Carlos Melconian: «Dos claves económicas ante la pandemia»

Melconian y las dos claves económicas ante la pandemia. ¿Qué se viene?. “El primer trimestre es historia antigua, en el segundo están los bomberos tirando agua y en la segunda mitad del año hay que pasar del todo vale a tener un programa”, aseguró.

Carlos Melconian ve dos claves económicas en medio de la pandemia. Según sostuvo el economista hoy en una conferencia virtual auspiciada por Rosental Inversiones, debe observarse la duración de la crisis y el plan que haya para contener las mismas políticas anticíclicas que disparó. “La salida será muy lenta y algunos sectores les llevará todo el año”, aseguró.

Melconian comenzó su presentación hablando del primer trimestre de 2020, donde la inflación acumulada (la calcula en 8%) fue el mejor dato, y la deuda en dólares y la emisión monetaria, lo peor. No obstante, ante una situación nunca vista este inicio de año pasó a ser “historia antigua”, marcando un ““borrón y cuenta nueva” del programa económico argentino.

DOS CLAVES

“Es evidente que entre lo económico y lo sanitario, el gobierno prefirió un enfoque sanitarista con un equilibrio muy delicado, donde hay que prestar atención al desarme de la cuarentena cuya duración no es inocua”, dijo Melconian, que considera este punto como la primera clave ante la crisis.

En este aspecto “hay pocos ejemplos para ver. Hemos indagado en algunas ciudades chinas donde se observa que con una liberación inicial de entre el 20 y 30% de los sectores no esenciales, luego tenés un 10% cada 15 días. Eso significa unos 5 meses a partir del amesetamiento de la pandemia, que en Argentina se prevé para la segunda quincena de mayo (…) Nosotros ensayamos una salida completa de entre 6 o 7 meses. Lo veo lento”.

La segunda clave -según el economista- depende de que “las políticas que impone la realidad sean ultra rápidamente revertidas en la medida que el país entre en una relativa normalización, y esto es porque vamos a toneladas de déficit fiscal y emisión monetaria”.

“Acá no corren más los modelos. Urge no tener timidez ahora y tener un programa para la salida”, resumió Melconian.

¿HIPERINFLACIÓN?

De acuerdo con la presentación, luego de un primer trimestre bueno y un segundo estable, en la segunda mitad del año puede darse un fuerte suba debido a la fuerte expansión monetaria (que puede llegar al 100%). No obstante, eso no es sinónimo de hiperinflación, pero sí de fuerte aceleración. “Estamos frente una mega emisión que no necesariamente deriva en una hiper, pero que en la salida de este lío habrá que ver cómo se va evacuando ese exceso”, advirtió.

En el menú de factores que serían moderadores de la aceleración inflacionaria se cuentan la parálisis económica, la fuerte caída del salario real, el control de cambios, el congelamiento de tarifas y los controles / regulaciones de precios.

NIVEL DE ACTIVIDAD

Respecto al impacto de la cuarentena sobre los diversos sectores de la economía, Melconian dijo que están calculando “dos dígitos para el primer trimestre y un número alto para la segunda parte del año, donde los sectores afectados (no esenciales) tienen una caída muy fuerte”.

Y agregó: “Esto no se trata de desarmar la cuarentena y salen todos a comprar. Hay que ver qué pasa con el crédito, las expectativas de la gente, los temores para volver a gastar y la caída del salario real”.

De acuerdo con los cálculos de su consultora, las cifras proyectadas para los distintos sectores son las siguientes:

Sectores “ilesos”:

– Agro, industria y comercio de alimentos (=);

– Servicios públicos, salud, sociales (+3 / +5); y

– Bancos (+4 / +6).

*Sectores afectados:

– Industria no alimentaria (-20 / -25),

– Construcción (-25 -30),

– Comercio (-20 / -25),

– Turismo (-40 / -50),

– Servicios profesionales (-15 / -20),

– Electricidad, gas y agua (-10 / -15).

*suponiendo que la cuarentena va más allá de mediados de abril.

Gentileza: ON24