Abordaje cuidadoso ante hechos de suicidios

La tasa de suicidios en la región Reconquista en lo que va del año, así como la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, hace que un equipo de salud recomiende algunos consideraciones a tener en cuenta al momento de abordar hechos de esta naturaleza.

Solicitan tener en cuenta algunas recomendaciones:

QUÉ HACER

• Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en la presentación de los hechos.vReferirse al suicidio como un hecho logrado, no uno exitoso.

• Resaltar las alternativas al suicidio. Proporcionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios. • Publicitar indicadores de riesgo y señales de advertencia.

QUÉ NO HACER

• No publicar fotografías o notas suicidas.

• No informar detalles específicos del método usado.

• No dar razones simplistas.

• No glorificar ni sensacionalizar el suicidio.

• No usar estereotipos religiosos o culturales.

• No aportar culpas.

Indicadores de riesgo y señales de advertencia:

● Aislamiento

● Persistencia de ideas negativas

● Dificultad para comer, dormir y trabajar

● Desesperanza

● Llanto inconsolable

● Repentino cambio de conducta.

Cómo ayudar

● Mostrando interés y apoyo

● Respetando las diferentes expresiones de sentimientos

● Eliminando prejuicios.

El suicidio no es bueno ni malo, tampoco un hecho delictivo, es una situación de sufrimiento. Desde casa, desde la escuela, desde cada espacio, motivando a las personas:

● Para que hablen sobre cómo se sienten

● Para que tengan amistades saludables

● Para que tomen decisiones de manera autónoma

● Para que aprendan a manejar situaciones de estrés y dificultad

● Para que aprendan a perseverar cuando la ocasión lo requiera y a renunciar cuando sea necesario

● Para que tengan buena autoestima

● Para que desarrollen habilidades e inteligencia emocional para resolver problemas.

El desarrollo de habilidades sociales previene el suicidio.

TENER EN CUENTA QUE:

● Estar atentos es la forma de acompañar

● El diálogo no es un interrogatorio, sino compartir un momento

● Si la persona no accede a realizar un tratamiento no hay que obligarla. Seguir acompañando y dialogando, mientras uno mismo realiza una consulta con un profesional.

SI ESTÁS PREOCUPADA O PREOCUPADO POR ALGUIEN O NECESITAS ACOMPAÑAMIENTO, NO ESTÁS SOLA/O. PODES PEDIR AYUDA:

● A tus amigos

● A tu familia

● En el hospital

● En tu escuela

● En el club de tu barrio

● En la iglesia.

Equipo Técnico de Referencia Salud Mental Región Reconquista Lic. Bournisent Luciana. Lic. González Viviana Equipo Directivo Hospital Carlos Harteneck de Villa Guillermina, Dr. Firpo Ivan y Dra. Chávez Flavia.