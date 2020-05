Salvador Di Stefano: «Salimos de la cuarentena, el campo no arranca»

Salimos de la cuarentena y culminamos la etapa de colapso productivo, se viene el control de daños. Muchas empresas terminarán en convocatorias privadas o públicas. El campo, que parecía beneficiado, enfrentaría una seca. Los costos del campo en Estados Unidos y cómo estamos en Argentina. Pronósticos reservados.

Por Salvador Di Stefano. Asesor en Negocios, Económico y Financiero

Parece que se abre la cuarentena

. – Apretado contra la gran recesión y los pronósticos mayoritarios de una caída del PBI del 9% para este año, el presidente salió a abrir desesperadamente la cuarentena. Nada de lo que prometió como ayuda se cumplió en su plenitud, ni la porción del salario que le correspondía a las empresas en servicios no esenciales, y tampoco la inyección de créditos en empresas Pymes. Ya salió de mercado una Sociedad de Garantía Recíproca, y podrían salir muchas más ante la delicada situación de impagos que hay en la economía.

¿Cómo ves a mayo?

. – Vamos a ir a un mes muy complicado, negocio que abre hará un control de daños, y muchos tomarán el camino del concurso de acreedores, en algunos casos privados y en otros públicos. En el segundo trimestre del año el PBI caería el 12%, la producción industrial el 20% y el consumo un 7% anual. Entre el segundo y tercer trimestre veremos el peor indicador para el PBI y la producción industrial, sin embargo, el consumo seguiría en caída a niveles del 11% anual para el tercer y cuarto trimestre del año.

¿Para cuándo la recuperación?

. – La economía comenzaría a recuperarse en el primer trimestre del año 2021, sin embargo, todo lo que crezca en el año 2021 no le permitirá recuperar los niveles del año 2019. Es un volver al pasado, el PBI podría retroceder a niveles del año 2007, con una población que es 5,8 millones superior.

¿Qué pasará con las empresas?

. – Verán que su punto de equilibrio es mucho más alto, ya que las ventas caerán y los gastos permanecerán inalterados. Las empresas solo pueden trabajar en ganar mercados, porque será difícil ganar dinero en esta coyuntura. El que se mantenga en pie ganará una porción de mercado, habrá muchas bajas.

¿Qué estimás para el desempleo?

. – Estimamos un desempleo que ascendería al 14%. En términos nominales generales, la economía tiene 20,8 millones de puestos de trabajo, entre trabajadores formales, informales y cuenta propistas, veremos una pérdida de 2,5 millones de puestos de trabajo.

Con este desempleo y la caída del PBI del 9%, ¿no tendremos inflación?

. – Correcto, en un escenario de gran recesión los precios no ajustarán a la suba porque no hay un peso en el mercado. El dólar blue comenzará a descender porque muchos tendrán que vender para rearmar su negocio, también veremos caer los depósitos a plazo fijo, muchas personas necesitarán recomponer su capital de trabajo o dinero para sobrevivir.

Serán años muy difíciles

. – Son años que hay que transitar, cuando creías que tenías todas las materias rendidas, te enterás que te falta Coronavirus I para recibirte. Hay que tomarlo como un postgrado, estudiar la realidad económica para superar esta problemática y pasar la crisis como se pasaron tantas.

Esta crisis es distinta

. – Te pararon la economía cuando venía desacelerando y ahora para arrancar costará mucho más que cuando venías con un leve envión.

¿Qué sectores se salvan?

. – Hay sectores esenciales que al tener flujo de fondos positivos están mucho mejor que los sectores que tienen flujo de fondos negativos, sin embargo, todos se tendrán que reconvertir.

¿El más afectado?

. – Recreación y turismo, no solo por el golpe del parate, sino que no se van a recomponer en lo inmediato. Un restaurant o un hotel demorarán en ponerse en marcha. Será muy difícil arrancar y comenzar el camino a la normalidad. Por eso creemos que demoraremos en volver a tener la misma actividad que en el año 2019, que no fue el mejor.

Volver a los niveles de 2017 es impensado

. – Ese año quedará marcado como Disneylandia. No llegaremos a dicha marca.

¿Cómo ves al campo?

. – El campo tiene la difícil tarea de seguir surfeando la crisis global, y sumarle la crisis climática. Estamos con un pronóstico de seca para el verano 2020/21. Si este pronóstico se confirma, estamos en un severo problema. A corto plazo tenemos muy buen clima para sembrar cultivos de invierno, sin embargo, diciembre, enero y febrero aparece en el horizonte con muy pocas lluvias, lo que nos puede complicar notoriamente.

¿Cómo está la rentabilidad?

. – Hoy te traje los datos de la universidad de IOWA, en donde verás los números del campo en Estados Unidos

Como pueden apreciar, en Estados Unidos el agricultor está sembrando con la hoja de cálculo del Excel a pérdida. Gana dinero porque el Estado lo subsidia depositándole dinero en la cuenta bancaría solo porque comunicó la intención de sembrar.

En Argentina pagamos el 33% de retenciones a la soja, 12% al maíz, en el caso de los dos cultivos que analizamos. Hay todavía muchas personas que, a pesar de estos números incontrastables, desean seguir subiendo retenciones, o bien se dedican a publicitar lo bien que la está pasando el campo.

El negocio agrícola en Argentina está muy complicado. En Estados Unidos las maquinarias, las semillas y los fertilizantes bajaron de precio y muestran una mejora en la tecnología que le permitieron al agricultor dar un salto en los rendimientos, lo que permite mayor productividad en la operación, reducción de costos y potenciar márgenes. El costo de los alquileres se mantuvo en el tiempo, aunque aumentó en términos de toneladas de soja y maíz. Las labores son las que registran el mayor aumento.

No hay ningún secreto en los negocios, para poder permanecer en el mercado hay que mejorar la tecnología, potenciar rendimientos y mejorar productividad. En Argentina el campo mejora año tras año su productividad por la habilidad del agricultor, pero le baja el precio el contexto mundial y su principal enemigo, el Estado, cargándole más presión tributaria y dejándolo sin rentabilidad.

Conclusión

La crisis del coronavirus nos pone de frente a 6 meses difíciles de transitar, ya que estaremos frente a una avalancha de convocatorias, caída de poder adquisitivo del salario, más desempleo y menos riqueza.

El campo ,que es un sector ajeno al coronavirus, podría enfrentar una sequía de cara a la próxima campaña. Tenemos problemas de logística con la bajante del Río Paraná, el contexto de mayores costos en el mercado interno, alta presión tributaria y precios bajos a nivel internacional, te sacan del escenario de rentabilidad que se tenía en el pasado.

En este contexto, hay poco para amortiguar la caída del PBI, y pocas esperanzas de acelerar en el año 2021. La única receta es trabajar, trabajar y trabajar para innovar en busca de la rentabilidad perdida.