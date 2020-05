Salvador Di Stefano: «El gobierno hace cristinismo de buenos modales»

El gobierno no tiene un Guillermo Moreno que grita, pero hay control de precios. Tampoco rompe con los acreedores, pero canjea letras en dólares por bonos en pesos ajustados por inflación, y el dólar te lo toma a valor oficial. Quiere reestructurar la deuda, pero ofrece poco. Este gobierno es parecido al de Cristina 2012/15, pero con buenos modales.

Por Salvador Di Stefano – Asesor en Negocios, Económico y Financiero

El canje fue un fracaso

. – Una pésima forma de negociar. Argentina se había convertido en un caso testigo para muchos países que se van a presentar a un canje de deuda pronto, como es el caso del Líbano y Ecuador entre otros. A los bonistas le hablaron con el corazón, hicieron un seminario con el Papa Francisco, unieron al arco político, buscaron apoyos en líderes de opinión mundial, sin embargo, los bonistas le contestaron con el bolsillo.

¿Qué quieren los bonistas?

. – Muy poco, desean que no haya quita de capital y un cupón de renta más elevado. Sí podrían dar los años de gracia, pero no renuncian al cupón de interés que solicitarían que se capitalice. Como esperan que las cosas vayan bien, solicitan un pago adicional en el caso de que el país crezca.

No parece descabellado

. – Tal vez lo descabellado fue poner tanto optimismo en la primera propuesta, y no haber negociado antes. Lo único que pido es que cierren cuanto antes y pasen a reestructurar en iguales términos la deuda bajo legislación nacional.

Los nuevos bonos, ¿a qué tasa saldrían al mercado?

. – Solo se sabrá cuando salgan al mercado, pero si el acuerdo es exitoso podríamos pensar en una tasa de retorno del 12% anual, los bonos podrían llegar a valer cerca del 40% o algo más, con mucha suerte.

Vamos al dólar

. – El gobierno, en lo que va del año, viene devaluando el dólar a tasas que se ubican en torno del 40% anual. Por ejemplo, te mostraremos la variación del dólar anualizada, desde distintas fechas, a saber:



¿Qué significa esto?

. – Es el patrón de comportamiento del Banco Central que está devaluando a un ritmo que va entre el 34,1% y 41,9% anual. En lo que va de mayo viene desacelerando la tasa de devaluación. Veremos si en los próximos días acelera, o bien le pone un freno al dólar en momentos que debería ingresar el grueso de la cosecha de soja y maíz.

¿Qué pasa con el dólar futuro?

. – El dólar futuro tiene una tasa del 48% anual, por ejemplo, la posición diciembre vale $ 88,00 y el viernes el dólar mayorista cerró en $ 67,28.

¿El dólar futuro tiene una tasa más elevada que la tasa de devaluación?

. – Correcto, por eso nadie gana comprando dólar futuro. Mientras el dólar futuro descuente una tasa del 48% y la tasa de devaluación sea entre le 34,1% y 41,9% anual, no hay forma de ganar comprando dólares futuros.

¿Habría que vender dólares futuros?

. – Correcto, en este escenario habría que vender dólares, lo que sucede es que estamos plagados de cisnes negros que nos picotean el pie a cada paso que damos. Esto genera cierta reticencia a vender el dólar a futuro, máxime cuando el dólar bolsa está en $ 113,0

¿Hasta dónde subirá el dólar bolsa?

. – Me parece que alcanzó un techo, en ese valor la brecha es del 68%. Desde nuestro punto de vista, el dólar bolsa debería bajar.

No estoy de acuerdo, dame más razones.

. – Como no:

1) La salida de la cuarentena dejará a muchos comercios, empresas e individuos muy complicados financieramente, y habrá venta de dólares para recomponer capital de trabajo o las finanzas personales.

2) En mayo vence el impuesto a las ganancias, que, en muchos casos, debido a que los balances no se ajustan por inflación da a pagar sumas escalofriantes. Si bien hay plazo de pagos, faltará dinero en plaza, y la necesidad tiene cara de hereje, alguien venderá dólares.

3) Comprar activos con dólares bolsa o blue comienza a ser muy atractivo, mucha gente aprovechará a adquirir activos a un valor 40% inferior a los precios de lista en moneda dura. Un auto alemán de U$S 50.000, si lo adquirís con dólar bolsa, lo pagás U$S 29.650. Esta misma cuenta la tenés que hacer si comprás una cosechadora, camioneta, camión, máquina de envasado importada, torno o el bien de capital que te imagines.

