Presentan proyecto de ley: Un bono extraordinario para reemplazantes del sistema educativo provincial

Alcanzaría a docentes y no docentes del sistema educativo público y privado de Santa Fe hasta tanto se reanude el ciclo lectivo presencial.



Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia por Coronavirus, y que las clases presenciales en los todos los niveles educativos no tienen una fecha cierta de reanudación, se presentó en la Cámara de Diputados provinciales un proyecto de Ley que tiene como objetivo garantizar un bono extraordinario a aquellas personas que estaban en calidad de reemplazantes dentro del sistema educativo de la provincia de Santa Fe. Según detalló el diputado de la UCR, Juan Cruz Cándido, la ley alcanza a personal docente y no docente tanto públicos como privados.

“Teniendo en cuenta la suspensión de las actividades escolares presenciales, la situación de muchos docentes y no docentes reemplazantes se tornó sumamente angustiante ya que no pueden concretar las suplencias y tampoco pueden acceder al Ingreso Familiar de Emergencia de ANSES por estar inscriptos en el Estado provincial” explicó el diputado radical.

Por esto, el proyecto de ley plantea un bono extraordinario de 10 mil pesos a agentes reemplazantes del sistema educativo provincial durante los meses que dure la pandemia, es decir, hasta la reanudación del ciclo lectivo presencial. En tanto, está específicamente destinado a personal del sistema educativo provincial público y privado, docente y no docente, que se encuentre inscripto en el escalafón suplente, que no detente ningún cargo titular, no se encuentre cubriendo licencias de larga duración y que no perciba el Ingreso Familiar de Emergencia dispuesto por el Estado Nacional.

Además, se propone que sea el Ministerio de Educación quien implemente el pago, y se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para concretar los pagos. Vale destacar que, en caso de tener que otorgar el bono a todos los reemplazantes escalafonados, la erogación sería de un cuarto de lo previsto en el prespuesto si el ciclo lectivo se estuviera desarrollando de manera ordinaria, que tiene asignado unos 500 millones de pesos mensuales.

“Este bono significa una medida paliativa que desde Diputados le acercamos al gobierno de Perotti para que tenga herramientas para ayudar a los sectores más perjudicados”, contó el legislador y recordó que desde la UCR “ya son más de 40 las medidas que le acercamos al gobierno para paliar la situación. Lo que nos preocupa es que aun no se ha implementado ninguna de ellas, solo bajaron programas nacionales”.

Según los datos con los que cuenta el bloque de la UCR, que acompañó en su totalidad la medida, al 31 de marzo de este año, la cantidad de personal reemplazante de educación docente y no docente alcanzaba un total de 13.454 personas, de las cuales hay en el sistema de gestión oficial 11.642, entre personal docente y no docente, y 1.812 en el sistema de gestión privada.

Fuente: El Litoral