La Defensoría del Pueblo abordó la problemática de la bajante del Paraná

Desde la institución se enviaron distintos pedidos de informe a diferentes áreas gubernamentales, que poseen jurisdicción sobre la explotación y control del río Paraná, para configurar un escenario detallado de las acciones realizadas en torno a la bajante del río, la captación de agua para consumo, el derrumbe de las barrancas y la pesca indiscriminada.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe realizó un seguimiento de las acciones llevadas adelante por las diferentes áreas del Estado que poseen injerencia sobre la cuenca del Paraná. De esta forma, recabó a través del Instituto Nacional del Agua (INA) la información vinculada a la bajante y las proyecciones para los próximos meses, a través de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) todo lo vinculado a la extracción del agua para el consumo, en diálogo con Defensa Civil la situación de las barrancas de río y con el fin de proteger los peces de una depredación por pesca indiscriminada convocó a los organismos involucrados a reactivar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible (PIECAS) de la región Delta del Paraná.

Desde la institución, se refirieron a la importancia de los recursos provenientes del Paraná: “Es importante entender que los humedales que conforman el delta del Paraná son sistemas de extrema importancia por los servicios ambientales, son cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria, son reguladores de los excesos hídricos y reservorios de CO2, entre otras cosas”, y enfatizaron: “Su conservación juega un papel muy importante en el cumplimiento de los compromisos mundiales sobre cambio climático”.

En cuanto a la bajante histórica del río, desde el INA informaron que “el escenario de lluvias escasas y caudales en disminución se fue agudizando desde comienzos de este año, de manera de reducir los niveles en todo el río Paraná en territorio argentino por debajo de los mínimos observados en los últimos 49 años”, y sostuvieron que la “característica de “extraordinaria” asignada a la bajante se relaciona directamente con la característica de “extraordinaria” de la situación climática observada desde mediados del año 2019”.

En relación a la proyección para los próximos meses, señalaron que “no se espera en ningún caso una recuperación significativa de los niveles fluviales. La atención seguirá puesta en la parte de la cuenca de respuesta rápida. Por ahora y hasta el 1 de mayo se cuenta con el beneficio de una descarga adicional de los embalses de Salto Santiago (Iguazú) e Itaipú (Paraná). Esta operación de los embalses responde al acuerdo alcanzado con Brasil durante la segunda semana del mes”.

Tras la respuesta del INA, la defensoría envío dos pedidos de informe con el objetivo de que emitan su opinión sobre la situación a la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), y al Instituto de Limnología de Santa Fe (INALI).

Agua para consumo

Otro de los aspectos abordados fue la extracción de agua para el consumo, tema sobre el que informó a la institución el Gerente Institucional de ASSA, Hernando Quagliardi, quien manifestó que “las áreas técnicas de Aguas Santafesinas S.A. están desarrollando medidas y acciones operativas de emergencia tendientes a mantener parámetros aceptables de captación del agua cruda. Las mismas consisten en la instalación de nuevas bombas, adecuación de nivel de las cañerías de transporte de agua cruda y descenso de las bombas y plataformas ya instaladas”.

En lo referido a la pureza del agua, Quagliardi señaló: “Desde el punto de vista de la calidad, hasta el momento no se han observado variaciones significativas en el agua cruda que ingresa a las plantas que comprometan su tratamiento conforme a los protocolos de muestras que se extraen en el control del servicio”.

Derrumbes de barrancas

A raíz del derrumbe que se generó en la barranca ubicada en el club Mitre de Rosario, se consultó al Director de Defensa Civil de la ciudad de Rosario, Gonzalo Ratner, si es necesario alguna intervención en la ciudad. El funcionario, manifestó que “el desprendimiento se realizó en una zona de obra no habilitada por la estructura del suelo y que no existía otra parte comprometida”, y añadió que “se realizó un relevamiento en toda la margen pública del rio y seguimos verificando las zonas donde años anteriores hubo que intervenir y hasta el momento no verificamos ninguna señal de riesgo inminente”.

Por otra parte, el Director Zona Sur de la Secretaría de Protección Civil de la Provincia, Juan Manuel Burgoa, manifiesta que no tiene reportes de zonas críticas por la bajante y la secretaria se encuentra relevando zonas continuamente”.

Pesca indiscriminada

El último aspecto abordado, está vinculado a la explotación indiscriminada de la pesca que pone en riesgo la continuidad de los recursos. En este sentido, desde la institución se convocó a los organismos involucrados a formar una mesa de diálogo para reactivar las funciones del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible (PIECAS) de la región Delta del Paraná.

En cuanto a la sostenibilidad de los recursos, desde la Defensoría sostuvieron que “la intención de la Defensoría es encontrar los caminos tendientes a lograr soluciones definitivas al manejo de un recurso que compartimos varias provincias y que debe ser considerado en la complejidad que estos sistemas ecológicos refieren”, y remarcaron: “No es posible gestionarlos desde la división por jurisdicción porque de ese modo no se contemplan todas las relaciones que están presentes en él”.