Paduán: «No vamos a poder pagar sueldos y tampoco la provincia podrá hacerlo»

«No vamos a poder pagar los sueldos, tampoco la provincia podrá pagar sueldos. Acá no se salva nadie si le va mal al privado», expresó contundente el intendente de Villa Ocampo.

El intendente de la ciudad de Villa Ocampo, Enrique Paduán, avisó que no podrá pagar los sueldos de marzo y amplió al decir que la provincia tampoco podrá honrar la totalidad de los sueldos, salvo si consigue el dinero prestado.

«A la Municipalidad de Villa Ocampo le cayó un 58% la recaudación. Imposible pagar los sueldos con eso», acotó.

Enrique Paduán anticipó que la única forma que la provincia pueda pagar la totalidad de los sueldos es «si se endeuda, porque la provincia tampoco podrá pagar sueldos. Acá no se salva nadie. Si le va mal al privado que es el que paga los impuestos para que el Estado funcione, el Estado no tiene dónde financiarse, es una cadena, cae todo porque riega todo el espectro social sin salvarse nadie. Así como estamos hoy nosotros no vamos a pagar los sueldos, eso ya está comprobado, por eso lo digo, porque está corroborado. Si no hay un refuerzo de la provincia, si no cobramos alguna acreencia como el 50% de obras menores del 2019, o ATN…».

«Hoy, como está la situación, no se pagan los sueldos, no se puede pagar el 100% de los sueldos, esto es así», sintetizó ante la situación que se está viviendo.

Gentileza: Gustavo Raffín