Charo Mancini: «No era necesaria la provocación»

La periodista de la FM «El Mirador» de la ciudad de Las Toscas, Charo Mancini cuenta en primera persona la situación vivida en una conferencia de prensa en la municipalidad de Las Toscas.

«Quiero contarles, en primera persona, la incómoda situación que viví el pasado jueves 30 de abril.

Fui convocada a la conferencia de prensa que realizó el intendente Leandro Chamorro.

El motivo de la misma fue dar a conocer la marcha atrás con el Decreto 029/2020 con fecha 27 de abril donde el Ejecutivo local flexibilizaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, extendía el horario comercial de 7 a 17 horas, permitía la apertura de peluquerías, profesiones liberales, etc.

Ese jueves, en la sala de conferencias, el intendente procede a leer el documento enviado por autoridades de la provincia que reza lo siguiente: “Me dirijo a usted a fin de comunicarle que la medida por usted decretada de flexibilizar las medidas tomadas por autoridades nacionales y provinciales en relación al aislamiento obligatorio de la población, excede las facultades de los intendentes y presidentes de comuna de la provincia de Santa Fe. Por lo que solicito rectifique la decisión tomada y comunicada a la ciudadanía…” firma la nota el Secretario de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, Justicia, DD.HH y Diversidad Dr. Arturo Gandolla.

Luego de la lectura el mandatario expresó; “En términos de gobernabilidad hay que acatar la decisión del príncipe, no porque Peroti sea un príncipe, sino porque es la autoridad superior, es la autoridad que manda sobre el territorio provincial por la voluntad popular y si yo me excedí, bueno me excedí. No pensé en excederme pero hice una salvedad en el decreto 029 que todos lo conocen, donde en el artículo 6to digo que el presente decreto será elevado al superior gobierno de la provincia vía el Comité Departamental de Emergencias que es lo que sucedió y a los fines de la convalidación de la medida aquí dispuestas las que automáticamente quedarán sin efecto, ni validez alguna ante el supuesto de ser observada; le agradezco a Gandolla porque me dijeron que si no tenían que hacer una denuncia que tampoco me hubiera molestado que hagan la denuncia directamente, pero le agradezco la amabilidad que tuvo el gobierno provincial, una amabilidad que me gusta que se proceda así y un intendente que quiere hacer las cosas bien…”

Después de la exposición del intendente, se abrió el espacio para las preguntas. En mi turno consulté: ¿Van a solicitar esto que se había flexibilizado en el Decreto 029 al Superior Gobierno Provincial? La respuesta fue: “Lo voy a estudiar, todo lo voy a estudiar”. Seguidamente acoté: porque había muchas quejas por el horario de 7 a 17hs. En ese momento, el intendente, responde: “Lo vamos a estudiar y te vamos a consultar si vos tenés algún conocimiento superior al nuestro”. A lo que respondo: Superior no, pero estuve conversando con comerciantes y no están de acuerdo con el horario.

En ese momento Chamorro dice: “El 80% de la población conforme a los sondeos que tengo yo, telefónico y de encuestadoras y de gente que trabaja en todo y cada uno de los barrios, del centro y de terceros a la Municipalidad entre el 80 y 90% de la población aprobaba la medida y los horarios”.

Luego fue el turno de los colegas que indagaron sobre otras cuestiones referidas a la temática. Cuando vuelvo a consultar por algo que había expresado él mismo haciendo referencia a encuestas realizadas, le expreso; ¿Con respecto a la encuesta que usted dice que hizo sobre los horarios la podría compartir con la prensa? La respuesta obtenida literalmente fue: “La encuesta es mía. Rosario, yo no sé por qué, ¡eh bueno! Por qué yo tengo que contestar lo inexplicable. ¿Cómo vos crees que yo voy a gastar plata en hacer encuestas con los ingentes gastos?”. Expreso entonces: Usted lo dijo intendente y ahí concluye manifestando: “¡No te voy a contestar la pregunta porque esa es una encuesta que te dije que la hice yo! Con gente fuera del yo. ¿Qué significa eso sondeos? Vos, como comunicadora social, sabés diferenciar lo que es una encuesta de lo que es un sondeo de opiniones, de lo que es los apartados, los capítulos, rellenos, las fracciones, las tomas porque yo también tengo cursos de estadísticas hechos sin ser periodista. Tengo curso de sociología y fui miembro de la academia de Sara Faisal, hice mi carrera de abogacía en 4 años y medio con el mejor promedio y tuve excelentes profesores de derecho penal y también voy a ser periodista en cualquier momento así comparto con ustedes también lo que decía Avalos no debe ser tan difícil ser periodista. ¿Cuántos años son? Capaz que me agarra muy grande ¿Cuánto tiempo demora hacer la carrera de periodista?” ironizó.

Fue incómoda la situación, la provocación por parte del intendente respondiendo eso de una manera tan soberbia, descalificando, minimizando la profesión periodística, riéndose, diciéndole a la secretaria listo y haciendo señas con la mano de “corte”, termina la conferencia. Me levanté y me vine a casa con tanta impotencia, bronca, nervios por el momento desagradable al que fui innecesariamente expuesta.

