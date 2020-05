Economía: La Agroindustria representó el 63% de las exportaciones en 2019

Las exportaciones de Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario representaron en 2019 el 63% del valor exportado en Argentina. Las provincias que integran la zona núcleo originaron el 75% del total, liderando Santa Fe con US$12.280 millones.

Por Bruno Ferrari Emilce Terré

Argentina históricamente ha presentado un papel preponderante en la producción de productos primarios y agroindustriales, contribuyendo ampliamente al desarrollo económico y social de nuestro país. En este sentido, el conjunto de sectores y complejos que integran la actividad agroindustrial mantienen una importancia destacable en las esferas de creación de valor, generación de empleo y provisión de divisas.

Centrando la atención en este último punto, si bien nuestro país exporta una amplia gama de productos agroindustriales con diversos grados de industrialización – en ciertas cadenas de valor – Argentina tiene un alto grado de competitividad, debido a factores naturales como tecnológicos principalmente. Dichos elementos le permiten ubicarse entre los principales productores y exportadores a nivel mundial en ciertos productos.

En el cuadro precedente, se puede observar el posicionamiento a nivel mundial de productos pertenecientes a los sectores que mayor peso tienen en el total de exportaciones.

En términos de volumen producido, Argentina se ubica entre los principales productores a nivel mundial en lo referido a cereales y oleaginosas. Asimismo, si se considera el posicionamiento respecto a los volúmenes exportados, Argentina adquiere aún más importancia como proveedor de alimentos a nivel mundial. Por lo cual, se puede inferir que nuestro país detenta un gran saldo exportable con posibilidad de ser colocado en los mercados externos, siendo un elemento clave que lo diferencia de otros países.

En dos productos vinculados a la cadena de valor de la soja, Argentina es el principal exportador mundial, mientras que en sorgo se ubica en el segundo puesto.

Luego, en productos como el poroto de soja, maíz, harina y aceite de girasol, se sitúa como tercer exportador a nivel mundial. Respecto al trigo, nuestro país es el quinto exportador a nivel mundial y de girasol, se encuentra en el sexto puesto. En cuanto a dicha oleaginosa, gran parte del girasol producido se destina a su procesamiento para la elaboración de harina y aceite, lo cual nos deja un menor saldo exportable sin procesar. Por último, en cuanto a carne vacuna Argentina se encuentra en el quinto puesto tanto en producción como en exportaciones.

Por otro lado, para brindar mayores indicios sobre la importancia del sector agroindustrial en el comercio exterior, es relevante mencionar su participación considerando grandes rubros. De esta forma, se debe examinar la evolución de los “Productos Primarios” deducidos del aporte de Minerales de Cobre y sus Derivados y las “Manufacturas de Origen Agropecuario”.

La evolución de las exportaciones de Productos Primarios ha oscilado entre los 12.000 y 17.000 millones de dólares en el período considerado, salvo el año 2009 que se exportaron unos exiguos US$ 8.000 millones dólares producto de una importante sequía. La participación porcentual promedio respecto al total de exportaciones en la última década se ubica en el 23,7% respectivamente, mientras que el año 2019 alcanzó una participación record del 26,4% respectivamente.

En cuanto a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) si bien mantienen una tendencia similar a la observada en los Productos Primarios, se diferencian por detentar de forma sostenida una participación porcentual más elevada oscilando entre el 33% y el 41%. Si se analiza el período entre puntas 2008-2019, el valor exportado casi no presenta variaciones situándose en los 24.000 millones de dólares.

Al considerar en conjunto ambos rubros, se puede observar la evolución en la participación de la cadena agroindustrial respecto al total de las exportaciones. De esta forma, se vislumbra que dicho sector ha presentado una tendencia ascendente en su participación desde un valor cercano al 50% en el año 2009 hasta un máximo del 66% en 2016. Según el último dato de 2019, la cadena agroindustrial detenta una participación del 63% en el total exportado.

Por otro lado, es importante recalcar que desde 2011 se registra una merma importante en las exportaciones totales, desde US$ 83.000 millones hasta los US$ 56.784 millones en 2015, coincidiendo con una caída del 30%. Luego, en los años subsiguientes, se observaz< un estancamiento con un leve repunte en 2018-2019. En este sentido, destaca el rol del sector agroindustrial como generador de divisas, ya que en momentos de fuertes ajustes en las exportaciones argentinas 2011-2015, dicho sector ha aumentado su participación en las exportaciones totales, brindando indicios de al menos un menor efecto contractivo en su valor exportado.

Por último, si se observa el origen de las exportaciones agroindustriales, las provincias de la Región Pampeana que integran la Zona Núcleo (Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba) son las que adquieren mayor relevancia en el valor exportado. En el año 2019, estas tres provincias exportaron US$ 31.136 millones, lo cual equivale al 75% del total de las exportaciones agroindustriales argentinas. De forma individual, la provincia de Santa Fe lidera el ranking de exportaciones de dicho sector, con US$ 12.280 millones, luego continúa Buenos Aires con US$ 11.372 millones y Córdoba con US$7.484 millones.

En cuanto al restante 25% de exportaciones agroindustriales, existe un menor grado de concentración y las diversas regiones mantienen valores de exportación más uniforme. Por orden de importancia, La Región del Noroeste Argentino detentó un valor de US$ 3.142 millones en 2019, seguida por la Región Patagónica con US$ 1.974 millones, La Región de Cuyo US$ 1.967 millones y por último, el Noreste Argentino con US$ 1.048 millones.

Bolsa de Comercio

Rosario – Argentina