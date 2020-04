200.000 Comercios y Pymes abandonados por el gobierno de Sana Fe

Los comerciantes y pequeños empresarios PYMEs decepcionados y desilusionados por el abandono que están sufriendo de los gobiernos de todas las jurisdicciones.

La declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio fue la mejor medida que todos apoyamos. AHORA es el momento de resolver la SALUD DE LA ECONOMÍA.

Si bien es prioridad atender las urgencias sanitarias, la economía también es vital para la salud de la población. En este aspecto varios sectores de la economía (incluyendo algunos considerados esenciales) fueron ARRASADOS por los efectos de la pandemia.

Las entidades empresarias nacionales (CAME y CAC) han realizado gestiones, PERO NO SON SUFICIENTES, LAS SOLUCIONES NO LLEGAN. Solo promesas y decretos con asistencia financiera NO REGLAMENTADOS que aumentan la desazón, frustración e incertidumbre de decenas de miles de familias.

Como representantes del sector comercio y servicios EXIGIMOS MEDIDAS URGENTES Y CONCRETAS:

– Hemos sido ABANDONADOS por las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

– El Programa Nacional de Asistencia a las PYMES aún no se reglamentó… ¿QUÉ ESPERAN? NO HAY MÁS TIEMPO.

– NO PODEMOS PAGAR SALARIOS, por ende los empleados y sus familias no tienen ingresos. Que salud podemos ofrecerles si no les ponemos un peso en su bolsillo. ¿Y el REPRO? ¿Para cuándo?.

– NOS CONTINÚAN EXIGIENDO EL PAGO DE SERVICIOS. SIN CAJA NO SE PUEDEN PAGAR ALQUILERES Y OTROS COSTOS FIJOS.

– NO SE PUEDEN CUBRIR LOS CHEQUES EMITIDOS CON ANTERIORIDAD. Esto implica la rotura de la cadena de pagos, dificultades en la relación comercial con los proveedores y costos financieros impagables. Tenemos que seguir pagando impuestos, ¿CON QUÉ? Señores de AFIP, NO TENEMOS CAJA, NO PODEMOS PAGAR Y, SI TUVIÉSEMOS, PRIORIZAMOS LOS SALARIOS.

– Los bancos le dieron la espalda a las PYMES. Todo lo que embolsaron en forma casi inmoral en los últimos tiempos, ¿no lo pueden ofrecer en asistencia financiera a las PYMES? EXIGIMOS AL SECTOR FINANCIERO QUE CUMPLA TAMBIÉN SU PARTE.

– Todos renunciamos a algo o a TODO, ELLOS TAMBIÉN TIENEN QUE HACERLO. Tuvieron ganancias siderales. DEBEN SACRIFICAR PARTE DE ELLAS.

– El Gobierno Provincial anunció créditos al 24%. UN SALVAVIDAS DE PLOMO INACEPTABLE E IMPAGABLE. ¿No entienden que no los podemos pagar?.

– Otras provincias han puesto a disposición créditos TASA CERO. ¿Por qué Santa Fe no puede?

¿PARA QUÉ SE GUARDAN LA PLATA? ¿PARA EL FUNERAL DE LAS PYMES?

EN LA PROVINCIA HAY 200.000 COMERCIOS AGONIZANDO. ESTA AGONÍA ARRASTRA NO SOLO A SUS DUEÑOS, SINO TAMBIÉN A SUS EMPLEADOS, PROVEEDORES, FAMILIAS, TERCERIZADOS, ETC.

Primero, alimentamos a los más vulnerables, una actitud lógica y plausible…

AHORA Y YA… ES EL MOMENTO de auxiliar a los que aportaron para que haya fondos para los más vulnerables, los que facilitaron las altísimas ganancias de los bancos y para que políticos y asesores, puedan seguir cobrando sus lujuriosos sueldos, viáticos, honorarios, a pesar de la cuarentena.

¿Nadie se da cuenta de la situación desesperante y terminal del comercio y PYMEs? ¿O será que no les importa?

NUESTRAS BASES (los más perjudicados en estos momentos) están instando y convocando a una REBELIÓN FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES. ¿Será necesario llegar a este extremo para que nos tengan en cuenta?

EXIGIMOS SE ACUERDEN DE NOSOTROS, NO SOLO PARA CONTROLARNOS Y SANCIONARNOS, SINO PARA QUE NOS RESCATEN DEL INFIERNO DE ESTAR EN EL FONDO DEL ABISMO.

Federación de Centros Comerciales de la

Provincia de Santa Fe