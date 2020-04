Salvador Di Stefano: «La propuesta fallida, bonos y depósitos en la mira»

El gobierno propuso una reestructuración de deuda que no será aceptada. Un verdadero fiasco que no sabemos si es parte de la estrategia o la tragedia. En este escenario los bonos y acciones caerán, el dólar podría entonarse nuevamente, los depósitos en la mira de los ahorristas.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.

¿Qué opinas de la propuesta de reestructuración?

. – En el informe privado tendrán la estructura de los bonos, te lo simplifico en los siguientes aspectos:

1) El primer pago de intereses lo tendrás el 15 de noviembre de 2022, y no pasa del 0,5%, muy mal comienzo.

2) Los bonos al 2030 tienen una quita de capital del 12%, es el bono más corto y el primer pago de amortización el 15 de noviembre de 2026.

3) La quita del valor presente son 2 de cada 3 dólares que vale un bono.

4) En este escenario, en donde muy tarde cobrás algún peso de interés o amortización, los bonistas tienen el incentivo de ir a juicio, esperando una mejora de la propuesta o esperando que en el año 2023 cambie el gobierno y la oferta sea mucho mejor.

¿Para vos se equivocaron con esta propuesta?

. – Lo sabremos dentro de 30 días, esto se puede mejorar si el gobierno decide un pago inicial en efectivo, eso haría desistir a muchos de ir a juicio o esperar un próximo gobierno para una reestructuración más beneficiosa.

¿De dónde saldrá el dinero?

. – Puede ponerlo el FMI, hacer una colocación de deuda que aplique a ese pago o de las reservas.

¿Las reservas son escasas?

. – Las reservas son las siguientes:

Reservas: U$S 43.844 millones

Encajes: U$S 10.567 millones

Créditos (chinos): U$S 21.095 millones

Caja: U$S 1.498 millones

Reservas netas: U$S 10.994 millones

Las reservas son muy bajas

. – Como corresponde a un país emergente que no cumple los contratos, está estancado y con inflación, y quiere poner un impuesto a las grandes fortunas, nadie trae un peso en ese escenario.

¿A cuánto asciende la deuda?

. – Tenemos un cuadro que te muestra lo que ocurrió en los últimos años:

La deuda relevante es la suma de la deuda al sector privado más multilaterales y bilaterales, que pasó de U$S 102.946 millones a U$S 193.987 millones. De este aumento deberíamos detraer que el gobierno de Mauricio Macri reconoció deuda no presentada al canje por U$S 15.527 millones, con lo cual el aumento de deuda fue de U$S 75.514 millones.

La deuda privada, como porcentaje del PBI en el año 2015, era del 22,5%, mientras que en diciembre de 2019 es del 61,5% del PBI.

Debe aclararse que el PBI pasó de U$S 458.039 en diciembre de 2015, a U$S 315.465 millones en diciembre de 2019, lo que representa una caída en dólares del 31%, mientras que la caída real del PBI medido en precios constantes es del 4,1%. La gran volatilidad del PBI en dólares se produce porque en el año 2015 el dólar estaba subvaluado, y en diciembre de 2019 sobrevaluado.

El endeudamiento de la era Macri fue impresionante

. – Bueno, es que el déficit fiscal no se financió con emisión monetaria, lo hizo con deuda. Lo que nadie dice es que mantuvo todos los gastos sociales y los aumentó. El déficit medido en dólares de los cuatro años de Macri fue de U$S 98.429 millones, en los primeros años aumentó el déficit, y en los últimos dos años quiso hacer todo el ajuste de golpe. Perdió las elecciones por falta de estrategia y convicción en lo que debía hacer cuando llegó al gobierno.

¿Cómo ves el escenario económico?

. – Muy simple, Argentina necesita reestructurar su deuda pública, si no lo hace caería en default. Si ello ocurre, el sector privado se quedará sin crédito, los bancos con menos depósitos, pasaremos a una economía más precaria, con un desempleo estructural más elevado, y este gobierno culminará su mandato y se irá a la casa.

¿Entonces?

. – Ningún político se quiere ir a la casa antes de dos mandatos, el que se fue es porque perdió la elección presidencial. Creemos que Alberto Fernández mejorará la oferta de reestructuración de deuda, de lo contrario su futuro político está terminado.

¿Qué sucede con los depósitos?

. – Los depósitos en dólares siguen bajando a una tasa anualizada del 41% anual, se ubican en U$S 20.097 millones y seguirán migrando del sistema financiero ante la incertidumbre reinante. En cuanto a los depósitos a plazo fijo en pesos, están en el mismo nivel que enero, no crecen porque la tasa que ofrecen los bancos está muy por debajo de la inflación esperada. El Banco Central fijó la tasa mínima de plazo fijo en el 26,6% anual, cuando la tasa de inflación esperada está en torno del 50% anual.

El ministro quiere una tasa más baja.

. – El ministro de economía Martín Guzmán cree que no existe la ley de gravedad, propone tasas en pesos más bajas para financiarse, desconociendo que cada baja de tasas potencia la compra de dólares en el mercado. Este fin de semana hubo un reportaje de Verbisky al ministro que es un espanto, pregonando que apoya un impuesto a las grandes riquezas, avalando la reestructuración de la deuda, y una probable reforma financiera. Todo esto asusta a los ahorristas.

Conclusiones

. – La tasa que devenga el dólar futuro es del 48% anual, el presidente del Banco Central está devaluando el peso a una tasa del 36% anual, y la tasa de financiamiento está en el 24% anual. Esto implica que no hay que vender dólares y financiarse en pesos. Para los amigos del campo, hay que postergar la venta de soja o venderse en el mercado de futuro y financiarse en pesos.

. – La quita del valor presente neto de los bonos es de aproximadamente el 66%, esto implica que nos quitan 2 de los 3 dólares que teníamos en los bonos. Así no hay reestructuración posible, máxime si no te pagan ni capitalizan intereses en los primeros años, y el primer pago de capital está a 6 años vista. La propuesta es un espanto.

. – El ministro dice que la reestructuración de los bonos bajo ley argentina, tendrá igual tratamiento que los bonos bajo ley internacional, el periódico Página 12 dice otra cosa, veremos quién tiene razón, hoy le creo más a Página 12.

. – La actividad económica está en caída libre, es necesario salir de la cuarentena para atender las demandas sociales, en una semana podría darse una apertura más amplia. Hay que poner en marcha el país y generar recursos para los problemas sanitarios que están por venir. Hay provincias en donde se acható la curva, hay que salir por regiones, y no dejar que los adultos mayores ganen la calle, ni aflojar con todas las medidas de prevención. Las medidas adoptadas hasta ahora tuvieron un gran éxito, es hora de ver cómo avanzamos.

. – La soja y el maíz han defendido su cotización, pensando que están interconectadas con el precio del petróleo que sufrió una gran baja. El trigo está desconectado del petróleo, y muestra cotizaciones firmes. Comienza el debate sobre qué sembrar en la próxima campaña con un pronóstico de sequía para finales de 2020 y principios de 2021.

. – La ganadería espera una avalancha de ofertas para las próximas semanas si se autorizan los remates ganaderos presenciales. Los precios actuales podrían retroceder notablemente, muchos números no cierran para el Feedlot.

. – Con el escenario actual el precio del dólar bolsa y blue se mantendrán arriba de $ 100. Como lo expresamos en notas anteriores, no es momento para comprar dólares, hay que comprar activos.