Sinceramente ese modo de responder hizo que el momento fuera horrible, descalificador, poco acertado al discurso y modo de ser de la figura de una autoridad municipal. No hubo por parte del intendente un manejo objetivo de la situación y desde ese lugar no logró transmitir seguridad y confiabilidad a la población.

Pensé en ese momento, en todas las mujeres, todas las veces que ante ciertos planteos reciben esas respuestas y eligen callarse, soportar lo indecible. Pensé en las mujeres de mi pueblo que no tienen trabajo o sus emprendimientos quedaron sin ser considerados por estas decisiones unilaterales, más allá de la pandemia y normativas sanitarias. Pensé en todas las mujeres que son víctimas de acoso, de maltrato psicológico… y pensé también en el coraje de cada una ellas a seguir, a pesar de todo intento de ser silenciadas.

Me pregunto:

¿No era más fácil responder la pregunta de manera amena, locuaz, espontánea tratando de generar empatía con todos y que los oyentes se sintieran alojados por él que es la autoridad que nos representa?

¿Era necesario justificar lo grotesco que acababa de hacer en un contexto público, de manera tan elocuente enunciando su recorrido académico, lecturas realizadas, cursos y otras cuestiones que son de interés y de índole personal? Todo, obviamente fuera de lugar y a las cuales NADIE DE LOS PRESENTES LE PREGUNTÓ nada de eso.

En todo momento manifestó que: “Los periodistas buscan títulos”, desprestigiando con esa expresión y tono de voz utilizado, la profesión.

Quiero decirle al señor intendente, que los periodistas, además de hacer carrera de grado y obtener la licenciatura universitaria, de estar constantemente realizando cursos y actualizaciones profesionales, investigamos, buscamos la verdad, tenemos el compromiso ético de escuchar con objetividad lo que el entrevistado expresa y sobre ese discurso (lo que expresa el entrevistado) repreguntar para generar credibilidad, confianza. También contrastamos, consultamos las fuentes antes de dar una noticia en la radio, televisión, medios gráficos, la web, o donde sea.

Si le interesa particularmente mi formación periodística, egresé en el año 2009, soy Licenciada en Periodismo, cursé los 4 años (más tesis) en la Universidad Abierta Interamericana,(UAI), facultad de Ciencias de la Comunicación, sede Rosario. Luego y con esfuerzo personal, pude cursar y concluir el postgrado en: Profesorado de Enseñanza Superior en la Universidad Católica de Santa Fe, Sede Reconquista. Tengo experiencias pedagógicas en la EESSO N 699 con Orientación en Comunicación de la vecina ciudad de Villa Ocampo. Realizo todos los cursos que puedo o talleres para actualizarme siempre en mi carrera y espero seguir creciendo como profesional; si bien la profesión en mi caso coincide con la vocación de ser periodista, sepa que lo más importante para mí es ser buena persona y sosteniendo en alto el compromiso ético heredado de mis padres.

Como dijo en una entrevista el famoso periodista Ryszard Kapuscunski: “Para ser buen periodista hay que ser buena persona”, me quedo con esa frase porque no es necesario un título para ser buena gente, para ser idóneo, para ser alguien que se conduce con dominio de sí mismo, saber comunicarse con los demás respetando roles y funciones acorde al contexto en el cual uno se encuentra sumergido, independientemente sea el presidente, intendente, el mejor jugador del planeta, la estrella de televisión más famosa, Bill Gates, instagramer o el más influencer de los últimos años.

Por último, recordarle que estamos en el 2020 donde mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. Desde su postura, y en calidad de autoridad máxima de la ciudad, ejercer superioridad sólo por la condición de género y no por la consistencia de sus decisiones y procedimientos en la gestión ya no es algo que deba seguir sosteniéndolo, máxime cuando toda la comunidad internacional ya no adhiere a este tipo de prácticas gubernamentales y ni hablar en países donde la forma de gobierno elegida es la democracia.

Debería revisar ¿por qué siempre se “cruza” conmigo, o descalifica, o ignora? Esta vez fue en una conferencia, la vez anterior también en calle 37 de la ciudad, me contestó con mucha descortesía, anteriormente en la apertura de sesiones con su expresión: “¿Qué quiere señorita?” Cuando yo solo buscaba mi grabador. El año pasado en el club social cuando se debatía si se derrumbaba o no el hospital diciéndome que “Llegué tarde” respondiendo a un interrogante que le realicé, expresando que no lo iba a volver a explicar que yo me lo perdí porque llegué tarde, yo salía de otra entrevista y fui a ese debate, pero siempre con Rosario, nunca con Antonio, Ramón, Pedro o Juan.

Sabe señor intendente, hay cosas personales que uno debe resolverlas en otros espacios, con profesionales especializados para poder tramitar angustias, desbordes emocionales, duelos no resueltos, frustraciones, etc., no haciendo proyecciones de imposibilidades frente a quienes, en un contexto inédito de pandemia mundial, queremos informar y aportar desde nuestra profesión para llevar esperanza a quienes desde otro lugar siguen siendo los desplazados y los no tenidos en cuenta, el pueblo. También, su pueblo».

Charo Mancini – FM El Mirador – Las Toscas