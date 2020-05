Para el bloque Socialistas, “seguimos sin saber cuál es el plan de gobierno de Perotti»

Tras el discurso de apertura de sesiones, Farías dijo que “la sensación es que falta una visión integral de la provincia”. Blanco consideró que a la actual gestión “todavía le cuesta arrancar y ensamblar un equipo que tome medidas articuladas”. Cuestionaron la falta de respuestas para llevar alivio a los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus.

Tras el acto de apertura del 138º período de la Legislatura de Santa Fe, diputados del bloque Socialistas en el Frente Progresista señalaron que el gobernador Omar Perotti “sigue sin explicar cuál es su plan de gobierno” y remarcaron la ausencia de respuestas para los sectores golpeados por la crisis derivada de la pandemia de Covid-19.

“La sensación es que falta una visión integral de la provincia; el plan de gobierno que venimos reclamando desde que asumió esta nueva gestión”, señaló Pablo Farías, titular del interbloque Frente Progresista, Cívico y Social.

Por su parte, Joaquín Blanco, presidente del bloque Socialistas, afirmó que a la actual administración “todavía le cuesta arrancar y ensamblar un equipo que tome medidas articuladas”. A la vez, advirtió que el mandatario hizo “un racconto detallado de las medidas sanitarias tomadas para hacer frente al coronavirus, pero faltaron respuestas en el plano social y económico ante una nueva etapa donde los santafesinos quieren saber cómo se va a salir hacia adelante”.

En tal sentido, Farías sostuvo que, “si bien es obvio que la coyuntura de la pandemia se imponga, fue excesivo el tiempo dedicado por el gobernador a detallar acciones que son conocidas por todos”.

“En cambio –continuó-, es grave que no le haya dedicado un párrafo al momento angustiante que viven los pequeños y medianos comerciantes, cuentapropistas, profesionales, trabajadores que no están percibiendo ingresos. No habló de qué medidas urgentes se pueden tomar para aliviar a estos sectores, que es algo que le estamos reclamando desde la Cámara de Diputados a través de múltiples iniciativas”.

“Es el gran desafío que hoy tenemos para enfrentar la pandemia porque si no trabajamos fuertemente con la ciudadanía más golpeada por la parálisis de la cuarentena, en poco tiempo más vamos a tener situaciones muy graves de desempleo, aumento de la pobreza y crisis económica”, advirtió el legislador.

SIN ANUNCIOS

Farías insistió en que “no se detalló un plan en el discurso de asunción ni lo hubo ahora; solo anuncios aislados. Es importante contar con un plan de conectividad para la provincia, pero no para que ocupe la centralidad en un discurso de apertura de sesiones. A eso se suman los tres proyectos de leyes de seguridad y el anuncio de creación de herramientas financieras que ya se vienen discutiendo hace rato, como una entidad bancaria y una sociedad de garantías recíprocas”, sintetizó.

“Esta era una oportunidad –dijo Blanco en referencia al inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias-, para que finalmente este gobierno nos explicite un plan, nos cuente su rumbo, nos diga cuál es su mirada estratégica y cuál va a hacer el destino de esta gestión”.

“Nos quedamos con sabor a poco porque no hubo ningún anuncio de obra pública, ninguna obra de infraestructura priorizada, ya sea de rutas, acueductos, gas, protección contra inundaciones”, agregó.

El legislador también apuntó al tema seguridad y consideró que el discurso del Perotti “también analizó muy livianamente esta cuestión cuando tuvimos 120 días muy negativos desde el inicio de la gestión, hubo un desmanejo notorio en el tema cárceles y eso no mereció ninguna explicación alguna al respecto”.