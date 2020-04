Exportaciones 2019: Santa Fe exportó más

Santa Fe logró su mayor valor exportado en 5 años de la mano de oleaginosas, cereales y carnes. UE, Sudeste Asiático, China y Mercosur fueron sus grandes clientes. A nivel nacional, el maíz resultó clave en el crecimiento exportador de 4 de las 5 regiones.

Por Desiré Sigaudo para la Bolsa de Comercio de Rosario

¿Cuánto exportó Santa Fe? Más de US$ 14.000 millones. La provincia es el segundo estado federal en términos de valor exportado en Argentina. En 2019, uno de cada cinco dólares exportados por el país fue producido en la provincia.

Los bienes exportados por la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor FOB de US$ 14.269 M representando así el 22% del valor de los despachos nacionales. En línea con el desempeño del agregado país, las exportaciones de origen santafesino mantuvieron su tendencia creciente de los últimos ciclos y fueron las más altas desde 2014. Con esto, Santa Fe vuelve a consolidarse como el segundo estado federal originador de exportaciones de Argentina, sólo detrás de la provincia de Buenos Aires.

Las exportaciones de ésta última totalizaron 22.984 M US$ en 2019, lo que equivale al 35% del total. La tercera provincia originadora de bienes exportables es Córdoba, cuyas exportaciones en 2019 se valorizaron en 9.043 M US$ y aportaron el 14% del valor exportado por Argentina. De este modo, las tres provincias ubicadas en el centro del territorio nacional originaron más del 70% del valor exportado a nivel nacional.



¿Qué exporta Santa Fe? Los complejos oleaginoso, cárnico, cerealero y leguminoso originan los productos de mayor proyección exportadora para la provincia.

La nómina de los principales 10 productos exportados por la provincia en 2019 refleja el claro perfil agroindustrial de la economía santafesina. Sus sectores exportadores más competitivos son el complejo oleaginoso (con 5 productos entre los principales exportados), el complejo cerealero y cárnico (ambos con 2 productos en el top 10) y el complejo de legumbres.



El valor exportado por Santa Fe de los dos principales subproductos de la soja, pellets y aceite, representa en ambos casos más del 60% del valor exportado a nivel nacional. Este dato cobra aún mayor relevancia cuando se tiene presente que pellets y aceite soja son el primero y el quinto producto de exportación a nivel nacional. La leche entera, producto que en 2018 estuvo entre las principales diez exportaciones, quedó fuera del ránking en 2019.

En 2019, los mayores incrementos interanuales en términos porcentuales fueron para los despachos de porotos de soja (+140%) y carne bovina deshuesada congelada (+76%). El crecimiento de las exportaciones en ambos rubros estuvo impulsado en gran parte por la demanda de China. La industria provincial del girasol, por su parte, aumentó un 49% el valor despachado de aceite gracias a una mayor competitividad del sector, y también las ventas externas de maíz en grano crecieron en gran proporción (+41%) a partir de una importante alza la producción del cereal.

¿Cuáles son los principales destinos de las ventas provinciales? La Unión Europea, el Sudeste Asiático, China, el Mercosur, India y los países del norte de África.

La Provincia de Santa Fe despacha productos hacia los cinco continentes. En 2019, casi el 60% de sus exportaciones se dirigieron a cuatro mercados: Unión Europea [1], ASEAN [2], China y Mercosur [3].



La Unión Europea es la principal zona compradora de productos provinciales con una participación de mercado del 20% en 2019. Los países asiáticos nucleados en la ASEAN conforman el segundo mercado para la producción santafesina. El último año, el Sudeste Asiático adquirió el 17% del valor exportado por la provincia, evidenciando además un considerable aumento interanual del 10%.

El tercer destino de exportación, China, es el que mayor crecimiento experimentó en el último año.

El gigante asiático duplicó el valor de sus compras a la provincia en 2019 respecto de 2018, fundamentalmente gracias a mayores adquisiciones de poroto de soja y carne. En este último rubro se aumentó además la calidad de la mercadería adquirida, que conlleva mayor valor.

El cuarto mercado de exportación es el Mercosur, con una participación del 10% sobre el total. Las compras de los países vecinos miembro del mercado común se recortaron sensiblemente el último año a partir, fundamentalmente, de la caída en las compras del sector automotriz.

Completan la nómina de mercados importadores Magreb y Egipto [4], India, Medio Oriente [5], ALADI (sin Mercosur) [6], Chile y NAFTA [7].



Región Pampeana: ¿Cómo fue la performance exportadora de la región a la que pertenece Santa Fe? Los despachos pampeanos mejoraron el último año gracias a mayores ventas externas de los sectores oleaginoso, cerealero y bovino.

El valor de las exportaciones originadas en la Región Pampeana se incrementó un 8,3% en 2019 respecto de 2018, mostrando así un mejor desempeño del observado a nivel nacional (+5,4%). La región, integrada por Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, es la principal zona exportadora del país. El último año, originó el 75% del valor exportado por Argentina, es decir, US$ 48.621 M.

En la matriz exportadora de la Región Pampeana destacan las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) que aportan más del 40% del valor exportado regional, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) contribuyen con casi el 30%, los Productos Primarios (PP) con el 25% y el 5% restante corresponde a despachos de Combustibles y Energía (CyE). El aumento del valor exportado regional estuvo impulsado fundamentalmente por el crecimiento en los despachos de los sectores oleaginoso, cerealero y bovino, que representan el 37%, 17% y 9% de las exportaciones regionales respectivamente.

