deja en total desamparo a las personas con discapacidad que cuentan con ellos” Concluyó Ileana Gutiérrez.

Al reinicio de las sesiones en Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, se dio tratamiento automático y se aprobaron por unanimidad (tanto oficialistas como opositores) varios proyectos en contra al recorte de prestaciones, entre ellas las presentadas por Marlen Espíndola (UCR), María Laura Corgniali (PS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Agustina Donnet (Igualdad) y Ximena Sola (Juntos por el Cambio).

Los proyectos presentados coinciden en rechazar la resolución 0005 del 23 de abril ya que incumple resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y leyes sobre discapacidad. También la Cámara solicitó que la obra social cubra el porcentaje de los módulos autorizados y la cantidad de sesiones para todos los tratamientos y prestaciones relacionados a discapacidad, salud mental y problemática social.

SOBRE REPREDI



La Red de prestadores en discapacidad de la provincia de Santa Fe, REPREDI, nuclea a más de 240 prestadores entre los que se encuentran psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos, círculo de fisioterapeutas y kinesiólogos, directivos de instituciones de rehabilitación, estimulación temprana, centros de día, centros educativo terapéuticos, centros de aprestamiento laboral, transportistas de personas con discapacidad y la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines de la Provincia de Santa Fe, ACDISFE.

OTROS RECORTES DE IAPOS HACIA LA SALUD DE SUS AFILIADOS



En noviembre de 2019, psicólogos de Santa Fe denunciaron recortes en salud mental.

La comisión de prestadores de Iapos del Colegio de Psicólogos de Santa Fe comunicó su preocupación por el deterioro de las condiciones en que se encuentran los trabajadores en el marco del convenio entre el Colegio y la Obra Social del Estado de la provincia de Santa Fe.

Los directivos del Colegio sostuvieron reiterados encuentros con las autoridades del Iapos en las que se informó que la cantidad de prestaciones históricas no han tenido incrementos significativos en los últimos años, por lo que la decisión de no aumentar el valor de la cartera implica una intención manifiesta de no cubrir la totalidad de las prestaciones con los valores acordados por convenio.

Además, se suma a esto los reiterados aumentos en los costos de las órdenes de consulta y los bonos asistenciales que se le exigen a los afiliados, aumentos que no se trasladan al pago que perciben los prestadores.

Hoy en día, a no ser de recurrir a hospitales provinciales, casi no se puede acceder a salud mental con obra social; psicólogos y psicólogas, psiquiatras, ya no trabajan con la misma y es la obra social del Estado provincial.

Teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia, donde acceder a hospitales provinciales roza entro lo osado y el terror, los recortes de este instituto demuestran una clara intención de dejar morir o al menos hacérselas pasar bastante mal a quienes necesitan coberturas de salud de manera crónica o requieran tratamientos prolongados.

Créditos fotos: Radio Amanecer