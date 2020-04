FE.CE.CO les dice en una carta abierta a gobernantes de la provincia: «Estamos condenados»

En el día de hoy, jueves 30 de abril, la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe difundió una carta abierta dirigida a los gobernantes de la provincia pidiéndoles que tomen medidas respecto a la actualidad económicas de los comercios, especialmente los que no pueden abrir sus actividades por las reglamentaciones dispuestas en relación al Covid-19. «NO SE PUEDE MÁS. TIENEN QUE DIMENSIONAR LA GRAVE REALIDAD», les expresan en esta carta mostrando una total desesperación.



CARTA ABIERTA POR FE.CE.CO:

CONDENADOS

Señores Gobernantes:

NO SE PUEDE MÁS. TIENEN QUE DIMENSIONAR LA GRAVE REALIDAD. Ustedes están sometiendo al sector comercio y servicios a una CONDENA que lo arrastrará al cierre definitivo, y con eso al desamparo de decenas de miles de familias.

Desde el inicio de esta pandemia están cuidando y protegiendo a toda la sociedad santafesina de la COVID-19. Nos fueron educando, y fuimos aprendiendo. Sabemos cómo protegernos, como proteger a nuestras familias, y como proteger al prójimo. Nos enseñaron a diseñar y a cumplir protocolos de trabajo. Entonces, ¿POR QUÉ NO PODEMOS ABRIR NUESTROS COMERCIOS?

En su último DNU, el Sr. Presidente de la Nación estableció 5 requisitos muy claros para que, de cumplirse, se puedan recomenzar algunas actividades. Por otro lado la provincia de Santa Fe decretó la creación de los Comités Departamentales que deberán presentar sus informes y propuestas a un Comité de Coordinación.

El día miércoles se reunió éste Comité de Coordinación y consideró viable la apertura de comercios en localidades de hasta 5000 habitantes. Respecto de esto nos invaden las siguientes dudas:

. Seguramente la decisión de autorizar la apertura de comercios en localidades de hasta 5.000 habitantes encuadra en la referida resolución presidencial. ¿Qué diferencia hay entre estas localidades y otras de mayor cantidad de habitantes que NUNCA HAN REGISTRADO CASOS DE CORONAVIRUS?

. Este parámetro de cantidad de habitantes ¿A qué criterio científico o sanitario responde, o es un número caprichoso y discrecional con el solo sentido de anunciar al menos algo?

. Según datos oficiales en los últimos 20 días (supera los 14 días del período de incubación del virus) solamente 13 localidades han registrado nuevos casos. ¿POR QUÉ EN EL RESTO DE LAS LOCALIDADES (MAS DE 350) NO SE PUEDEN ABRIR LOS COMERCIOS?

. ¿El Comité de Coordinación analizó y consideró los informes y propuestas de los Comités Departamentales o su creación fue solamente un fiasco? Estos comités trabajaron responsablemente y comprometidos con todos los sectores de su Departamento contra reloj para presentar sus propuestas que, por los resultados, no fueron tenidas en cuenta.

La enfermedad y un desarrollo normal de la economía van a tener que convivir en algún momento. Seguramente esta convivencia será más segura cuando esté disponible la respectiva vacuna, pero mientras tanto, utilicemos la mejor vacuna conocida hasta el momento que es el cuidado propio y el del prójimo, pero TRABAJANDO, PRODUCIENDO, ABRIENDO LOS COMERCIOS, con los respectivos protocolos y medidas de prevención pero ABIERTOS, con las disposiciones que correspondan para no incrementar más de lo necesario la circulación de personas.

Con creatividad y decisión se pueden disponer mecanismos o criterios que descompriman la circulación de personas, que, con la actuación de la fuerza pública se pueden controlar. Hay criterios efectivos que pueden replicarse de otras ciudades y de otros países. SOLAMENTE HAY QUE AGGIORNARLOS Y APLICARLOS. INVESTIGUEN, CONSULTEN, PIENSEN, Y HAGÁMOSLO. No se queden con sus propias ideas, prejuzgamientos o creencias. Podemos aportar conocimiento y experiencia en la actividad comercial. De eso vivimos y de eso come mucha gente que hoy está invadida por la incertidumbre y la necesidad.

NO SE PUEDE CONTINUAR CON LOS COMERCIOS CERRADOS Y CON LAS PERSONAS ENCERRADAS



Durante décadas todos los contribuyentes aportaron creyendo que parte de su aporte se dirigía al fortalecimiento, entre otras cosas, de los sistemas de salud. Si eso no fue así, QUE EL GOBIERNO DE TURNO SE HAGA CARGO DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LA DE LOS ANTERIORES. Si los fondos no fueron direccionados como corresponde (no nos caben dudas que fueron a sostener el sistema político en su conjunto avalado por complicidades silenciosas de oficialismo y oposición).

LOS CONTRIBUYENTES NO TENEMOS LA CULPA QUE, POR MALA GESTIÓN, HOY EL SISTEMA DE SALUD PUEDA COLAPSAR O LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SEAN ESCASOS O MAL PAGOS O NO TENGAN LOS INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS.

Las pérdidas del sistema productivo y económico son INCALCULABLES, aunque seguro son MILLONARIAS. La apertura de la venta no presencial no alcanza al 10 o 15% de la venta habitual. En su momento y con un criterio adecuado NOS ORDENARON CERRAR. Pero ahora TENEMOS QUE ABRIR.

El Sr. Presidente de la Nación dijo textualmente: “Muchos argentinos necesitan volver a su vida normal y ganarse el sustento”. ESO QUEREMOS HACER. ABRIR NUESTROS COMERCIOS.

Por otro lado es TOTALMENTE INADMISIBLE que desde la provincia no se hayan dispuesto medidas de auxilio para el sector productivo.

Lee la nota completa en el siguiente link: https://fececo.org.ar/2020/04/30/estamos-condenados-carta-abierta-a-los-gobernantes-de-la-provincia-de-santa-fe/

FECECO. FEDERACIÓN DE CENTROS COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y sus más de 60 centros comerciales, asociaciones de empresarios y cámaras de comercio adheridas.