El Sector Oleaginoso regional originó más de US$ 18.000 M en exportaciones durante 2019, un 11% o US$ 1.800 M más que en 2018. El complejo sojero, la principal cadena del sector, generó US$ 16.670 M en exportaciones, 11% o US$ 1.560 M más que en 2018. Así, el Complejo Soja fue determinante para el Sector Oleaginoso en su conjunto ya que fue responsable por el 86% de su crecimiento. Sin embargo, otros importantes complejos del sector como el Complejo Girasol y el Complejo Maní también contribuyeron a la mejor performance de las oleaginosas a partir de incrementos en el valor exportado del 23% y 13%, respectivamente. Por último, con el menor peso relativo dentro del Sector Oleaginoso, el Complejo Olivícola perdió terreno en 2019 originando un 29% menos de valor exportado que el año previo.

El Sector Cerealero generó más de US$ 8.380 US$ en exportaciones para la región durante el último año, un 19% o US$ 1.300 M más que en 2018. Todos cereales exportables de la región, incluidos maíz, trigo, cebada y arroz, incrementaron el valor de sus ventas externas respecto de 2018. Sin embargo, la enorme proyección exportadora que sumó el complejo maicero fue determinante para el crecimiento del sector, fundamentando el 94% de su crecimiento. En 2019, el complejo maicero pampeano originó un 35% más de valor exportado que el año anterior, equivalente a US$ 1.200 M más.



En la recuperación de las exportaciones de los complejos cerealeros y oleaginosas jugó un papel determinante la recuperación de la cosecha luego de la feroz sequía del año 2018. En efecto, el año pasado la producción total de granos en Argentina alcanzó un récord histórico de 142 millones de toneladas.

La tercera fuente de exportaciones regionales corresponde al Complejo Automotriz que en 2019 exhibió una fuerte contracción en ventas externas del orden del 12%.

El año pasado fue un excelente año para los despachos argentinos de carne vacuna, un sector económico clave de la Región Pampeana. En este sentido, el valor exportado por el Complejo Carne y Cueros Bovinos de la región totalizó casi US$ 5.000 M, un 31% que en 2018. En contraste con ello, el valor de las exportaciones originado por el Complejo Lácteo regional se recortó un 9% en comparación con 2018. Consecuentemente, teniendo en cuenta ambas performances, las exportaciones del Sector Bovino pampeano crecieron un 21% gracias al despegue de la venta de carnes.

El quinto complejo originador de exportaciones de la región es el Petrolero-Petroquímico, que en 2019 aportó US$ 2.900 M, anotando así un incremento del 40% respecto al año anterior.

Argentina: las cinco regiones del país incrementaron el valor de sus exportaciones en 2019. Los despachos del complejo maicero fueron el principal motor de este crecimiento, seguido por el complejo sojero, el petrolero-petroquímico y el bovino.

En el año 2019 Argentina exportó bienes por un valor FOB de 65.115 millones de US$ (M US$), y mantuvo así una tendencia creciente en el valor exportado anualmente desde 2016. Con esto, el valor de bienes exportados por Argentina en 2019 es el más alto de los últimos cinco años.

La Región Pampeana (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe), es la principal zona exportadora del país (75%) originando en el último año despachos por US$ 48.621 M. Así, exportó un 8,3% más que el año anterior a partir del crecimiento del valor exportado por los complejos sojero (+11%), maicero (35%), el petrolero-petroquímico (+40%) y el bovino (+21%).

La Región Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) originó el casi el 10% del valor exportado por Argentina en 2019, mostrando un leve crecimiento respecto del año anterior gracias a las mejoras del complejo petrolero-petroquímico (+16%) y el complejo oro y plata (+9%).

La Región Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), tercera en importancia exportadora (6%), tuvo una leve mejora interanual (+0,3%) gracias al aumento de ventas externas de los complejos maicero (+49,9%), triguero (+63%) y sojero (89,3%). Perdieron valor exportado el sector frutícola y el litio.

La Región Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), cuarta fuente de exportaciones (5,3%), tuvo un aumento de su valor exportado del 2,8% que estuvo apoyado en el crecimiento del complejo maicero (+38,1%), oro y plata, y ajo. Cayó la creación de valor exportable del complejo uva y petrolero-petroquímico.

La Región Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), origina apenas el 1,9% de las exportaciones nacionales, sin embargo, es la que mayor incremento porcentual experimentó en 2019: +14,7%. La mejora fue impulsada por el aumento de exportaciones de los complejos maicero (+143,5%) y sojero (+260%). Sectores tradicionales de la región como el forestal y el de la yerba mate exportaron menos valor que en 2018.

Cabe destacar la importancia que tuvo el complejo maicero en la mejor performance de todas las regiones del país, a excepción de las provincias patagónicas naturalmente. El complejo maicero fue el que mayor valor exportado sumó en 2019 en NOA (+US$ 264 M), NEA (+US$ 165 M) y Cuyo (+US$ 59 M); y el segundo en la Región Pampeana (US$ +1.236 M). El complejo sojero también mejoró su performance en todas las regiones productoras: Pampeana (+US$ 1.568 M), NOA (+US$ 176 M), NEA (+US$ 78 M) y Cuyo (+US$ 47 M).

Referencias:

[1] Unión Europea (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluye Islas Canarias), Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania y Suecia.

[2] Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Viet Nam.

[3] Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y zonas francas de Brasil y Uruguay.

[4] Egipto y la Unión del Magreb Árabe: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez.

[5] Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Yemen, Siria y Palestina.

[6] Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), sin países del Mercosur: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y zonas francas.

[7] Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA): Canadá, Estados Unidos (incluye Puerto Rico y territorios vinculados en América y Oceanía) y México.