4) Argentina, luego de la cuarentena, tendrá una caída de actividad muy grande. La baja del PBI, para el segundo trimestre, sería del 12,7%, para el tercer trimestre del 11,3% y para el cuarto trimestre del 9,0%. Con estos números el año terminaría con una caída del 9,2% para el PBI. A muy pocos le sobrarán pesos para comprar dólares, y muchos tendrán que vender dólares para poder enfrentar este escenario recesivo.

No me convenciste

. – Bueno, por otro lado, el saldo de la balanza comercial este año sería positivo en aproximadamente U$S 15.000 millones, no habrá salida de dólares por turismo y se pagarían pocos intereses, con lo cual la balanza de dólares del país será positiva. Esto no da lugar a una gran devaluación.

Tampoco me convences, creo que tenés que estudiar más

. – Bueno, el Banco Central República Argentina publica el Relevamiento de Expectativa de Mercado, del cual participan los estudios más prestigiosos del país, y los pronósticos son los siguientes:



Tampoco me convence

. – Bueno, estás negado, pero lo que presagian la media de los analistas es que el dólar oficial crecerá al ritmo de la inflación. Tendremos tasa de interés negativa, lo que no alienta a ahorrar en pesos, y el que tenga un excedente seguramente buscará comprar el dólar bolsa o blue, según el color del dinero.

La brecha será muy alta

. – Coincido, la brecha será muy elevada.

Yo, por ahora, creo que esto va a terminar en una hiper

. – Es un slogan, hace desde el 2018 que está en el mercado, y nunca llega.

¿Qué hago con mi empresa?

. – Este plan es similar al que viviste entre los años 2012 y 2015. Es un cristinismo de buenos modales, no tiene a un Guillermo Moreno que te grita, pero hay control de precios. No tiene a Axel kicillof, pero está Martín Guzmán que no le quiere pagar a nadie, pero te lo dice con buenas formas. Hay un gran enojo con el campo, pero no te gritan y te avisan que te van a aumentar retenciones, aunque se la sacarían a las multinacionales petroleras.

Te estafan en buenos modales

. – Correcto, si tenías una letra en dólares reperfilada, te la canjean por un bono en pesos que ajusta por inflación, y te toman el dólar a valor oficial. No te lo hacen compulsivo, pero te dejan sin mercado y con la indefinición de fecha de pago.

No gritan, pero te embocan

. – Correcto, todo es con buenos modales.

En este escenario, ¿habrá atraso cambiario?

. – El dólar ya está atrasado, y seguirá estando atrasado.

Habrá una avalancha de importaciones

. – Hoy no nos entendemos. Esto es cristinismo de buenos modales, se cerrarán las importaciones, sin gritos entrará muy poco.

¿Qué hacemos?

. – Trabajar para buscar el punto de equilibrio de la empresa, con el nuevo escenario los puntos de equilibrio habrá que irlos a buscar más abajo. Caerán ventas y la estructura quedará sobredimensionada, hay que trabajar en bajar costos, ser más eficientes, productividad y competitividad.

¿Nada más?

. – Hay mucho más, pensá la inversión que hiciste para tener tu cartera de clientes, y probablemente tengas que perder dinero en los próximos meses para retenerlo, porque afuera hay una gran cantidad de competidores que buscarán quedarse con tu cliente. Hay que pensar la empresa a más largo plazo, ganar mercado, y por ahora no se ganará dinero en muchos sectores.

¿Mi empresa lentamente volverá al nivel de 2019?

. – Error, la economía argentina caerá en el año 2020 y va a rebotar en el año 2021, porque en dicho año tendrá que comparar su evolución con los peores meses del año 2020. Lo que nosotros le mostramos a nuestros clientes es que en diciembre del año 2021 la economía quedará un 3,2% abajo del año 2019. Hay que prepararse para ese achique, nuestras estadísticas contemplan los 4 motores del PBI, consumo privado, público, inversión y exportación, más sectores económicos que se comparen con tu empresa. También contamos con indicadores proyectados de producción industrial.

Tenés un arsenal

. – Cada vez más, para errar por menos, porque el mundo es una caja de sorpresas todos los días, Tusam decía “puede fallar”, todos estos datos te sirven para acotar riesgos y fijar políticas, el que gana o pierde es el emprendedor con su instinto natural. El mercado es la supervivencia del más apto.