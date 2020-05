Defensoría informó a Ansés reclamos de santafesinos y santafesinas con dicho organizmo

Muchos de ellos están vinculados con la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, especialmente en aquellos casos de beneficiarios de pensión ley 5.110 que no pueden acceder al subsidio. Se instó al programa nacional a resolver los temas para resguardar y asistir a la población.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe le envió un oficio a la nueva directora Ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés), María Fernanda Raverta, para ponerla en conocimiento de las múltiples presentaciones recibidas que están relacionadas con la gestión y prestaciones de ese organismo nacional y la exhortó a tomar medidas para responder a esos inconvenientes, para de esa manera “resguardar y asistir a toda la población pero, especialmente, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes muchas veces carecen de los recursos necesarios para efectuar los trámites indispensables para acceder a determinados beneficios”.

En la nota dirigida a la titular de la Ansés, se explicó que “la suspensión de la atención presencial en virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la implementación de nuevos programas tendientes a asistir económicamente a personas en el marco de la pandemia (IFE) y las tramitaciones y consultas habituales de los beneficios existentes generaron un aumento considerable de reclamos” ante la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, “un tema recurrente que motivó la intervención de la defensoría fueron los problemas surgidos en la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.



La institución santafesina detalló que, entre las consultas recibidas, hubo numerosas respecto de la “exclusión del beneficiario a los titulares de pensiones de la ley 5.110 de la provincia de Santa Fe”, cuestión por la cual se enviaron notas al jefe de la Región Litoral de la Ansés el 27 de marzo y al director Ejecutivo Nacional el 21 de abril, “solicitando la incorporación de los mismos”.

La defensoría también indicó que hubo presentaciones de personas que fueron admitidas para cobrar IFE y cuando se presentaron en ventanilla fueron informados de que no había depósito de dinero a su nombre. También se reiteraron los casos de cónyuges separados de hecho a quienes les solicitaban orden judicial para acceder al beneficio, especialmente en los casos de exclusión del hogar por violencia de género. Y planteos rechazo de IFE por la ampliación de un fondo de desempleo que no tiene liquidación.

Muchas de las personas que se presentaron en la Defensoría del Pueblo también señalaron que no les otorgaban el beneficio por trámites de pensiones que no concluyeron, y hubo casos de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que no percibieron el nuevo subsidio.

Se registraron también numerosos planteos de ciudadanos que prestaron servicios por un día al mes, y a quienes se les rechazó el IFE porque surgieron como trabajadores en actividad, ya que la baja de actividad no aparecía registrada en el sistema. Finalmente, otro de los reclamos recurrentes en la defensoría fue por demoras para el pago en el caso de aquellos que no contaban con cuenta bancaria y eligieron cobrar mediante correo argentino.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo santafesina también le trasladó a la nueva titular de la Ansés otras consultas que fueron realizadas al organismo nacional oportunamente y para las cuales no se recibió respuesta. Allí figuran la “imposibilidad de comunicarse al teléfono 130” por parte de muchos ciudadanos y la falta de respuesta del correo oficial de Ansés.

También se le informó al programa nacional que muchas personas se presentaron luego de que no se efectivizara el pago de su primer haber jubilatorio, pese a que tenían fecha en febrero. Y, por último, se informó que se recibieron presentaciones de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar de localidades de la provincia que no tienen sucursales del Banco Nación y no han podido acceder a ella.