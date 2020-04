Bomberos Voluntarios Las Toscas y su malestar ante agresiones recibidas

En virtud de que un grupo de vándalos agredieron con cascotes, palos e insultos a los bomberos voluntarios locales, cuando sofocaban un incendio, el jefe del cuerpo de la repartición, el profesor Ariel Aquino, emitió un comunicado.

«Junto al subjefe de cuerpo, el amigo Maximiliano Delssín hemos confeccionado una nota para compartir con la ciudadanía toda.

La nota dice lo siguiente:

«Ante los hechos acontecidos en los últimos días, donde se han registrado un promedio de 5 denuncias diarias sobre incendios forestales por distintas personas de varios lugares del distrito colonia de Las Toscas y San Antonio de Obligado a los cuales hemos acudido en plena cuarentena y con nuestro asombro natural de por qué causa serían provocados los incendios ya que las personas deberían estar en sus domicilios cumpliendo lo decretado por el gobierno nacional, provincial y local por la pandemia del COVID 19.

«He aquí que las dudas se aclararon rápidamente, pues descubrimos que son individuos, los que provocan los incendios, en algunos casos los propios dueños de campos, que lo hacen y ante las condiciones de los vientos o la imprudencia, ignorancia y/u otros epítetos que encajarían perfectamente en la calificación de estos hombres, el fuego se descontrola y amenaza lo que encuentra en su camino.

«Tal vez sea el egoísmo o desinterés por los bienes ajenos y la vida de otros seres humanos que son afectados por éstas razones, donde jerarquizan sus propios bienes y confort al costo de otros; y aquí es donde entramos los Bomberos Voluntarios, porque es fácil llamar y dar parte de la situación siendo que los que llaman o solicitan la colaboración son los mismos que provocan los incendios intencionalmente, esa es la manera conveniente y económica de limpiar un campo, una vieja práctica utilizada por generaciones que hoy perjudican notablemente al resto de la población que se ve afectada directamente por el humo y los gases de la combustión que se desprenden en los mencionados incendios.

«Entendemos que en varias situaciones también hay terceros implicados que sin razón alguna o con razón de algo, al transitar por caminos rurales tienen la idiotez capacitada como para encender un fuego en las banquinas o en los campos sin pensar en las consecuencias que esto acarrea. Lamentablemente éste escenario se reitera en el norte de nuestra provincia generando estadísticas alarmantes de deforestación por fuego.

«Lastimosamente en otras oportunidades llegamos a los lugares donde solicitan nuestra intervención debido a esta clase de circunstancias, menospreciando nuestra actividad voluntaria y somos insultados y agredidos por personas que evidentemente están fuera de sus cabales.

«Desde el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, queremos agradecer a aquellos que valoran ésta profesión y a la gran mayoría de la población que apoya a ésta institución viéndola como una necesidad ante una emergencia.

«También queremos aclarar una vez más, que somos voluntarios, que no tenemos sueldo y que tenemos familia y seres queridos como cualquier ser humano. No vamos a tolerar más las embestidas violentas de algunos ignorantes y de otros no tanto, que a razón de insultos, amenazas y vandalismo nos increpan en algunas emergencias; en esto, hemos realizado las denuncias correspondientes a las dependencias policiales a fin de lograr resguardar nuestras vidas y los bienes bomberiles que utilizamos.

«Una vez más agradecemos el apoyo de la gran mayoría de la población hacia nosotros e instamos a todos/as a realizar la correspondiente cuarentena vigente según los decretos establecidos a tal fin de contrarrestar la pandemia COVID 19, y pedimos solidariamente que se dejen de lado éstas malas costumbres las cuales antes mencionamos. Mejor es prevenir que curar.

Of. Inspector – Sub Of. Sub Alt.

Ariel Aquino – Maximiliano N. Delssín

Jefe Cuerpo Activo – Sub jefe Cuerpo Activo

Gentileza: Antonio Ávalos