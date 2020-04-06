Comité Emergencia Las Toscas: Aclaratoria comercial

COMITÉ DE EMERGENCIA LAS TOSCAS, SANTA FE: CIRCULAR N° 007/2020 ACLARATORIA COMERCIAL:
1 – PARA LOS PROVEEDORES QUE INGRESEN A NUESTRA LOCALIDAD:
– LOS PROVEEDORES DE MERCADERÍAS CONSIDERADOS COMO BÁSICOS, CONTEMPLADOS EN EL DNU N° 297/2020 DEBEN REGISTRARSE EN EL PUESTO SANITARIO UBICADO EN LA TERMINAL DE OMNIBUS.
– ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ SU INGRESO 2 VECES EN LA SEMANA.
– NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE PROVEEDORES QUE VENGAN DE LUGARES DONDE HAYAN CASOS CONFIRMADOS CON COVID – 19 (CHACO, SANTA FE, VERA, ETC.).
– LOS PROVEEDORES DEBERÁN UTILIZAR GUANTES Y BARBIJO Y NO SE PERMITIRÁ MAS DE 2 PERSONAS POR CABINA DE CAMIÓN. NO PODRÁN INGRESAR A LA CIUDAD NI CIRCULAR SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN.
– EL ÚNICO HORARIO PERMITIDO ES DE LUNES A SÁBADO DE 7 A 12HS. ES OBLIGACIÓN DE LOS COMERCIOS LOCALES INFORMAR Y EXIGIR SE RESPETE ESTOS HORARIOS COMO MODO DE COLABORACIÓN A LA PREVENCION DEL CONTAGIO DE ESTA PANDEMIA.
– ESTÁN EXCEPTUADOS DE ESTAS MEDIDAS LOS PROVEEDORES DE FARMACIA Y FRIGORIFICOS QUE REALIZAN SU DESCARGA EN HORARIOS DE MADRUGADA.
2- PARA LOS PROVEEDORES LOCALES:
– LOS PROVEEEDORES QUE SALEN DE LA CIUDAD DEBERAN PASAR POR EL PUESTO SANITARIO UBICADO EN LA TERMINAL, REALIZARÁN DECLARACIÓN JURADA ESPECIFICANDO HACIA DÓNDE SE DIRIGEN, CON LAS MISMAS EXIGENCIAS SANITARIAS QUE AQUELLOS QUE INGRESAN.